I viaggi di Pasqua 2023 in Italia seguono itinerari dei più diversi, da scegliere a seconda delle proprie esigenze. Che si tratti di viaggi organizzati in comitiva o di trasferte improvvisate, da Nord a Sud non c’è che l’imbarazzo della scelta. Per una vacanza di Pasqua 2023 nel segno dell’arte e della bellezza vi consigliamo due grandi classici: Venezia e Firenze. A Vignola, in Emilia Romagna, potrete ammirare la fioritura dei ciliegi, mentre ad Assisi in Umbria avrete modo di staccare la spina dal tran tran di tutti i giorni e godere di pace e relax. Se preferite il mare, non c’è niente di meglio delle Cinque Terre e della Costiera Amalfitana. In alternativa, se amate l’entroterra, vi suggeriamo lo splendido borgo di Erice in Sicilia e i sassi di Matera.

Non ci resta che scoprire insieme le mete TOP da segnare in agenda per viaggi di Pasqua 2023 memorabili, da soli, in coppia o con tutta la famiglia. Curiose? Iniziamo!

#1 DOVE ANDARE A PASQUA 2023 IN ITALIA: VENEZIA RESTA SEMPRE UN’OTTIMA IDEA

Prima di iniziare questo viaggio tra le mete ideali per i viaggi di Pasqua 2023, focalizziamoci per un attimo sulle date da segnare in agenda. I giorni utili, soprattutto tenendo conto delle chiusure scolastiche, sono quelli che vanno da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile. Un intervallo di tempo perfetto per programmare una trasferta abbastanza lunga oppure per ritagliarsi, semplicemente, un paio di giorni fuori casa.

Se vi state chiedendo dove andare a Pasqua 2023 in Italia, una meta che non delude mai è Venezia. Potrete ammirare scorci mozzafiato ed eventualmente abbinare al giro della città un tour delle isole.

A Pasqua, inoltre, a Venezia si mangia la “fugassa“, una focaccia dolce tipica di questo periodo di festa molto simile alla classica colomba.

#2 A VIGNOLA PER LA FIORITURA DEI CILIEGI

Spostiamoci a Vignola, in provincia di Modena e quindi in Emilia Romagna. Proprio nel periodo pasquale quest’anno avrà luogo la Festa dei Ciliegi, complice la fioritura dei meravigliosi ciliegi che affollano la cittadina.

Dal 9 aprile al 18 aprile, a Vignola si terranno tantissimi eventi inerenti il tema della fioritura e non solo, tra intrattenimento per tutta la famiglia e buon cibo. Un’idea da non sottovalutare se si ama il turismo floreale e si è appassionati di fioriture.

#3 A FIRENZE, PER UNA VACANZA DI PASQUA NEL SEGNO DELL’ARTE

Se da tempo avete in programma una capatina in Toscana, rendete Firenze la meta o quantomeno una delle tappe dei vostri viaggi di Pasqua 2023. La città del David di Michelangelo e dei Medici non ha bisogno di presentazioni.

Credits: Foto di Unsplash | Heidi Kaden – Una splendida vista su Firenze

Affascinante in ogni periodo dell’anno, dà il meglio di sé proprio in primavera. Ovviamente, se vorrete, potrete mangiare la migliore Fiorentina in uno dei tantissimi ristoranti disseminati per tutta la città.

#4 UN SALTO ALLE CINQUE TERRE

Può essere prematuro pensare di andare al mare a Pasqua, ma se il tempo è mite e soleggiato vi consigliamo di pensare alle Cinque Terre per le vostre vacanze. Il periodo compreso tra la primavera e l’estate, tra l’altro, è il migliore per visitare questa perla della Riviera Ligure.

Credits: Foto di Unsplash | Rahul Chakraborty – I colori delle Cinque Terre

LE CINQUE TERRE SONO LA META PRIMAVERILE PERFETTA

Spostandosi tra Riomaggiore, Corniglia, Vernazza, Monterosso e Manarola farete incetta di colori e di bellezza, oltre che di cibi gustosi e di ottimi vini: le Cinque Terre sono un posto perfetto per gli amanti del turismo enogastronomico, complici i tantissimi vigneti che accoglie.

