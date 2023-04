BORSE ELEGANTI DA CERIMONIA: NUOVI MODELLI

Quando si parla di borse eleganti da cerimonia, spesso vengono in mente dei modelli molto classici, per non dire antichi, senza particolari decorazioni o formati. In genere sono borsette rettangolari stile envelope bag, praticamente delle bustine rivestite in raso. Talvolta sono impreziosite da uno scintillante rivestimento glitter. Oro, argento, bronzo e platino sono le cromie che vanno per la maggiore, perfette in abbinamento alle scarpe gioiello. Tuttavia, ci sono tantissimi altri modelli, anche molto più attuali, da sfoggiare quest’anno per i grandi eventi. Borse a sacchetto, modelli vintage abbelliti da borchie o paillettes, ma anche tante altre proposte, tra cui le tracolle in pelle colorata che si adattano alla perfezione ai vestiti da cerimonia.

Credits: @pianodgirls, @distintolegnano, @pinkoofficial via Instagram

C’è solamente l’imbarazzo della scelta, per cui non sarà così complicato trovare degli accessori adatti per l’occasione. Vediamo quali sono le nuove borse eleganti da cerimonia del momento, i materiali e i colori e anche le marche che firmano le proposte più interessanti di stagione. Pronte, ragazze? Via col post!

BORSE ELEGANTI DA CERIMONIA: LE NUOVE CLUTCH

Le clutch sono tra le borse più richieste e indossate in caso di grandi eventi. Si contraddistinguono per il loro aspetto che ricorda uno scrigno.

Pollini, Borsa A Spalla Donna, Oro. Prezzo: 72,59€ su amazon.it





Sono rigide, solitamente quadrate o rettangolari e possono essere declinate in tutti i colori, soprattutto quelli metallizzati, e abbellite da tessuti e dettagli di ogni genere.

Se siete a caccia di qualcosa di simile, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nuova linea di clutch di Pollini dall’effetto matelassé.

Eferri Chaumot, Clutch Borsetta Ragazza Nero Donna. Prezzo: 33,19€ su amazon.it

Mentre presentano arricciature e nastri le clutch di Eferri, dal tocco glitter.

BORSE DECORATE E CHIC PER MATRIMONI E ALTRI EVENTI

Le borse scintillanti e decorate sono sempre molto interessanti e in grado di impreziosire qualsiasi tipo di look.

Pinko, Mini Chain Clutch Framed 2. Prezzo: 265,65€ su amazon.it

Quali sono le decorazioni che possono caratterizzare le borsette da cerimonia? Innanzitutto i cristalli, ma per uno stile più rock si può preferire un modello con le borchie, come le pochette di Pinko.

Love Moschino borsa a spalla paillettes. Prezzo: 145,07€ su amazon.it

In alternativa ci sono sempre delle bellissime borse di paillettes, come quelle di Love Moschino, con decorazioni tono su tono e logo lettering, perfette per look da invitate con abiti da cerimonia economici e non.

