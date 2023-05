QUAL È IL MIGLIOR OLIO PER CAPELLI 2023? QUALI SONO I PRODOTTI SU CUI PUNTARE QUEST’ANNO?

L’olio per capelli non dovrebbe mai mancare nella nostra haircare routine, specialmente se si hanno problemi di capelli secchi, crespi e rovinati. Tante le novità a tema olio per capelli 2023 tra cui poter scegliere, affiancate da prodotti ormai bestseller che continuano a essere una garanzia per tutte le amanti dei trattamenti in olio. Si spazia dall’olio per capelli professionale firmato dalle migliori marche del settore all’olio per capelli 100 % naturale e puro. Tra i più efficaci si distinguono l’olio di cocco, l’olio di ricino, l’olio di Argan e l’olio di rosmarino. Quest’ultimo è ottimo non solo per le punte ma anche per la cute, da applicare con un apposito massaggiatore per cuoio capelluto per far crescere i capelli più velocemente stimolando il microcircolo.

Credits: Foto di Freepik.com | Freepik

Curiose di scoprire con noi quali sono i prodotti da tenere d’occhio e tra cui scegliere un olio per capelli 2023 davvero valido e performante? Ce ne sono per ogni esigenza e di tutte le fasce di prezzo, dai più economici ai più costosi: iniziamo.

OLIO PER CAPELLI: DAL RISTRUTTURANTE A QUELLO PER CAPELLI SECCHI E CRESPI, LE NOVITÀ 2023 DA PROVARE AL VOLO

Iniziamo a conoscere meglio alcune delle novità a tema olio per capelli 2023 e approdiamo in casa Masqmai. Il brand ha recentemente lanciato Elixir Hair Spray, olio secco in spray senza siliconi che idrata e ammorbidisce i capelli tenendo a bada il tanto odiato effetto crespo. Pur essendo leggerissimo, combina l’azione di olio di jojoba, olio di macadamia, olio di chia e di sacha inchi. Il modo migliore per usarlo è vaporizzarlo sui capelli umidi, prima dell’utilizzo del phon.

Masqmai, Elixir Hair Spray. Prezzo: 40,00€ su sephora.it





L’Oréal firma l’olio per capelli professionale Metal Detox, un olio estremamente concentrato dall’azione mirata: aiuta a rimuovere le particelle metalliche inquinanti che si depositano durante il giorno sui capelli, rendendoli più belli e luminosi. A base di glicoamina, fa sì che i capelli non si spezzino e li protegge dal calore. Si può applicare sia sui capelli bagnati che asciutti.

L’Oréal Professionnel, Metal Detox Professionnelle Concentrated Oil. Prezzo: 24,42€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Sicuramente avrete sentito parlare dei trattamenti corpo Sol de Janeiro. Ebbene, il brand brasiliano ha aggiunto alla sua gamma di prodotti l’olio per capelli nutriente Brazilian Glossy. Contrasta l’effetto crespo e nutre in profondità i capelli secchi e danneggiati, rendendoli lucidi e brillanti e avvolgendoli con un’inebriante fragranza.

Sol de Janeiro, Nourishing Hair Oil. Prezzo: 35,00€ su sephora.it

Un altro olio per capelli molto valido, tra l’altro abbastanza economico, è Sephora Moringa Oil Protective Hair Oil. A base di olio di moringa, è un olio leggero che non appesantisce e non unge. Con la sua azione protettiva è adatto soprattutto ai capelli fini e secchi.

Sephora, Moringa Oil Protective Hair Oil. Prezzo: 15,99€ su sephora.it

LE PROPOSTE BESTSELLER DI GISOU, MOROCCANOIL, KÉRASTASE E OLAPLEX

A questo punto, concentriamoci su alcuni prodotti che sono ormai degli evergreen, ma che continuano a essere amatissimi e venduti in tutto il mondo. Uno degli oli per capelli più famosi sul mercato è, senza alcun dubbio, quello di Gisou. Si tratta di un olio multiuso a base di Miele di Mirsalehi, perfetto sia sui capelli bagnati come trattamento nutriente che sui capelli asciutti per ultimare lo styling.

Gisou, Honey Infused Hair Oil. Prezzo: da 22,00€ su sephora.it

LA MAGGIOR PARTE DEGLI OLI PROFESSIONALI IN COMMERCIO COMBINA L’AZIONE DI DIVERSI OLI NATURALI

Moroccanoil è stato il primo brand haircare a mettere al centro della propria produzione un elemento naturale fino a quel momento non ancora molto conosciuto: l’olio di Argan. Questo olio, famoso in tutto il mondo, è adatto a tutti i tipi di capelli e si presta a molti utilizzi diversi: si può usare pre-shampoo, a mo’ di impacco oppure sui capelli bagnati per districare i nodi e ridurre i tempi di asciugatura.

Moroccanoil, Moroccanoil Treatment. Prezzo: 17,60€ su amazon.it

Se siete alla ricerca di un olio per capelli passepartout vi consigliamo di provare il celebre Kérastase Elixir Ultime L’Huile Originale. Si può usare prima di asciugare i capelli oppure al termine dello styling per sigillare le doppie punte e controllare l’effetto crespo. Inoltre, protegge dal calore fino a 230 °C e ha un delicato profumo floreale e agrumato.

Kérastase, Elixir Ultime L’Huile Originale. Prezzo: 38,22€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Concludiamo questa carrellata di oli per capelli con uno dei migliori prodotti Olaplex, N.7 Bonding Oil. Studiato per riparare i capelli danneggiati dai trattamenti chimici quali tinture, permanenti e stirature, protegge lunghezze e punte dal calore e rende i capelli super lucidi. Anche in questo caso, l’olio può essere usato prima dello shampoo e sui capelli asciutti, ma in piccole quantità per non appesantire la chioma.

Olaplex, N.7 Bonding Oil. Prezzo: 25,12€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

