QUALI SONO GLI ZAINI DONNA PRIMAVERA 2023 DA AVERE NELL’ARMADIO?

Se le borse a mano non fanno per voi, vi suggeriamo di acquistare un nuovo zaino per questa stagione. Gli zaini donna Primavera 2023 accontentano tutti i gusti e si prestano a qualsiasi tipologia di look, confermandosi accessori versatili e facili da abbinare. Non solo casual: ci sono anche zaini e zainetti particolari ed eleganti, come quelli in pelle o caratterizzati da forme di tendenza, colori moda e stampe accattivanti. Molte collezioni includono zaini logati, firmati dalle migliori marche sul mercato. Su Amazon si trovano tanti zaini donna dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, dai modelli sportivi di Invicta e Mandarina Duck a quelli super glam di Love Moschino.



Curiose di scoprire con noi quali sono gli zaini donna Primavera 2023 must have? Nel post troverete 13 modelli da comprare al volo su Amazon, per completare con un twist in più tutti i vostri look: iniziamo subito.

ZAINI DONNA IN PELLE, PER UN LOOK ELEGANTE E SENZA TEMPO

Questa primavera riserva ampio spazio ad accessori particolari come la Moon Bag, ma anche ad altri decisamente più classici come gli zaini. Sono tanti i brand a includere nelle loro collezioni nuovi zaini donna Primavera 2023, diversi tra loro per tipologia, materiale e colore.

GLI ZAINI DONNA PRIMAVERA 2023 SONO SIA DI PELLE CHE DI ECOPELLE

Chi porta spesso lo zaino e vuole investire su un modello durevole nel tempo deve assolutamente acquistare uno zaino in pelle. Su Amazon se ne trovano tantissimi, come questo delizioso zainetto azzurro polvere in pelle scamosciata di Cluci. Femminile e raffinato, è l’ideale per i look primaverili.

Cluci, Zainetto Pelle Blu Bicolore. Prezzo: 44,99€ in offerta su amazon.it





Se preferite i colori più decisi e intensi, date un’occhiata a questo zaino in pelle verde bosco di Fossil. Con dettagli cromati color oro, è uno zaino grande e capiente perfetto per tutti i giorni e adatto anche all’ufficio o all’università.

Fossil, Parker Zaino in pelle Verde. Prezzo: 124,20€ su amazon.it

IN ECOPELLE: SMART, STILOSI E VERSATILI

In alternativa, non mancano gli zaini donna Primavera 2023 in ecopelle. Sono comunque di pregevole fattura e ugualmente resistenti, rivelandosi un buon investimento anche sul lungo periodo. Per un look quotidiano minimal chic, Pepe Jeans firma questo zainetto color rosa antico con impunture bianche a contrasto.

Pepe Jeans, Jeny Borsa Messenger Donna. Prezzo: 52,81€ in offerta su amazon.it

Calvin Klein ha fatto del minimalismo la propria cifra distintiva e lo stile del brand è perfettamente rappresentato da questo zainetto: dalla forma morbida quasi ovale, si chiude con doppia zip ed è impreziosito dal logo del brand in color oro.

Calvin Klein, Zaino Donna Round BM SM Nero. Prezzo: 94,59€ in offerta su amazon.it

BACKPACK LOGATI E CON STAMPE: I MODELLI FIRMATI DA AVERE

C’è chi li ama e chi li odia, ma nonostante questo gli zaini firmati e logati continuano a essere tra i più venduti. Se li apprezzate, per la Primavera 2023 non c’è che l’imbarazzo della scelta. Guess propone questo zainetto color tortora con logo all over, molto pratico e dotato di tanti scomparti, tra cui una cerniera frontale e una maxi tasca dove poter custodire chiavi, cellulare e, all’occorrenza, anche uno specchietto e qualche prodotto di make-up.

Guess, Zaino donna. Prezzo: 123,68€ su amazon.it

Anche Liu Jo include nella sua nuova collezione di borse diversi zaini con stampe particolari. Uno dei più belli (nella foto qui sotto) è in color cuoio e con una stampa a catena molto elegante. I dettagli sono cromati oro e la taschina anteriore con bande colorate nei toni del rosso e del fucsia impreziosisce il modello rendendolo ancora più ricercato.

Liu Jo, Zaino Logo Clidia. Prezzo: 110,00€ su amazon.it

