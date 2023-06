QUALI SONO I CAPI DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO DONNA DA AVERE PER LA PRIMAVERA 2023?

L’abbigliamento sportivo primaverile è colorato, alla moda e ovviamente performante. Il materiale da preferire resta il tessuto tecnico, altamente traspirante e adatto alle temperature che iniziano ad alzarsi. Tra i tessuti leggeri è possibile scegliere anche cotone e spugna, freschi e pratici. Immancabili per l’abbigliamento sportivo donna Primavera 2023 le felpe e una giacca impermeabile, per non farsi cogliere impreparate da eventuali bizze del tempo. Top sportivi che sostengono il seno, canotte e t-shirt cropped sono i capi perfetti per questa stagione. Per quanto riguarda i pantaloni, sì ai leggings corti a 3/4 e agli shorts. Completare il look sportivo con accessori particolari, come una sacca con stampa o dei calzini multicolor, vi farà affrontare l’allenamento con un sorriso in più.

Credits: Foto di Freepik.com | Halayalex

Curiose di scoprire con noi quali sono i capi di abbigliamento sportivo Primavera 2023 da avere per l’allenamento? Ne abbiamo selezionati 13, di ogni fascia di prezzo, da acquistare comodamente su Amazon.

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO DONNA: FELPE E GIACCHE IMPERMEABILI PER LA PRIMAVERA 2023

L’abbigliamento sportivo primaverile deve rispondere, prima di tutto, a un requisito fondamentale: essere fresco e non farci sudare ma anche coprirci al momento giusto, quando il meteo fa i capricci con temperature ballerine e temporali. Per questa ragione è sempre consigliato avere a disposizione una felpa, specialmente se ci si allena all’aperto o anche solo per coprirsi quando si esce accaldate dalla palestra. Le felpe donna Primavera 2023 più di tendenza sono quelle con cappuccio e con zip, tra l’altro le più pratiche per l’attività sportiva perché facilissime da mettere e da togliere

Adidas, Felpa con cappuccio Light Purple/White. Prezzo: 54,40€ – 89,00€ su amazon.it





Se il cappuccio non fa per voi, le possibilità di scelta non mancano. Tra Nike, Adidas e le altre migliori marche del settore, su Amazon si trovano davvero tantissimi modelli cool e comodi. Scegliete una felpa che non ingombri troppo, da poter ripiegare e mettere in borsa all’occorrenza.

Nike, Women’s Academy 21 Track Jacket Nero. Prezzo: 35,99€ – 37,99€ su amazon.it

In alternativa, armatevi di una giacca impermeabile. Givova ne propone di super colorate e cool per la Primavera 2023, declinate in tonalità fluo e neon che anticipano l’estate.

Givova, Rain Basico Giallo Fluo. Prezzo: 7,90€ – 14,89€ su amazon.it

CANOTTE, T-SHIRT E TOP SPORTIVI SI TINGONO DI COLORI PASTELLO

Continuiamo a comporre idealmente i nostri look sportivi primaverili e focalizziamoci sulla parte alta. In questo periodo dell’anno l’ideale è puntare sulle canotte. Il brand CRZ-YOGA, specializzato nell’abbigliamento per lo yoga, ne suggerisce di fluide e leggere, non troppo aderenti e scollate lateralmente.

CRZ YOGA, Crop Canotta Tank Top Gray Iris. Prezzo: 22,00€ su amazon.it

Anche Under Armour vanta in gamma uno sterminato numero di canotte sportive, in colori perfetti per questo periodo dell’anno come il meraviglioso verde acqua che vedete nella foto qui sotto.

Under Armour, Qualifier Tank Canottiera Donna Blue Haze. Prezzo: 58,93€ – 62,48€ su amazon.it

Vi piace questa nuance ma preferite le magliette a maniche corte? Date un’occhiata a questa t-shirt cropped di Nike. Si può indossare sui leggings o su un paio di shorts sportivi per allenarsi ma anche con dei jeans per il tempo libero.

Nike, Tee Essentl Turchese/Verde. Prezzo: 20,00€ – 114,29€ su amazon.it

Indossare top e reggiseno può risultare scomodo quando inizia a fare caldo. La soluzione è scegliere dei top sportivi che sostengono il seno, con reggiseno incorporato. Vi sentirete a vostro agio e non avrete troppi strati addosso.

Risalti, Top Sportivo Donna Reggiseno Lavanda. Prezzo: 15,97€ su amazon.it

