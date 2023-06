QUALI SONO GLI ABITI DA CERIMONIA LEGGERI 2023 SU CUI PUNTARE PER LOOK IMPECCABILI E FRESCHI?

Le cerimonie estive ci mettono sempre a dura prova: scegliere il look giusto, a prova di caldo e afa, può non essere semplice. L’ideale, in questo caso, è indossare abiti da cerimonia leggeri e freschi, ma sempre elegantissimi. Sono tanti gli abiti da cerimonia leggeri 2023 tra cui poter individuare il modello perfetto. I vestiti eleganti corti o midi sono la soluzione migliore per battesimi, comunioni, cresime e, più in generale, per le cerimonie diurne. Non mancano le possibilità di scelta per chi è alla ricerca di un abito lungo per un matrimonio estivo. Esistono abiti da cerimonia leggeri di ogni fascia di prezzo, da quelli più costosi firmati dalle migliori marche ai modelli low cost per chi preferisce acquistare abiti da cerimonia economici.

Curiose di scoprire gli abiti da cerimonia leggeri 2023 che abbiamo selezionato per voi? Ne abbiamo scelti 10 da acquistare su Amazon, tra corti, midi e lunghi, perfetti per battesimi, comunioni, cresime e matrimoni: iniziamo subito.

ABITI DA CERIMONIA LEGGERI 2023: I MODELLI CORTI SONO PERFETTI PER BATTESIMI, COMUNIONI ED EVENTI DIURNI

Non tutte le cerimonie sono uguali. Battesimi, comunioni e cresime, di norma, richiedono un dresscode meno rigido rispetto ai matrimoni e possono essere affrontati anche con look meno impegnativi. In questo caso, un’ottima idea è scegliere abiti da cerimonia leggeri corti come i tubini.

Guess propone, per esempio, questo tubino interamente realizzato in pizzo con scollo a cuore e spalline con ruches: un must per tutte le romantiche.

Il 2023 ha sancito il ritorno sulle scene fashion della tendenza tweed, che è un’ispirazione niente male per una cerimonia diurna o comunque meno formale. Tante le possibilità tra cui potersi destreggiare, ma i modelli più cool sono quelli corti in stile bon ton declinati in tonalità iperfemminili e leziose come il rosa Barbie.

Pinko, Agira Abito Tweed. Prezzo: 289,10€ – 295,00€ su amazon.it

I VESTITI CORTI ELEGANTI SONO FRESCHI, LEGGERI E PERFETTI PER LE CERIMONIE ESTIVE DIURNE

Su Amazon si trovano anche abiti da cerimonia leggeri economici, dal costo molto contenuto. Per un cocktail pomeridiano – purché non sia per un matrimonio, trattandosi di un abito bianco – vi consigliamo questo delizioso tubino con maniche corte in pizzo di Grace Karin.

Grace Karin, Vestito Donna Maniche Corte. Prezzo: 29,99€ su amazon.it

CON LA LUNGHEZZA MIDI NON SI SBAGLIA MAI

In alternativa ai vestiti corti eleganti sopra il ginocchio, vi proponiamo due “chicche” dalla lunghezza midi. Il primo ha un prezzo piccolo ed è sempre di Grace Karin: un abito verde smeraldo scuro con volant e dalla gonna asimmetrica.

Grace Karin, Vestito Donna Chiffon con volant. Prezzo: 34,99€ su amazon.it

Il secondo è di Pinko. Questo tubino aderente e fasciante color arancio può essere sfruttato facilmente per un battesimo nel periodo estivo se abbinato a un blazer o a un coprispalle per la cerimonia. Essendo in misto lino e viscosa, è davvero molto fresco e leggero oltre che splendido con l’abbronzatura.

Pinko, Ariano Abito Lino/Viscosa. Prezzo: 250,00€ su amazon.it

