BANDIERA BLU 2023: NON SOLO SPIAGGE

Anche quest’anno è stata assegnata la nuova certificazione Bandiera Blu 2023. Non solo spiagge, il titolo è stato conferito anche a località lacustri e porti. La Bandiera Blu è un riconoscimento assegnato dalla FEE, Foundation for Environmental Education. Il presidente della FEE Claudio Mazza ha riferito che “quest’anno registriamo un notevole incremento dei Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento delle Bandiera Blu. Una progressione che cresce di anno in anno”. Infatti, rispetto al primo anno di Bandiera Blu 1987, le località sono nettamente aumentate, da 37 a 226 ad oggi.

Quali sono i fattori presi in considerazione che permettono a un determinato territorio di ottenere l’eco-certificazione Bandiera Blu? Qualità delle acque, sostenibilità e accessibilità sono i punti cardine presi in esame.

Inoltre, il riconoscimento può essere riconfermato di anno in anno o revocato. Quest’anno esce fuori dalla lista delle Bandiere Blu 2023 la spiaggia di Cattolica, mentre rientrano, rispetto al 2022, le isole Tremiti. In più ci sono state tante new entry, anche tra i laghi.

Vediamo quali sono le località Bandiera Blu 2023 in Italia, per programmare le prossime vacanze estive. Via col post!

BANDIERA BLU: COME SI OTTIENE

Non basta avere un mare limpido e cristallino, ci sono ormai sempre più fattori presi in considerazione per conseguire l’ambito titolo.

LE LOCALITà BANDIERA BLU DEVONO ESSERE SEMPRE PIù INCLUSIVE

La Bandiera Blu, infatti, è considerata una certificazione importante ai fini turistici. Il Comune acquisisce un ruolo importante perché selezionato con cura per la qualità del territorio, dalle acque all’ambiente.

Infatti, oltre alla qualità delle acque che deve essere eccellente (valori basati sulle analisi delle Arpa), bisogna rispondere a ben 32 criteri del programma Fee.

La sostenibilità è certamente importante per la fondazione che, anno dopo anno, stimola i Comuni a fare sempre meglio. Tra i valori da considerare ci sono mobilità lenta, educazione ambientale, vivibilità in alta stagione, qualità delle strutture alberghiere, dei servizi e accessibilità. Quest’ultimo è un fattore preso in considerazione dallo scorso anno: le Bandiere Blu devono essere inclusive e, dunque, accessibili.

BANDIERA BLU 2023: LE CITTÀ CHE HANNO OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO AL NORD

Iniziamo dal Piemonte e dalle località premiate con la Bandiera Blu 2023. Queste sono:

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Cannobio – Lido

Cannero Riviera – Spiaggia Lido

Verbania – Fondotoce – Isolino

NOVARA

San Maurizio D’Opaglio – Prarolo

Gozzano – Lido di Gozzano

In Lombardia la ottengono:

BRESCIA

Toscolano Maderno – Lido Azzurro

Gardone Riviera – Spiaggia Lido, Spiaggia Casinò

Sirmione – Lido Jamaica

Sirmione. Credits: @visitsirmione via Instagram





Tantissime le località che hanno ottenuto la Bandiera Blu nel 2023 in Trentino Alto Adige:

TRENTO

Bedollo – Località Piazze

Baselga di Pinè – Spiaggia Lido, Alberon, Bar Spiaggia

Pergine Valsugana – San Cristoforo

Tenna – Spiaggia di Tenna

Calceranica al Lago – Alle Barche/ Al Pescatore/Riviera

Caldonazzo – Lido/ Spiaggetta

Lavarone- Lido Marzari

Levico Terme – Spiaggia di Levico

Sella Giudicarie – Spiaggia Roncone

Bondone – Porto Camarelle

Levico Terme. Credits: @levico_terme via Instagram

La Liguria è la regione che ha ottenuto il maggior numero di Bandiere Blu 2023, ossia 34 località, tra cui anche 2 nuovi ingressi.

IMPERIA

Bordighera – Litorale

Sanremo – Tre Ponti, Imperatrice, Bussana, Baia Capo Pino, Tiro a Volo

Taggia – Arma di Taggia

Riva Ligure – Centro

Santo Stefano al Mare – Baia Azzurra, Il Vascello

San Lorenzo al Mare – U’Nustromu/Prima Punta, Baia delle Vele

Imperia – Spianata Borgo Peri, Borgo Marina

Diano Marina – Diano Marina

SAVONA

Laigueglia – Laigueglia

Ceriale – Spiaggia di Ceriale (nord-sud)

Borghetto Santo Spirito – Litorale

Loano – Spiaggia di Loano

Pietra Ligure – Ponente

Finale Ligure – Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia del Porto, Varigotti, Castelletto San Donato

Noli – Le Cave/Capo Noli / Zona Vittoria /Zona Anita / Chiariventi

Spotorno – Lido

Bergeggi – Il Faro, Villaggio del Sole

Savona – Fornaci

Albissola Marina – Lido

Albisola Superiore – Lido

Celle Ligure – Levante, Ponente

Varazze – Levante Teiro (Bagni Nautilus-Solaro), Ponente Teiro, Arrestra

Bergeggi. Credits: @bergeggiofficial via Instagram

GENOVA

Sori – Spiaggia Centrale di Sori

Camogli – San Fruttuoso, Spiaggia Camogli

Santa Margherita Ligure – Scogliera Pagana, Punta Pedale, Paraggi, Zona Milite Ignoto

Chiavari – Spiaggia Porto

Lavagna – Lungomare

Sestri Levante – Baia Portobello, Baia delle

Favole (nord-sud), Spiaggia Renà, Riva Trigoso

Moneglia – Centrale, La Secca, Levante

LA SPEZIA

Framura – Fornaci, Spiaggia La Vallà-Apicchi

Bonassola – Lato Est e lato Ovest

Levanto – Ghiararo, Levante Porto Levanto

Lerici – Eco del Mare, San Giorgio, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu/Marinella

Ameglia – Fiumaretta

C’è poi anche il Friuli Venezia Giulia che ci propone una serie di interessanti località da visitare assolutamente:

GORIZIA

Grado – Spiaggia Principale, Costa Azzurra, Pineta

UDINE

Lignano Sabbiadoro – Lido

A queste si aggiungono le Bandiere Blu del Veneto:

VENEZIA

San Michele al Tagliamento – Bibione

Caorle – Porto Santa Margherita, Ponente, Duna Verde, Brussa

Eraclea – Eraclea Mare

Jesolo – Lido

Cavallino Treporti – Lido

Venezia – Lido di Venezia, Alberoni

Chioggia – Sottomarina

ROVIGO

Rosolina – Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo, Albarella Capo Nord

Porto Tolle – Barricata, Boccasette, Conchiglie

SPIAGGE E LOCALITÀ BANDIERA BLU 2023 NEL CENTRO ITALIA

Vediamo ora le premiate nelle altre regioni italiane posizionate nell’area centrale, come Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio:

In Emilia Romagna le località Bandiera Blu 2023 sono:

FERRARA

Comacchio – Lido Spina, Lido di Volano/ Nazioni/Lido degli Scacchi/Pomposa/ Garibaldi, Lido degli Estensi

RAVENNA

Ravenna – Marina Romea/Porto Corsini, Marina di Ravenna/Punta Marina Terme/ Lido Adriano, Lido di Savio, Lido di Dante/ Lido di Classe, Casal Borsetti

Cervia – Milano Marittima, Cervia–Pinarella–Tagliata

FORLÌ – CESENA

Cesenatico – Zadina, Levante (Valverde, Villamarina), Ponente

Gatteo – Gatteo Mare

San Mauro Pascoli – San Mauro Mare

Cesenatico. Credits: @visit_cesenatico via Instagram

RIMINI

Bellaria Igea Marina – Igea Marina

Riccione – Riccione nord e centro, Riccione sud (Rio Costa)

Misano Adriatico – Parco Mare Nord, Misano Centro, Porto Verde

In Toscana sono state selezionate queste Bandiere Blu:

MASSA – CARRARA

Carrara – Marina di Carrara Centro

Massa – Marina di Massa

LUCCA

Forte dei Marmi – Litorale

Pietrasanta – La Versiliana, Tonfano/Focette

Camaiore – Lido di Camaiore

Viareggio – Viareggio Ponente/Levante, Torre Del Lago Puccini

Camaiore. Credits: @lidodicamaiore via Instagram

PISA

Pisa – Calambrone/Tirrenia, Marina di Pisa

LIVORNO

Livorno – Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma

Rosignano Marittimo – Castiglioncello, Vada, La Mazzanta

Cecina – Le Gorette, Marina di Cecina

Bibbona – Marina di Bibbona centro-sud

Castagneto Carducci – Marina di Castagneto Carducci

San Vincenzo – Rimigliano nord/sud, Spiaggia della Principessa, Conchiglia Fosso delle Rozze

Piombino – Parco Naturale della Sterpaia

Marciana Marina – La Fenicia, Re di Noce, La Marina

GROSSETO

Follonica – Spiaggia Litorale

Castiglione della Pescaia – Levante/Tombolo, Spiaggia Pian D’alma/Casetta Civinini-Piastrone/Punta Ala, Rocchette/Roccamare-Casa Mora/Riva del Sole/Capezzolo

Grosseto – Marina di Grosseto, Principina a Mare

Orbetello – Fertilia, Puntata, Osa – Albegna, Giannella, Feniglia, Tagliata

Se state programma un viaggio nelle Marche, vi segnaliamo queste località premiate:

PESARO – URBINO

Gabicce Mare – Lido

Pesaro – Sottomonte, Ponente/Levante

Fano – Nord, Sassonia, Torrette

Mondolfo – Marotta

Gabicce Mare. Credits: @gabiccemareofficial via Instagram

ANCONA

Senigallia – Levante, Ponente

Ancona – Portonovo

Sirolo – Sassi Neri/San Michele/Urbani

Numana – Numana Bassa/Marcelli Nord, Numana Alta

MACERATA

Porto Recanati – Litorale Nord-Centro

Potenza Picena – Lido Nord/Centro, Lido Sud

Civitanova Marche – Lungomare Nord, Lungomare Sud

FERMO

Fermo – Lido di Fermo Casabianca, Marina Palmense (centro-nord-sud)

Porto San Giorgio – Lungomare centro nord, Lungomare centro sud

Altidona – Lungomare Paolo Borsellino

Pedaso – Lungomare dei Cantautori

ASCOLI PICENO

Cupra Marittima – Lido

Grottammare – Spiaggia Nord, Spiaggia Sud

San Benedetto del Tronto – Riviera delle Palme

In Abruzzo ci sono:

TERAMO

Martinsicuro – Villa Rosa, Martinsicuro

Alba Adriatica – Spiaggia d’Argento

Tortoreto – Spiaggia del Sole

Giulianova – Lungomare Zara, Lungomare Spalato

Roseto degli Abruzzi – Lungomare Sud, Lungomare Nord, Lungomare centrale

Pineto – Villa Fumosa, Corfù, Torre Cerrano, S. Maria a Valle Sud, S. Maria a Valle Nord, Pineto Centro, Pineta Catucci – Lungomare dei Pini

Silvi – Arenile Sud, Lungomare Centrale

PESCARA

Pescara – Riviera Nord/Centro, Riviera Sud

CHIETI

Francavilla al Mare – Piazza Adriatico, Piazza Sirena

Fossacesia – Fossacesia Marina

Vasto – Vignola/San Nicola, Punta Penna, Vasto Marina, San Tommaso

San Salvo – San Salvo Marina

Fossacesia. Credits: @visit_fossacesia via Instagram

L’AQUILA

Villalago – Villalago

Scanno – Spiaggetta di Scanno località Acquevive, Parco dei Salici

Nel Lazio abbondano le Bandiere Blu tra le province di Roma e Latina:

ROMA

Trevignano Romano – Via della Rena

Anzio – Riviera di Ponente, Riviera di Levante, Lido Di Lavinio

LATINA

Latina – Latina Mare

Sabaudia – Lungomare

San Felice Circeo – Litorale

Terracina – Levante, Ponente

Fondi – Spiaggia Levante (Sant’Anastasia – Capratica), Spiaggia Ponente (Torre Canneto – Rio Claro)

Sperlonga – Ponente, Lago Lungo, Levante, Bazzano

Gaeta – Arenauta, Ariana, Sant‘Agostino, Serapo

Minturno – Spiaggia di Ponente

Gaeta. Credits: @gaeta_love via Instagram. In questa immagine, le splendide acque del mare di Gaeta

Ragazze, non abbiamo ancora finito. A pagina 2 continueremo a scoprire quali sono le altre località che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2023 e quali sono le new entry e le grandi escluse di quest'anno.