ESISTONO DAVVERO DELLE BORSE CHE INVECCHIANO? QUALI SONO?

Difficile a crederci, ma sì: ci sono effettivamente delle borse che invecchiano. Non esistono regole rigide a cui attenersi, anche perché il mondo della moda è un continuo divenire di trend – basti pensare, per esempio, al boom del vintage – ma alcuni modelli e dettagli andrebbero quantomeno abbinati con maggiore cura. Molti errori legati alle borse che ci fanno sembrare più vecchie hanno a che fare con linee e struttura del modello prescelto. Ci sono anche dei colori di borse che invecchiano i look e che li penalizzano, così come particolari tessuti. In linea generale, vi consigliamo di scegliere sempre e comunque la borsa che più vi piace. L’importante, quando si parla di stile, è prima di tutto sentirsi a proprio agio.

Credits: Foto di Freepik.com | Senivpetro, Freepik, MaryMarkevich

Curiose, a questo punto, di scoprire con noi quali sono le borse che invecchiano e come fare a “recuperarle” e a utilizzarle in modo donante? Allora, iniziamo subito con alcuni consigli su come abbinarle al meglio e su quando, invece, sarebbe preferibile lasciar perdere.

LE BORSE CHE INVECCHIANO HANNO FORME POCO STRUTTURATE E PER NIENTE ACCATTIVANTI

Il mondo bags è incredibilmente vasto e, quando ci si appresta a scegliere una nuova borsa, sono tanti i fattori da tenere presenti in fase di acquisto. Può accadere di commettere errori, puntando su modelli sbagliati che finiscono per risultare poco donanti o addirittura svilenti per i nostri outfit. Questo è il caso delle borse che invecchiano, modelli desueti che rischiano di “rovinare” il look penalizzandolo.

Credits: Foto di Freepik.com | Senivpetro – Le borse con silhouette poco definite sono démodé







Prima di tutto, sarebbero da evitare le borse dalle forme poco definite o, più in generale, con rifiniture poco curate. Gli addetti ai lavori del fashion suggeriscono di ricercare, anche nei modelli più classici, silhouette strutturate e curate nel dettaglio. Come sempre, non vi sono regole universali e rigide a cui attenersi: molte borse morbide sono elegantissime e tutto fuorché démodé. Un’ulteriore accortezza da tenere presente riguarda gli angoli rovinati, le cosiddette “sbucciature”: sono un altro particolare che invecchia notevolmente l’outfit.

ATTENZIONE ALLA SCELTA DEI COLORI

Ognuno di noi ha i propri gusti. C’è chi preferisce tonalità brillanti e accese, come nel caso della borsa rossa per esempio, e chi non sa rinunciare a nuance basic e facili da abbinare come il nero o il marrone. L’importante è evitare i colori spenti, le sfumature “smorte” che inevitabilmente invecchiano noi e i nostri outfit.

Credits: Foto di Freepik.com | Senivpetro – Il marrone non invecchia: basta scegliere tonalità intense

MAI SCEGLIERE COLORI SMORTI

Così come ci sono colori che invecchiano la casa se scelti per arredamento e decorazioni, allo stesso modo le palette cromatiche dei nostri accessori fanno la differenza.

DA EVITARE LE BORSE CON TROPPE CERNIERE, CATENE E ZIP GRANDI

Sono sicuramente comodissime, ma le borse piene di cerniere sono una scelta rischiosa. Un conto è sceglierle per la vita di tutti i giorni, soprattutto se si viaggia con i mezzi pubblici, oppure per piccole trasferte quando c’è effettivamente l’esigenza di avere tutto a portata di mano, ma per le restanti occasioni d’uso sarebbe preferibile evitare.

Credits: Foto di Freepik.com | Valuavitaly – Dettagli hardware come catene e zip se non in perfette condizioni invecchiano l’outfit

Anche cerniere, catene e zip, infatti, possono rovinare una borsa: se sono cromate e ormai rovinate, non più lucide, la fanno sembrare sciatta e obsoleta. Non è necessario spendere una fortuna per acquistare borse costose o comprarne continuamente di nuove. La soluzione è limitare l’hardware delle nostre borse, optare per una semplice cerniera o una chiusura magnetica evitando cordini, coulisse, tasche troppo grandi e via dicendo.

