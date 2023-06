Verona, siamo arrivati… per restare! Sono passati pochi giorni dall’apertura ufficiale del ClioMakeUp Experience Store di Verona, situato presso lo store OVS in Via Roma 7, angolo Via Manin, eppure l’emozione dei preziosi momenti passati insieme durante il meet&greet con Clio è ancora alle stelle.

In un pomeriggio all’insegna dei colori e del make-up, Clio, Elena e tutte noi del TeamClio siamo state davvero felicissime di avervi incontrato finalmente dal vivo, tra sorrisi, chiacchiere e abbracci, alla scoperta del nuovo ClioMakeUp Experience Store di Verona e di tutti i prodotti della linea ClioMakeUp, dalle ultimissime uscite ai best seller più amati. L’evento è iniziato con l’incontro con la stampa locale, per poi proseguire con tutti voi membri della Community ClioMakeUp che ci avete raggiunto non solo dalla città ma anche da tante altre zone del Veneto. Un vero onore per la stessa Clio che si è detta orgogliosa ed emozionata per questa importante tappa nella sua terra d’origine.

Per scoprire come si è svolto lo speciale pomeriggio di meet&greet con Clio al ClioMakeUp Experience Store di Verona, presso lo store OVS in Via Roma 7, angolo Via Manin, con interessanti dettagli, aneddoti e curiosità, non vi resta che continuare a leggere il post. Iniziamo subito.

L’APERTURA UFFICIALE DEL CLIOMAKEUP EXPERIENCE STORE DI VERONA IN UN’ATMOSFERA FAMILIARE, CALDA E ACCOGLIENTE

Dopo i successi del ClioMakeUp Experience Store presso lo store OVS di Napoli in Via Scarlatti 117 al Vomero, del ClioMakeUp Experience Store all’interno dello store OVS di Parma in Strada Mazzini 6/A, del ClioMakeUp Experience Store di Messina presso lo store OVS in Piazza Cairoli 37/39 e del ClioMakeUp Experience Store di Roma situato presso lo store OVS di Via del Tritone 172, anche l’apertura del ClioMakeUp Experience Store di Verona, presso lo store OVS in Via Roma 7, angolo Via Manin, è stata una grande conferma del rapporto davvero speciale tra Clio e voi membri della Community ClioMakeUp.

Finalmente, grazie alla partnership nata tra il brand ClioMakeUp e OVS, siamo potuti tornare in Veneto, terra a cui Clio si sente fortemente legata, in cui è nata e cresciuta tra le campagne di Belluno. Potete, quindi, immaginare quanto fosse impaziente di potervi incontrare tutti e di farvi scoprire dal vivo i prodotti della linea ClioMakeUp!





NEL CLIOMAKEUP EXPERIENCE STORE DI VERONA PRENDE FORMA L’UNIVERSO CLIOMAKEUP IN UN VIAGGIO MULTISENSORIALE ATTRAVERSO COLORI, LUCI E FORME

Nonostante il caldo, e anche qualche goccia di pioggia, siete stati favolosi e pazienti in attesa del meet&greet con Clio e il vostro entusiasmo è stato travolgente, regalandoci emozioni e ricordi che non dimenticheremo!

Le vostre parole e i vostri abbracci hanno scaldato, in primis, il cuore di Clio, di Elena e di tutte noi del TeamClio, in un’atmosfera unica, familiare e magica. È sempre speciale poter parlare con voi e farvi scoprire e provare tutti i prodotti della linea ClioMakeUp, scambiandoci opinioni, consigli e tips come delle vere beauty-addicted sanno fare.

Vi ricordiamo che le nostre preparatissime beauty expert vi aspettano al ClioMakeUp Experience Store di Verona per farvi vivere una shopping experience personalizzata e senza precedenti. Per tutte le informazioni sugli orari del punto vendita, e non solo, potete consultare il sito: ovs.cliomakeup.com.

Al termine del meet&greet, Clio ci ha regalato anche un divertente siparietto, direttamente dal bancone del ClioMakeUp Experience Store, aiutando una ragazza nella scelta dei prodotti e regalando dei Clio’s tips personalizzati!

È stato davvero molto piacevole poter passare del tempo con voi durante la fila per fare due chiacchiere, girare qualche video e scattare qualche foto insieme. Le vostre parole ci hanno trasmesso tutta la vostra gioia nel poter incontrare Clio dal vivo, il vostro affetto e la voglia di condividere insieme questo traguardo così importante.

“Ho sperato tantissimo che tornaste in Veneto e che gioia scoprire che la scelta sia caduta proprio su Verona: non mi sembra ancora vero di poter incontrare Clio dal vivo per la prima volta”, ci ha confidato una ragazza.

“So che può sembrare strano, ma mi sembra di conoscere Clio da anni e ora è come se incontrassi un’amica dopo tanto tempo”: queste parole ci hanno molto toccato!

È anche bellissimo guidarvi nella scelta dei prodotti ClioMakeUp che ancora non avete avuto modo di provare, come le nuove maschere della linea ClioMakeUp SKIN, la maschera viso idratante CLIOMAKEME:HYDRATED e la maschera viso purificante CLIOMAKEME:PURE. “Non vedevo l’ora che Clio inserisse nella sua linea delle maschere: guardando i suoi video e seguendola sui social, so che lei negli anni ne ha provate tantissime e sono sicura che le sue saranno davvero pazzesche!”.

ClioMakeUp, Kit CLIOMAKEME:WOW. Prezzo: 35€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Rossetti Liquidi LiquidLove. Prezzo: 13,50€ su cliomakeupshop.com

Anche se abbiamo avuto il grande piacere di farlo dal vivo, i GRAZIE non bastano mai. Ancora GRAZIE, dunque, per questo pomeriggio speciale e per tutti i bei momenti che abbiamo passato insieme e che faranno parte dei nostri ricordi. Non vediamo l’ora di vedere sui social tutte le foto che avete scattato e tutti i video che avete girato per poter rivivere quei momenti pazzeschi!

Ragazze e ragazzi, vi ricordiamo ancora una volta che il ClioMakeUp Experience Store di Verona vi aspetta presso lo store OVS in Via Roma 7, angolo Via Manin. Le nostre beauty expert sono pronte a farvi scoprire dal vivo tutti i prodotti ClioMakeUp e a rispondere alle vostre domande.

Ragazze e ragazzi, speriamo che questo post vi abbia trasmesso tutto il nostro affetto. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di iscrivervi alla newsletter, se non l’avete ancora fatto, per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità. Ora tocca a voi: quanti erano presenti durante il meet&greet con Clio al ClioMakeUp Experience Store di Verona lo scorso venerdì 16 giugno? Volete condividere il vostro racconto con noi? E chi, invece, andrà a visitare lo store nei prossimi giorni? Fateci sapere tutto nei commenti. Un bacione dal TeamClio!