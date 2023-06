Amore al capolinea per Harry e Meghan? I rumors sul divorzio dell’ex coppia reale si fanno sempre più insistenti e alcuni tabloid internazionali sembrano non avere più dubbi: Harry e Meghan stanno divorziando!

Per alcuni addirittura è solo una questione di giorni prima dell’annuncio ufficiale. Già da fine gennaio, subito dopo la pubblicazione del libro biografico “Spare. Il Minore” del principe, si vociferava di una crisi tra i duchi. Poi a maggio i due hanno presenziato insieme alla cerimonia di premiazione dei Women of Vision Awards a New York. Evento che li avrebbe coinvolti in un incidente d’auto a seguito di una corsa contro i paparazzi. Movente non confermato, tuttavia, dalle forze dell’ordine. Insomma, la curiosità e l’attenzione attorno alla coppia reale più chiacchierata di sempre non si arresta. Ma scopriamo insieme cosa sta succedendo esattamente.

Credits: @meghandharry Via Instagram, Secondo alcuni roumors Harry e Meghan sono sempre più vicini al divorzio

HARRY E MEGHAN VERSO IL DIVORZIO: LA LITE DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO

Già da fine gennaio, subito dopo la pubblicazione del libro biografico “Spare. Il Minore” del principe, si vociferava di una crisi tra i due duchi a seguito di una lite furibonda a Montecito. Una discussione talmente accesa da richiedere l’intervento della polizia. Il motivo di tanta rabbia sarebbe nelle parole affettuose che Harry ha dedicato all’ex storica Chelsy Davy nel suo libro. Ma alcuni non credono a questa versione.

Credits: @meghandharry Via Instagram, Harry e Meghan in un’apparizione pubblica LE CAUSE DIETRO IL (PRESUNTO) DIVORZIO IMMINENTE l’intervista a Oprah Winfrey e il documentario su Netflix ritrarrebbero una coppia molto affiatata e innamorata, in realtà le crescenti tensioni dovute alla scomodissima posizione mediatica e alla Secondo alcuni, anche se nelle ultime apparizioni ufficiali comee ilritrarrebbero una coppia molto affiatata e innamorata, in realtà ledovute alla scomodissima posizione mediatica e alla pressione della famiglia reale , avrebbero incrinato i rapporti. Buckingam Palace è stata per il funerale della regina Elisabetta II, poi nessuna traccia di lei per la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III. Le spiegazioni ufficiali sarebbero state che la duchessa sia rimasta in California per prendersi cura dei due figli, la Nessuno ha creduto a questa versione, pensando che in realtà si tratti di una presa di posizione da parte della famiglia reale, tanto quanto di Meghan che -come ha raccontato nel documentario- non si è mai sentita la benvenuta. L’ultima apparizione di Meghan aè stata, poi. Le spiegazioni ufficiali sarebbero state che la duchessa sia rimasta in California per, la secondogenita Lilibet Diana e il primogenito Archie , che, peraltro, proprio il 6 maggio ha festeggiato il suo quarto compleanno., pensando che in realtà si tratti di una presa di posizione da parte della famiglia reale, tanto quanto di Meghan che -come ha raccontato nel documentario-





Credits: @sussex_harry_meghan Via Instagram, Harry, Meghan e i figli Archie e Lillibet

In più, si vocifera che il principe Harry starebbe comprando una casa a Londra, senza consultare la moglie Meghan. E non una casa qualunque, bensì l’ex proprietà di Taylor Swift. La scelta di comprare casa in Inghilterra fa insospettire visto che in teoria il principe non ha più nulla a che fare con la famiglia e con il territorio.

IL RITORNO DI HARRY IN FAMIGLIA

Da quanto raccontato dalla stessa coppia, la presenza di Meghan Markle non è mai stata particolarmente apprezzata dalla Royal Family. Soprattutto dal fratello William e dalla cognata Kate Middleton con cui ci sarebbero state più volte delle liti furiose che alla fine hanno portato la coppia ad allontanarsi e rinunciare ai titoli. Dopo il loro trasferimento in America pare che le cose non siano andate per il meglio perchè gli occhi restano puntati sulla coppia.

Nel frattempo, un’esperta internazionale della casa reale avrebbe dichiarato che fonti certe interne a Buckingham Palace hanno confermato che Harry, senza Meghan, sarebbe immediatamente perdonato dal re e dalla famiglia. Assisteremo, quindi, al ritorno del principe Harry a Londra?

Credits: @sussex_harry_meghan Via Instagram, Le foto ufficiali del fidanzamento

HARRY E MEGHAN VERSO IL DIVORZIO: L’ACCORDO TRA CARLO III E MEGHAN

La duchessa sarebbe, quindi, pronta a divorziare e a scrivere un’autobiografia pericolosissima su questa vicenda. E secondo alcune speculazioni, Re Carlo III, per cercare di fermare la nuora, le avrebbe proposto un accordo: il silenzio in cambio di una liquidazione da 50 milioni di sterline, della proprietà di Frogmore Cottage e di una villa in California, la possibilità di mantenere il titolo e, infine, una cospicua somma che assicurerebbe il futuro dei principi Archie e Lilibet Diana.

Credits: @sussex_harry_meghan Via Instagram, La coppia il giorno del matrimonio

Ragazze, per Harry e Meghan sembra che la promessa del “finchè morte non ci separi” sia svanita. E voi cosa ne pensate? Credete che sia davvero giunto al capolinea questo matrimonio o si tratta solo di speculazioni? Non ci resta che attendere le prossime novità. Un bacione e al prossimo post, il TeamClio!