Kourtney Kardashian è incinta! Aspetta il suo quarto figlio, il primo dal compagno Travis Barker e l’annuncio non poteva che essere dato in un modo assolutamente insolito, in pieno stile Kardashian. La socialitè americana è comparsa tra il pubblico durante l’ultimo concerto della band cult degli anni Novanta, i Blink182, di cui Travis fa parte nel ruolo di batterista, con un maxi cartellone bianco con su scritto «Travis I’m pregnant», «Travis sono incinta!».

Gioia e scalpore tra il pubblico, ma anche tra i fan sul web che hanno subito condiviso il video che è diventato virale. Dietro questo annuncio sembrano nascondersi alcuni segreti: vediamo cosa è successo!

L’ANNUNCIO DELLA GRAVIDANZA: UNA SORPRESA PER TRAVIS O UN MODO PER ANNUNCIARLO AL PUBBLICO?

Una telecamera inquadra Kourtney Kardashian con un cartellone con su scritto «Travis I’m pregnant», la folla impazza, Travis Barker scende dal palco e il video diventa virale. 44 anni e già tre figli avuti con il precedente compagno Scott Disick, Kourtney è la primogenita delle sorelle Kardashian e ha annunciato così la sua gravidanza, nonchè la prima con il compagno Travis Barker sposato nel 2022. Ma non tutto torna. Perchè anche se per i fan è una vera novità, poche ore dopo che il video è diventato virale, i due hanno pubblicato nei loro account social alcuni teneri scatti che ritraggono Kourtney con un pancino bello evidente.

Questo dettaglio ha fatto pensare al pubblico che non si trattasse dunque di una sorpresa per il cantante, ma che in realtà lui fosse perfettamente consapevole della gravidanza della moglie e che questo qui fosse semplicemente un modo per annunciarlo a tutti.

ALCUNI IPOTIZZANO CHE La gravidanza di Kourtney Kardashian non FOSSE una novità per la coppia e per la famiglia

Nel video della celebre canzone All the small things, successo incredibile dei Blink182, si vede una fan che regge un cartellone con la scritta «Travis I’m pregnant», praticamente identico a quello mostrato da Kourtney Kardashian. Insomma, che Kourtney Kardashian fosse incinta evidentemente non era una novità per la coppia e per la famiglia, ma ha voluto dirlo pubblicamente omaggiando un momento storico della carriera del marito.

Si tratterebbe, infatti, di una trovata mediatica (come sempre originale e di incredibile impatto, va ammesso!) della famiglia Kardashian che non perde occasione per far parlare di sé. «Travolta dalla gratitudine e della gioie per la benedizione e per il piano di Dio», ha scritto poi l’imprenditrice e influencer sul suo profilo Instagram.

DOPO TANTA ATTESA KOURTNEY KARDASHIAN È INCINTA

Adesso Kourtney Kardashian è incinta e Travis Barker si prepara ad accogliere il suo terzo figlio, ma questa gravidanza non è stata facile. Come più volte è stato raccontato nella celebra serie tv The Kardashians, sequel della serie Keeping up with the Kardashian che ha portato la famiglia alla ribalta, la coppia ha da subito provato ad avere figli, ma senza risultati. In un episodio della serie raccontano anche di aver provato l’inseminazione in vitro e quella artificiale, ma sembrava proprio non esserci speranza. Finchè non è giunta la lieta notizia!

GLI STRAVAGANTI MATRIMONI DI KOURTNEY E TRAVIS

La coppia Kardashian-Barker non è nuova ai riflettori mediatici. Infatti, prima di questo annuncio, i due sono stati al centro di una chiacchieratissima proposta di matrimonio sul lungo mare di Los Angeles con più di due mila rose rosse, e poi di ben due matrimoni eclatanti. Il primo è stato celebrato in Italia, a Portofino. Per l’occasione amici e parenti della coppia sono sbarcati in Liguria per un weekend di celebrazioni interamente customizzato da Dolce&Gabbana. Non a caso, molti pensano che questo matrimonio sia stata anche una trovata pubblicitaria frutto di un accordo tra il brand italiano e la famiglia più influente di sempre.

L’altra (finta) celebrazione è invece avvenuta a Las Vegas del tutto a sorpresa. La coppia ha sfoderato le loro anime rock e si sono sposati con tanto di giubbotto di pelle, anfibi e un sosia di Elvis Presley.

Bene ragazze, noi facciamo gli auguri alla coppia e non ci resta che aspettare di sapere il sesso del neonato e quale sarà il suo nome. Voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Ve lo aspettavate? Fatecelo sapere nei commenti. Un abbraccio e a presto, il TeamClio!