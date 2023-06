QUALI SONO I MIGLIORI PRODOTTI ALLA VITAMINA C PER L’ESTATE 2023?

La vitamina C è un attivo molto utile per la cura della pelle, ricco di benefici e proprietà. Sono tanti i prodotti alla vitamina C per l’Estate 2023 tra cui poter scegliere, firmati dalle migliori marche della cosmesi e di ogni fascia di prezzo. Si spazia dal detergente alla crema viso, senza trascurare i sieri. Tra le novità della stagione si distinguono anche alcune creme solari viso con vitamina C, maschere e prodotti per la cura del contorno occhi. La vitamina C si può usare su tutti i tipi di pelle per prevenire l’invecchiamento cutaneo, ridurre rughe e macchie e illuminare l’incarnato rendendolo più omogeneo.

Tra gli attivi più impiegati in cosmesi, la vitamina C gode di innumerevoli benefici e può essere usata su tutti i tipi di pelle. Curiose di scoprire con noi i migliori prodotti con vitamina C dell’Estate 2023? Allora, iniziamo.

VITAMINA C: I BENEFICI PER LA SKINCARE E PERCHÉ UTILIZZARLA ANCHE IN ESTATE

La vitamina C è una di quelle vitamine per la pelle indispensabili al viso e, sicuramente, una delle più versatili in assoluto. Nota anche come acido ascorbico e acido L-ascorbico, è un potentissimo antiossidante e aiuta a contrastare i tanto temuti radicali liberi che portano all’invecchiamento precoce. Non tutti sanno che, inoltre, la vitamina C stimola la produzione di collagene e ritarda l’insorgenza di rughe e segni di espressione.

I prodotti per il viso alla vitamina C aiutano anche a ridurre le macchie e a uniformare il colorito, rendendo l’incarnato più fresco e luminoso, come se fosse rivitalizzato. Alcuni recenti studi hanno dimostrato che i prodotti più efficaci sono quelli che contengono almeno l’8% di vitamina C. Le formule con una concentrazione di attivo superiore al 20%, invece, non solo non si rivelano più performanti ma possono anche scatenare irritazioni.

Prima di scoprire insieme i prodotti vitamina C Estate 2023 che vale la pena provare, sfatiamo un falso mito: la vitamina C non è fotosensibilizzante, ma fotosensibile. Ciò vuol dire che si può tranquillamente usare nel periodo estivo, perché di grande aiuto contro discromie e macchie solari, ma che è importante tenere i prodotti al riparo dalla luce per evitare che le formule si deteriorino.

PRODOTTI ALLA VITAMINA C: DETERGENTI VISO ED ESFOLIANTI DA PROVARE

Una corretta skincare routine, è risaputo, parte dalla detersione. Sono tanti i detergenti viso con vitamina C in commercio e uno dei migliori è quello di Gyada Cosmetics. Si tratta di un detergente in gel molto fresco che contiene, tra gli altri, anche acido mandelico, estratti di bacche di goji e di melograno.

Gyada, Vitamin C Radiance Cleansing Face Gel. Prezzo: 16,99€ su amazon.it

ROC firma un altro valido detergente viso con vitamina C. Dall’azione schiarente, uniformante e rivitalizzante, deterge la pelle in profondità e ne migliora la grana e il colorito.

ROC, Gel Nettoyant Gel Cleanser + Vitamin C. Prezzo: 12,60€ su amazon.it

Per potenziare gli effetti della vitamina C sulla pelle, usate con costanza uno scrub viso delicato come il nuovo Revolution Skin Vitamin C Cream Polisher. Questo esfoliante, a base di vitamina C e polvere di riso, non solo purifica la pelle ma provvede anche a rinforzare la barriera cutanea.

Revolution Skincare, Brighten Vitamin C Cream Polisher. Prezzo: 5,59€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

LE CREME VISO PER UNA PELLE LUMINOSA E UNIFORME

Passiamo alle creme viso con vitamina C e concentriamoci su un’interessante novità di Olehenriksen. La famosa linea Banana Bright a base di vitamina C e acidi della frutta si arricchisce di una nuova referenza, la crema solare viso Banana Bright Mineral Sunscreen SPF 30. Protegge e corregge, prevenendo i danni che derivano dall’esposizione al sole.

Olehenriksen, Banana Bright Mineral Sunscreen SPF30. Prezzo: 32,00€ su sephora.it*

SONO TANTI I BRAND AD AVER LANCIATO RECENTEMENTE NUOVI PRODOTTI CON VITAMINA C

Se siete alla ricerca di una crema viso leggera per l’estate, date un’occhiata alla nuova C.E.O. Afterglow di Sunday Riley. Questa crema in gel a base di vitamina C idrata fino a 24 ore la pelle, schiarisce eventuali discromie ed è anche rimpolpante e rassodante. La consigliamo soprattutto alle pelli miste e grasse.



Sunday Riley, C.E.O. Afterglow Gel Crema alla Vitamina C. Prezzo: 65,00€ su sephora.it*

