QUALI SONO I NUOVI PROFUMI ESTATE 2023 DONNA E UOMO DA PROVARE ASSOLUTAMENTE?

I profumi Primavera 2023, dopo averci avvolto con le loro fragranze, lasciano spazio ai profumi per l’Estate 2023, novità donna e uomo con note olfattive adatte alla stagione calda. I migliori profumi estivi donna del momento contemplano bouquet floreali impalpabili ma anche note ambrate e vanigliate, rivolgendosi sia alle estimatrici dei profumi estivi molto leggeri che alle amanti delle fragranze più intense. Per quanto riguarda i profumi estivi uomo, vanno per la maggiore quelli freschi e persistenti con note verdi, aromatiche e acquatiche. Alcuni brand per quest’estate hanno lanciato profumi femminili e maschili abbinati. Tra le fragranze da provare all’istante ci sono, oltre ai bestseller commerciali delle marche più famose, anche profumi estivi economici e di nicchia.

Credits: Foto di Freepik.com | Rawpexel

I nuovi profumi Estate 2023 donna e uomo accontentano tutti i gusti e soddisfano diverse esigenze, spaziando dalle fragranze fresche e leggere a composizioni olfattive ben più intense e profonde. Curiose di scoprire i migliori tra le ultime novità? Allora, iniziamo.

PROFUMI ESTATE 2023 DONNA: LE FRAGRANZE FRESCHE E FLOREALI DA PROVARE

Con l’arrivo della stagione calda alle porte, è il momento di scoprire insieme i nuovi profumi Estate 2023 donna che ci terranno compagnia nei prossimi mesi con le loro note fresche, leggere e inebrianti. La scelta è molto ampia, sia in termini di famiglie olfattive che per quanto riguarda le varie fasce di prezzo.

Spesso in estate si utilizzano fragranze diverse rispetto a quelle abitualmente scelte per il resto dell’anno e c’è chi non vuole spendere molto ma assicurarsi comunque un buon profumo. Tra le ultime novità si distinguono profumi economici dalle ottime performance come Angel Schlesser Les Eaux D’Un Instant Intimate White Flowers. Questa fragranza dagli accordi floreali al gelsomino ci catapulta in una spiaggia tropicale, abbinando al suo bouquet olio di cocco, vaniglia e tiarè.

Angel Schlesser, Les Eaux D’Un Instant Intimate White Flowers. Prezzo: 35,99€ in offerta su amazon.it





Anche L’Erbolario propone un nuovo profumo per l’Estate 2023, Verbena. Questa fragranza è freschissima e al tempo stesso avvolgente, complici le note agrumate di bergamotto, limone e neroli abbinate a verbena, rosa e muschi. Come tutti i profumi del brand, è piuttosto economico ma decisamente performante.

L’Erbolario, Verbena Profumo. Prezzo: 26,90€ su amazon.it

L’ESTATE IN BOCCETTA: I NUOVI PROFUMI ESTIVI CHE SANNO DI SOLE E MARE

Continuiamo la nostra carrellata dei nuovi profumi estivi donna e concentriamoci su alcune fragranze da provare assolutamente se si amano i profumi che urlano estate e che richiamano alla mente gli odori del mare, della salsedine e delle spiagge assolate.

Una delle novità più interessanti è Dolce&Gabbana Light Blue Summer Vibes, flanker del profumo cult Light Blue. Si tratta di un floreale legnoso muschiato a base di note agrumate al bergamotto, note fruttate alla pesca e note di fondo legnose al cedro. Il brand ha lanciato anche la variante maschile.

Dolce&Gabbana, Light Blue Summer Vibes. Prezzo: 124,00€ su sephora.it*

PROFUMI CHE RICORDANO LA SALSEDINE, IL SOLE SULLA PELLE E IL RELAX DELLA VITA IN SPIAGGIA

Chi se ne intende di profumi di nicchia sa bene che i profumi Tom Ford non deludono mai le aspettative. Il marchio ha da poco lanciato Soleil De Feu, profumo legnoso e ambrato ispirato al sole che brucia sulla pelle al termine di una giornata di mare. Le note bergamotto e violetta sono intensificate da rosa tuberosa, cacao assoluto e sandalo: un profumo sexy e intrigante perfetto per le serate estive.

Tom Ford, Soleil De Feu Eau De Parfum. Prezzo: 240,00€ su sephora.it

Il nuovo Mandarina Duck Vida Loca For Her ci porta, invece, in vacanza nelle Baleari. Questo profumo floreale legnoso agrumato ha una buona durata, pur trattandosi di eau de toilette, ed è prodotto con essenze naturali estratte a freddo. Per il 66% biodegradabile, contempla le note di testa Pearadise® (nota sintetica), limone e mandarino del Madagascar abbinate a un cuore fiorito di mimosa, gelsomino e rosa. Le note di fondo sono ambrate, vanigliate e legnose.

Mandarina Duck, Vida Loca For Her. Prezzo: 27,50€ presso i rivenditori autorizzati e su mandarinaduckfragrances.eu

*Codice sconto CLIO20 dedicato alla Community ClioMakeUp. Offerta valida solo su sephora.it e su APP Sephora dal 4 aprile al 31 dicembre 2023. Sconto del 20% da partire da 49€ di spesa inserendo il codice CLIO20 a carrello. Offerta non cumulabile con buoni sconto in corso di validità. Offerta valida per la consegna secondo la modalità Click&Collect. Alcuni marchi potrebbero essere esclusi, per dettagli e condizioni visitare il sito sephora.it a questa pagina: https://faq.sephora.it/s/article/L-offerta-%C3%A8-valida-su-tutti-i-prodotti

Ragazze, non è ancora tutto. Girate pagina e continuate a leggere per scoprire i nuovi profumi Estate 2023 uomo da cui farsi inebriare e catturare per la prossima stagione calda.