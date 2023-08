PROFUMI AL FICO: QUALI SONO LE FRAGRANZE MIGLIORI DA COMPRARE ?

Il fico è un frutto molto dolce e zuccherino tipico della macchia mediterranea. Amatissimo in tavola, è anche molto apprezzato come fragranza per il corpo e per la casa. Le sue note sono avvolgenti e vellutate, dolci e fresche allo stesso tempo e questo lo rende uno dei profumi estivi più amati. Dal fiore, al frutto, fino al legno di fico, può essere associato a diversi ingredienti che ne esaltano un aspetto differente. Il profumo al fico esiste in commercio in tantissime varianti, dalle più economiche fino a quelle di lusso,

Credits: Pexels | Lumn, I profumi al fico sono perfetti per l’estate

Il profumo al fico è un aroma molto apprezzato in estate. Utilizzato come nota principale o assieme ad altri ingredienti, si caratterizza per essere una fragranza dolce, ma non stucchevole che rievoca subito gli odori del Mediterraneo e una sensazione di equilibrio e benessere. La sua particolarità è quella di essere una nota cangiante a seconda degli ingredienti con cui viene associato: spazia dalle note fresche fino a quelle più dolci e delicate. Dai brand di lusso, fino a quelli più commerciali e low cost, esistono diverse fragranze e profumi che utilizzano il fico come nota principale. Ecco quali sono i must per questa stagione.

L’EAU DE PARFUM DI ERBARIO TOSCANO

Direttamente dai profumi e i sapori della Toscana, l’Erbario Toscano propone un profumo interamente Made in Italy a base di odore latteo del fico, l’aroma di mandorla amara e il legno di sandalo che richiamano insieme l’albero di fico in tutte le sue parti: dalle foglie, al frutto, al tronco.

Erbario Toscano, Eau de Parfum, Fragranza Fico D’Elba, Prezzo: 49,00€ su amazon.it







FICO DI AMALFI DI ACQUA DI PARMA, UN GRANDE CLASSICO TRA I PROFUMI AL FICO

Le note di Fico di Amalfi di Acqua di Parma evocano l’inconfondibile paesaggio della Costiera Amalfitana. Accordi di nettare insieme ad accenti di foglie verdi evocano la morbida dolcezza dei frutti di fico. In questo profumo si percepiscono delicate note agrumate di bergamotto, limone e pompelmo che si uniscono alle note di nettare di fico, pepe rosa e petali di gelsomino.

Acqua di Parma Blu Mediterraneo Fico di Amalfi, Prezzo: 87,64€ su amazon.it

LA FRAGRANZA LUSSUOSA AL FICO DI ARMANI

Definito “Un ritorno al paradiso”. Con questa fragranza Giorgio Armani torna nel giardino dell’Eden per svelare i segreti aromatici dell’albero di fico in un profumo lussuoso e opulento.

Figuier Eden apre con vibranti note agrumate

Figuier Eden apre con vibranti note agrumate e accenti di pepe rosa, per un profumo unisex con tocchi di fico verde, attenuati dai toni cipriati dell’iris marocchino. Una fragranza ravvivata da note speziate, che si chiude con un caldo accordo di ambra e sfumature boisé.

Figuier eden eau de toilette, Prezzo: 110,00€ su armanibeauty.it

LA FRAGRANZA DI LANCÔME CHE RICORDA IL MEDITERRANERO

Lancôme propone un profumo a base di fico fresco e brioso. La freschezza esaltante del fico verde è arricchita dall’intensità delle note di cedro e da un solare gelsomino.

Lancôme,Figues & Agrumes Eau de Parfum, Prezzo: 154,00€ su rinascente.it

L’EAU DE TOILETTE DI L’ARTISAN PARFUMER

Grazie alla presenza di foglie di fico, galbano, pesca di vigna fico fresco, sandalo, latte di mandorla, pino marittimo, cocco, frutti di fico secchi, l’eau de toilette di L’artisan parfumer è fresco e dolce allo stesso tempo. È una fragranza unisex pensata perfetta per l’estate e anche per l’inverno, evocando quell’emozione della flemma e del riposo all’ombra di un albero di fico.

L’artisan Parfumeur, Eau de toilette Premier Figuier: Prezzo: 150,00€ su luisaviaroma.com

Ragazze, se volete conoscere altre 5 fragranze a base di fico perfette per l’estate, cliccate qui e andate a pagina 2.