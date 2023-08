DOVE ORGANIZZARE LE VACANZE LOW COST A SETTEMBRE

Se considerate luglio e agosto mesi troppo caldi per viaggiare, le vacanze a settembre low cost sono un’ottima occasione per scoprire nuovi posti e risparmiare. vacanza. Potete scegliere viaggi di gruppo organizzati , ma la cosa certa è che questo è il periodo in cui le temperature sono ideali per una In Italia, la Sicilia e la Puglia sono sempre una garanzia con il mare cristallino che permette di approfittare dell’ultima tintarella. Anche l’Umbria e il Trentino non sono da meno con i loro paesaggi incantevoli. La vacanza all’estero rimane una piacevole alternativa, tra le mete più interessanti ci sono Porto, Budapest e Marrakesh.

Credit: Foto Unsplash/Annie Spratt

Settembre è il mese in cui si torna alla normalità dopo l’estate, ma non per tutti. Se siete tra quelle persone che preferiscono questo periodo per organizzare viaggi, avete a disposizione tante splendide mete spendendo poco. Volete qualche idea per organizzare le vacanze di settembre low cost? Via con il post.

VACANZE A SETTEMBRE LOW COST TRA Il MARE DI SIRACUSA E I VIGNETI DI AVOLA

Che la Sicilia sia meravigliosa in estate questo ormai lo sappiamo, ma anche settembre è un mese interessante e Siracusa potrebbe essere un’ottima opzione. I turisti ormai tornati a casa e le temperature non oltre i 30 gradi vi faranno apprezzare in pieno le spiagge della zona.

Credit: @littlebitofsicily_ via Instagram – Uno scorcio del mare cristallino di Avola





Tra un tuffo e l’altro vi consigliamo di visitare Avola, la città famosa per aver dato il nome a uno dei vigneti più apprezzati e famosi del mondo. La cittadina ha un centro storico a forma esagonale con palazzi e chiese dai richiami barocchi, ma vi conquisterà anche con il suo mare.

RODI GARGANICO, TRA MARE E NATURA INCONTAMINATA

Anche la Puglia offre paesaggi mozzafiato favoriti a settembre da un clima più tiepido e una maggiore tranquillità.

Tra le località low cost pugliesi, Rodi Garganico alterna natura e mare incantevole

Tra le località low cost che meritano di essere visitate c’è Rodi Garganico, in cui la natura si alterna a spiagge bellissime. La località dà, inoltre, la possibilità di prendere un traghetto e andare alla scoperta delle Isole Tremiti e apprezzarne le bellissime spiagge.

Credit: @ared16 via Instagram – Il mare si Rodi Garganico al tramonto

LE VACANZE A SETTEMBRE LOW COST SONO ALLA SCOPERTA DEI BORGHI DEL LAGO TRASIMENO

Salendo un po’ più su e lasciando la costa, il Lago di Trasimeno si candida ad essere la meta perfetta per le vacanze a settembre low cost. Perché? Perché c’è un borgo medievale più bello dell’altro – due dei quali su isolotti al centro del lago – con paesaggi suggestivi, uliveti e colline.

Credit: @casatuscany via Instagram – Uno dei casali nella zona del Lago di Trasimeno

Il nostro consiglio è quello di prendere la bici e fare un tour dei borghi e immergervi in pieno nell’atmosfera di fine estate che si respira.

UNA VACANZA ECONOMICA TRA I CASTELLI DEL TRENTINO

Meta ambita in inverno, anche a settembre in Trentino non ci si annoia se siete alla ricerca di una vacanza economica. Con oltre 300 castelli e fortezze militari circondati dalla natura incontaminata, avrete solo l’imbarazzo della scelta. Ad animare le giornate, poi, ci sono anche mostre, rievocazioni, degustazioni ed eventi culturali che vi faranno conoscere il vero Trentino.

Credit: @beadoglioli via Instagram – Castel Belfort è uno dei tanti castelli in Trentino

Ragazze, non abbiamo terminato. Le vacanze a settembre low cost non sono solo in Italia. Anche all’estero ci sono luoghi interessanti. Girate pagina e continuate a leggere.