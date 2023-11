QUALI SONO I CALENDARI DELL’AVVENTO 2023 PER UOMO?

I calendari dell’Avvento 2023 per uomo sono dei regali ideali per i vostri partner, amici e familiari in attesa del Natale. Accontentano tutti i gusti e le personalità perchè spaziano da quelli dedicati al mondo beauty, fino a quelli sempre utili con gadget di uso quotidiano. Su Douglas e Pinalli non mancano le proposte dedicate alla skincare maschile, ideali per prendersi cura della pelle del viso e del corpo. Mentre Amazon offre tante proposte diverse per i calendari dell’avvento maschili interamente dedicati alla cura della barba o alle attività ludiche come il calendario dell’avvento di Lego. Non mancano anche le proposte divertenti con il calendario degli indovinelli e quello dei giochi di coppia.

Credits: Foto di Pixels | Gustavo Frig

I calendari dell’Avvento 2023 per l’uomo sono delle fantastiche idee regalo per addolcire l’attesa del Natale. Quest’anno le proposte sono molto varie e spaziano da quelle beauty a quelle ludiche e divertenti. In questo post abbiamo selezionato le migliori proposte adatte a qualsiasi esigenza, pensate sia per chi si vuole prendere cura della propria pelle con i calendari dell’Avvento beauty dedicati alla skincare, sia per gli amanti di una barba sempre perfetta e in ordine. Ma non è tutto, perchè da non perdere sono anche i calendari interattivi, quelli che contengono oggetti sempre utili e perfino quello per gli appassionati della Lego. Curiose di scoprirli insieme? Allora, iniziamo!

I CALENDARI DELL’AVVENTO 2023 UOMO A TEMA BEAUTY

Questo Natale il calendario dell’Avvento Origins è perfetto sia per lui che per lei. Con 24 caselle propone i prodotti viso e corpo più amati del brand. Questo calendario, è anche una scelta sostenibile perchè il packaging è stato pensato e creato per evitare l’utilizzo di elementi decorativi che andrebbero a generare sprechi e rifiuti, ma è totalmente riciclabile. Ideale per gli amanti della skincare e del pianeta.

Origins, Origins funhouse, Prezzo: 94,50€ su pinalli.it





Sempre a tema beauty, da dm potete trovare il calendario dell’Avvento a tema cura corpo di Balea. Un calendario dell’avvento low cost molto economico, con 24 caselle che contengono tante sorprese per prendersi cura del viso, del tuo corpo, dei capelli e della barba.

Balea MEN, Calendario dell’Avvento 2023, Prezzo: 15,95€ su dm-drogeriemarkt.it

Il calendario dell’Avvento Douglas Men 24 Days of Grooming è ricco di strumenti intelligenti ed elementi essenziali per la barba e per la skincare della Douglas Collection. All’interno potete trovare tanti prodotti utili come una maschera viso idratante, uno scrub rinfrescante ed energizzante, un balsamo dopobarba idratante, un gel corpo e doccia 2 in 1, un sapone per la barba, un mini profumo e una spazzola per unghie.

Douglas, Christmas 2023 Men Advent Calendar, Prezzo: 34,95€ douglas.it

IL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI LEGO

Per gli amanti del gioco, soprattutto della Lego, non perdetevi il calendario dell’Avvento 2023 di Lego.

il calendario dell’avvento dI Lego è ideale per adulti e PER bambini

Con 24 regali, il Calendario dell’Avvento 2023 di Lego City regala ogni giorno un’atmosfera di festa ad adulti e bambini. Dietro ogni porta c’è una sorpresa che include divertenti personaggi: le minifigure LEGO di Babbo Natale, la signora Babbo Natale, un cantore, un giocatore di hockey e uno scultore di ghiaccio.

LEGO, City Calendario dell’Avvento 2023 con 24 Regali, Prezzo: 26,99€ su amazon.it

Sono inclusi anche un pupazzo di neve e figure di animali come una renna, cuccioli e gattini, le mini costruzioni della slitta di Babbo Natale, l’albero di Natale, dei regali e tanto altro.

Ragazze, se volete scoprire quali sono gli altri calendari dell’Avvento 2023 per uomo da regalare, continuate a leggere il post a pagina 2!