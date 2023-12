CAPPOTTO GRIGIO AUTUNNO INVERNO 2024: LUNGO O CORTO? QUALE ACQUISTARE?

Le collezioni di cappotti Autunno Inverno 2023-2024 sono ricchissime di cappotti grigi. Dal grigio chiaro al grigio scuro, il cappotto grigio Autunno Inverno 2024 (in lana o in tessuti sintetici ugualmente caldi) è un must have assoluto e rappresenta una valida alternativa al solito nero o al cappotto cammello. Tanti i modelli tra cui poter scegliere, sia per chi è alla ricerca di un cappotto grigio corto che per chi preferisce il cappotto grigio lungo. Il caban doppiopetto va per la maggiore, affiancato dal cappotto vestaglia grigio se si vuole avere nell’armadio un cappotto grigio donna elegante e dal gusto più classico. Per un look particolare e stiloso, via libera invece ai cappotti in ecopelliccia come un morbidissimo cappotto Teddy grigio.

Credits: Foto di sfondo Freepik.com | Pikisuperstar

Abbiamo selezionato 10 modelli di cappotto grigio Autunno Inverno 2024, diversi tra loro per mood, stile e vestibilità e appartenenti a varie fasce di prezzo. Pronte a scoprirli insieme a noi? Allora, iniziamo subito.

IL CAPPOTTO GRIGIO CORTO PER LOOK AUTUNNO INVERNO 2024 CASUAL MA RICERCATI

Il cappotto corto è stato un must dell’Autunno 2023 e, se scelto in grigio, è l’ideale per completare look easy, da tutti i giorni ma al tempo stesso curati e cool. Tanti i modelli tra cui scegliere, a partire dal cappotto corto con colletto e bottoni. Dal mood vagamente bon ton, è l’ideale per chi è alla ricerca di un cappotto grigio avvitato e aderente che metta in risalto la silhouette.

Allegra K, Soprabito Classico Invernale Grigio. Prezzo: 91,28€ – 92,34€ su amazon.it





I cappotti corti, in linea generale, sono i più adatti alle petite ovvero a chi ha una fisicità minuta e non è troppo alta. A seconda del gusto personale ci si può destreggiare tra un’infinità di modelli. Il cappotto corto grigio monopetto, per esempio, è un evergreen intramontabile ed è uno dei più versatili in assoluto.

Only, Coat Light Grey Melange. Prezzo: 38,26€ – 48,79€ su amazon.it

CHIARO O SCURO, IL CAPPOTTO GRIGIO SI RIVELA UN MUST DELL’AUTUNNO INVERNO 2024

Per uno stile più classico, puntate sul cappotto corto grigio con cintura modello vestaglia. Anche la scelta in termini di nuance è molto ampia quando si tratta di cappotti grigi. Si spazia dal grigio chiaro, come il grigio perla per esempio, al grigio antracite scuro.

Vero Moda, Cappotto Donna Grigio Scuro Mélange. Prezzo: 70,87€ su amazon.it

CABAN DOPPIOPETTO E TEDDY CORTO TOTAL GREY SONO DI GRANDE TENDENZA

L’Inverno 2024 è la stagione del grigio. Ce lo hanno confermato le passerelle e continuano a farlo i feed dei social complici gli scatti condivisi dalle fashioniste di tutto il mondo. La palette dei grigi sta vivendo un momento di grande popolarità e lo stesso sta avvenendo per un modello di cappotto in particolare: il caban doppiopetto.

Object, Cappotto Corto Donna Misto Grigio Scuro. Prezzo: 60,86€ – 60,97€ su amazon.it

Si tratta, anche in questo caso, di un modello di cappotto corto, di ispirazione militare e dalle linee generalmente oversize. Il caban grigio si presta a molteplici abbinamenti: sta benissimo con un look total grey, giocando con le varie sfumature di grigio, ma anche con il nero, i colori neutri chiari e perfino con tocchi di colore più brillanti.

EMUKFD, Cappotto in pelliccia Grigio. Prezzo: 31,45€ su amazon.it

Un altro modello di cappotto corto grigio da non sottovalutare è il Teddy. Molti brand propongono cappotti grigi in ecopelliccia super cozy, caldi, morbidi e avvolgenti. Questi possono essere indossati sia in modo più chic che in chiave casual e sportiva abbinati a sneakers e anfibi.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Ragazze, non è finita qui. Girate pagina e continuate a leggere per scoprire gli altri modelli di cappotto grigio Autunno Inverno 2024 che abbiamo selezionato per voi.