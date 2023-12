QUALI SONO LE MIGLIORI SPAZZOLE ROTONDE PER FARE I BOCCOLI?

Le spazzole rotonde (o tonde) aiutano ad acconciare i capelli realizzando onde e boccoli. Occorrono solo un buon phon e un pizzico di manualità per sfoggiare una messa in piega come dal parrucchiere. La spazzola rotonda migliore è quella professionale, firmata dalle migliori marche come ghd e Moroccanoil. Non mancano spazzole rotonde più economiche ma ugualmente performanti, tra cui quelle di Olivia Garden. A seconda della tipologia di capello a cui ci si approccia è bene scegliere una spazzola ad hoc. La spazzola rotonda grande è adatta ai capelli lunghi e alla realizzazione di una piega morbida, mentre la spazzola rotonda per capelli corti è generalmente più piccola e stretta. Su Amazon sta spopolando ormai da qualche tempo la spazzola a sfera, nota anche come Ball Brush, facilissima da utilizzare.

Le spazzole rotonde sono le più utilizzate dai parrucchieri per realizzare boccoli e onde vaporose. Scegliendo la migliore spazzola rotonda per le proprie esigenze è davvero semplice ottenere una piega impeccabile, proprio come dal parrucchiere, anche a casa. Curiose di saperne di più? Iniziamo subito.

COME FARE I BOCCOLI CON SPAZZOLA ROTONDA E PHON? TUTTO PARTE DALLA SCELTA DEL TOOL GIUSTO

Sono tanti i modi per realizzare a casa una piega mossa e voluminosa. C’è chi opta per i metodi che consentono di ottenere capelli mossi senza calore e chi, invece, non potrebbe mai rinunciare alla piastra e all’arricciacapelli. In realtà, però, se si ha una buona dimestichezza con spazzola e phon, non c’è niente di meglio di una buona spazzola rotonda per fare i boccoli.

CON SPAZZOLA ROTONDA IN CERAMICA E PHON SI OTTENGONO FACILMENTE BOCCOLI E ONDE

Dopo lo shampoo, basta tamponare i capelli per eliminare l’acqua in eccesso e avvolgere ciascuna ciocca intorno a una spazzola rotonda. Il phon va puntato su ogni ciocca fino a completa asciugatura e tenuto sempre a una distanza di almeno 10-15 cm. Le ciocche, una volta asciutte, vanno avvolte intorno alle dita e fissate sulla nuca con dei beccucci. A questo punto, è preferibile far riposare e raffreddare i capelli per 10 minuti circa. Tolti i beccucci, i boccoli vanno pettinati con le dita e fissati con un velo di lacca, provvedendo anche a idratare le punte con un olietto.

La spazzola migliore per fare i boccoli è quella rotonda in ceramica. Al contrario dei tools ad alte temperature e delle spazzole in ferro, non rovina i capelli e li lascia morbidi, senza farli increspare. Tante le proposte tra cui poter scegliere, a partire dalle linee firmate dai brand professionali come ghd e Moroccanoil.

ghd, The Blow Dryer – Spazzola in ceramica – Misura 3. Prezzo: 25,83€ su amazon.it





A seconda del risultato che si desidera ottenere, si può scegliere un diametro diverso: più grande per boccoli morbidi, più piccolo per boccoli stretti e un effetto più definito.

Moroccanoil, Spazzola tonda in ceramica – 35 mm. Prezzo: 28,30€ su amazon.it

Ci sono anche spazzole rotonde economiche molto valide, come quelle di Olivia Garden. La spazzola rotonda qui sotto presenta cilindro in ceramica e corpo in bambù, per ottimizzare la circolazione dell’aria calda e ridurre la carica elettrostatica dei capelli.

Olivia Garden, Healthy Hair Spazzola Termica Rotonda in Bambù – 33 mm. Prezzo: 8,26€ su amazon.it

Un’altra marca ottima è Termix, che propone spazzole rotonde termiche che rendono uniforme la distribuzione del calore del phon sui capelli in fase di asciugatura.

Termix, Evolution Soft 23 – Spazzola Termica Rotonda. Prezzo: 15,00€ su amazon.it

Le fibre di queste spazzole sono studiate appositamente per i capelli delicati e ciascun modello è disponibile in ben 8 diametri differenti così da soddisfare qualsiasi esigenza.

