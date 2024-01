ANELLI DI FIDANZAMENTO 2024: LE PIÙ BELLE CREAZIONI PER PROMETTERSI AMORE ETERNO

Gli anelli di fidanzamento 2024 sono gioielli unici e che “durano per sempre”. Servono a incantare, a sorprendere, a meravigliare, a dare un tocco importante e raffinato a una proposta a cui si attende solamente un sì come risposta. Sono generalmente in oro bianco o giallo con diamante centrale. L’anello solitario è più donato e preferito per questa ricorrenza. I brand hanno però studiato soluzioni alternative, che prevedono anche altre pietre preziose e meno, materiali e forme diverse.

Credits: Foto di Unsplash| Alekon pictures

Difficile resistere agli anelli di fidanzamento che i migliori brand di gioielleria, e non solo, ci propongono come soluzioni da portare all’anulare.

Alcuni sono effettivamente impegnativi, molto costosi e regali, altri sono più economici, con pietre naturali e forme anche particolari. Non ci resta che scoprire quali sono i nuovi anelli di fidanzamento 2024 per promettersi amore in eterno. Via col post!

ANELLI DI FIDANZAMENTO 2024: I SOLITARI, UN GRANDE CLASSICO

Il nostro viaggio nel mondo dei gioielli inizia dai solitari, che rappresentano un grande classico, l’anello che da sempre è considerato il perfetto dono per farsi dire sì.

Si contraddistingue per la fascia in oro, che può essere più o meno sottile, e un diamante centrale di taglio solitamente tondo, che svetta dalla fascetta. In rari casi si presenta piatto, perché incluso internamente.

Salvini, Abbraccio, anello di fidanzamento. Prezzo: a partire da 995€ su salvin.com





i solitari sono un super classico per il fidanzamento

Uno dei più belli è certamente Abbraccio, l’anello di fidanzamento di Salvini, pensato proprio per l’engagement.

È disponibile anche in altre carature e quello che caratterizza questo tipo di anello è, appunto, l’abbraccio dell’oro bianco che avvolge la pietra preziosa.

Se vi piacciono i solitari ma siete a caccia di una proposta alternativa, anche meno dispendiosa, vi proponiamo l’anello con foglie oro e diamante di Nove25.

Nove25, anello solitario foglie oro con diamante. Prezzo: 370€ su nove25.net

Si tratta di un gioiello davvero unico nel suo genere, proposto in tre colorazioni: oro giallo, rosa e bianco.

Questo anello della collezione Fine Jewelry di Nove25 è disponibile in oro 9K o 18K.

GLI ANELLI DI FIDANZAMENTO FASHION DELLE GRANDI MAISONS

C’è chi desidera, dietro l’anello, anche la griffe e spesso si cerca una delle grandi Maisons della moda internazionale.

Chanel, anello Coco Crush. Prezzo: 4060€ su chanel.com

Le case di moda più importanti firmano strepitose collezioni di gioielli, spesso uniche e sperimentali.

Se desiderate qualcosa di unico, vi suggeriamo l’anello Coco Crush di Chanel, che si presenta come una fedina in oro beige 18 carati con motivo matelassé e diamanti incastonati.

Gucci, anello Gucci Link to Love con diamante taglio baguette e trillion. Prezzo: 8200€ su gucci.com

Anche gli anelli Gucci sono straordinari e particolari. Tra le proposte più interessanti c’è il modello Link to love in oro bianco e diamante taglio baguette e trillion. Un vero trionfo di ricercatezza, con tre pietre preziose per un totale di circa 0,59 carati. Il tutto, poi, è completamente personalizzabile.

ANELLI DI FIDANZAMENTO CON ZAFFIRI, PER LOOK REGALI

Damiani, Mimosa, anello in oro bianco con diamanti e zaffiri. Prezzo: 6980€ su damiani.com

Non ci sono solamente i classici solitari caratterizzati dall’iconico diamante che svetta sulla fascia d’oro. Ci sono anche altre pietre, alternative ma ugualmente importanti, in grado di conquistare il cuore della persona amata.

Smeraldi e rubini sono indubbiamente tra i più richiesti, ma se pensiamo a Kate Middleton e prima di lei Lady Diana, non possiamo fare a meno di pensare a uno degli anelli più famosi delle star, ossia quello con zaffiri.

Un anello con zaffiro è proprio ciò che serve per farla capitolare. E uno dei più belli firmati da una delle più note griffe del settore è l’anello Mimosa.

Si tratta di una creazione di Damiani, un gioiello altamente raffinato e molto particolareggiato a forma di fiore. Al centro troviamo, dunque, la pietra colorata mentre attorno ci sono petali di diamanti che donano luminosità e tridimensionalità.

Ragazze, non abbiamo ancora finito perché a pagina 2 vedremo altri splendidi anelli di fidanzamento 2024, che vi conquisteranno al primo sguardo. Continuate a leggere il post!