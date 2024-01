Che cosa ha detto Selena Gomez a Taylor Swift in un video diventato virale sui social, girato durante un momento di pausa durante la serata dei Golden Globes 2024 che si è tenuta nella notte tra il 7 e l’8 gennaio a Beverly Hills Hotel, in California?

Il gossip più chiacchierato riguardo ai Golden Globes 2024 vede protagoniste Selena Gomez, Taylor Swift e Keleigh Sperry, la moglie di Miles Teller: il video delle tre star che parlano “in segreto” tra di loro è diventato subito virale insieme alle interpretazioni sul labiale. Sembrerebbe, infatti, che Selena abbia parlato alle amiche della coppia più osservata della serata, ovvero quella formata da Timothée Chalamet e da Kylie Jenner.

Che cosa avrebbe, quindi, detto Selena Gomez a Taylor Swift? Scopriamo insieme le indiscrezioni che arrivano direttamente dai social.

Credits: @selenagomez via Instagram Stories. Uno scatto di Selena a Taylor condiviso da Selena nelle sue Instagram Stories

GOSSIP GOLDEN GLOBES 2024: ECCO CHE COS’È SUCCESSO

Sono passate poche ore dalla fine della cerimonia dei Golden Globes 2024 durante la quale abbiamo potuto ammirare moltissimi look fashion e beauty delle star, scoprire i premi assegnati e i vincitori. Il trionfo di Oppenheimer era abbastanza scontato, ma ci si aspettava sicuramente qualche premio in più per Barbie: sul fronte televisivo è stato il trionfo di Succession.

Questi grandi eventi sono sempre l’occasione perfetta per scoprire nuovi gossip sul mondo dello star system. Protagoniste del gossip sui Golden Globes 2024 più di tendenza sui social, da Instagram a TikTok, sono Selena Gomez, Taylor Swift e Keleigh Sperry. Insieme a Timothée Chalamet e a Kylie Jenner.

IL VIDEO CON SELENA GOMEZ, TAYLOR SWIFT E KELEIGH SPERRY DIVENTATO VIRALE SUI SOCIAL

Il video, diventato virale sui social, vede Taylor Swift e Keleigh Sperry sedute al loro tavolo, raggiunte dall’amica Selena Gomez che cerca di raccontare loro qualcosa “in privato”.

Credits: @selenagomez via Instagram Stories. Uno scatto di un abbraccio tra Selena e Taylor condiviso da Selena nelle sue Instagram Stories





Gli utenti dei social non si sono affatto arresi e, nonostante il video sia privo di audio, hanno cercato di individuare che cosa ha detto Selena Gomez a Taylor Swift leggendo il labiale di Selena.

CHE COSA HA DETTO SELENA GOMEZ A TAYLOR SWIFT?

Secondo quanto riportato dagli utenti leggendo il labiale, Selena avrebbe raccontato a Taylor e a Keleigh di aver chiesto una foto a Timothée Chalamet, ma Kylie Jenner, fidanzata di Timothée e al suo fianco durante tutta la serata, avrebbe fermato Selena rifiutandole lo scatto.

Credits: @goldenglobes. Uno scatto della coppia Kylie Jenner e Timothée Chalamet condiviso dall’account ufficiale dei Golden Globes.

Alcuni ipotizzano che il motivo del secco “No” sia dovuto alla gelosia di Kylie Jenner nei confronti del fidanzato Timothée Chalamet, altri, invece, pensano che sia dovuto all’amicizia che lega Kylie a Hailey Bieber, moglie di Justin Bieber, ex storico della Gomez. Voi cosa ne pensate?

Ragazze, per questo post sui gossip della notte del Golden Globes 2024 è tutto, ora vi lasciamo la parola. Secondo voi, che cosa ha realmente detto Selena Gomez a Taylor Swift? E se fosse vero, secondo voi quale sarebbe il motivo del rifiuto della foto da parte di Kylie Jenner? Fateci sapere tutto nei commenti. Un bacione dal TeamClio!