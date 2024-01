ANNALISA IN GARA AL FESTIVAL DI SANREMO 2024: CONOSCIAMOLA MEGLIO

Annalisa è una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024, di scena nelle date 6-10 febbraio. Parteciperà alla kermesse con la canzone Sinceramente, a distanza di 3 anni dalla sua ultima apparizione sul palco del Teatro Ariston. Stando alle anticipazioni di chi ha già avuto modo di ascoltare le canzoni in gara, la sua è una delle favorite. Reduce dal grande successo di Mon Amour e Bellissima, Annalisa sta vivendo un momento d’oro per la sua carriera, ormai decennale. Non tutti ricordano che il suo esordio ha avuto luogo negli studi televisivi di Amici di Maria De Filippi nel 2011. La musica non è la sua unica passione. La cantante ama gli animali ed è sempre stata predisposta per le materie scientifiche, infatti è laureata in fisica. Annalisa tiene molto a proteggere la sua vita privata. Lo scorso giugno si è sposata, nel corso di una cerimonia blindatissima, con Francesco Muglia.

Camaleontica, con una voce tanto potente quanto cristallina e, ormai, indiscussa icona di stile: Annalisa Scarrone, in arte solo Annalisa o Nali, è tutto questo e molto di più. La vedremo prestissimo al Festival di Sanremo 2024, con una canzone che sembra essere già tra le favorite. Pronte a conoscere meglio la cantante Annalisa? Allora, iniziamo subito con alcune interessanti curiosità su di lei.

MUSICA E ANIMALI: LE GRANDI PASSIONI DI ANNALISA

Classe 1985, Annalisa Scarrone (oggi nota ai più come Annalisa) è nata il 5 agosto a Savona – quindi è del segno del Leone – e ha un’età di 38 anni. Ha vissuto per un periodo negli Stati Uniti, ma è in Liguria che è cresciuta e che ha coltivato sin da bambina le sue più grandi passioni.

I capelli rossi e la voce cristallina sono il tratto distintivo di Annalisa, appassionata di musica da quando era una bambina







Annalisa suona da quando aveva soli 6 anni – sa suonare flauto traverso, chitarra e pianoforte – ed è un’amante degli animali. Attualmente vive con un gatto, di nome Blu, e un cane, che si chiama Amaro. A dimostrazione del suo sconfinato amore per gli amici a quattro zampe, la cantante si è tatuata un micio con la coda attorcigliata sul lato sinistro del collo.

IL SUO ESORDIO RISALE AL 2011, CON LA PARTECIPAZIONE AD AMICI DI MARIA DE FILIPPI

Chi segue e sostiene Annalisa da sempre, sa perfettamente che i suoi esordi hanno avuto luogo negli studi televisivi di Amici di Maria De Filippi. Ha partecipato al talent nel 2011, classificandosi seconda. Quell’anno, nella categoria cantanti, vinse Virginio.

In foto, Annalisa in compagnia di Maria De Filippi negli studi di Amici

Annalisa si distinse sin dalle primissime puntate del talent show per la sua voce limpida e, nondimeno, per la sua indole determinata ed equilibrata. Due anni dopo Amici, nel 2013, ha calcato per la prima volta il palco del Teatro Ariston con la canzone Scintille.

DAL CANTO ALL’UNIVERSITÀ: ANNALISA HA UNA LAUREA IN FISICA

Non tutti sanno che Annalisa non è solo una cantante di incredibile talento, ma ha anche una vera e propria predisposizione per la scienza. Nel 2009 si è laureata in Fisica presso l’Università degli Studi di Torino e la sua passione per le materie scientifiche e le sue competenze le hanno permesso perfino di condurre un programma televisivo di divulgazione.

Annalisa con alcuni dei tanti riconoscimenti vinti nel corso della sua carriera

Si chiamava Tutta colpa di Einstein – Quelli del Cern ed è andato in onda nel 2015. La musica, però, resta il suo primo grande amore e, senza alcun dubbio, ciò in cui Annalisa riesce meglio, come dimostrano i tantissimi riconoscimenti ottenuti in questi ultimi anni.

È DIVENTATA LA CANTANTE DEI RECORD E PRESTO CANTERÀ AL FESTIVAL DI SANREMO 2024

Annalisa parteciperà presto al Festival di Sanremo 2024 e questa non è che la coronazione di un momento sfavillante e davvero prolifico della sua carriera. L’ultimo album, E poi siamo finiti nel vortice, è uscito lo scorso 29 settembre ed è già un successo.

Annalisa in concerto. Nel 2024 sarà impegnata con il suo tour in tutte le principali città italiane

Mon Amour, il secondo singolo che ha anticipato la pubblicazione dell’album, è diventato una hit virale, un tormentone che da mesi continua a passare in radio e a essere streammato online. Proprio recentemente, inoltre, Annalisa è entrata nella storia come la prima donna presente per oltre 1 anno nella classifica Fimi con il singolo Bellissima (primo singolo estratto dall’album): la canzone ha vinto ben 4 dischi di platino.

Oggi Annalisa vanta oltre 1.300.000 copie vendute, 30 dischi di platino e 12 dischi d’oro. Nel 2024 la rivedremo in giro per l’Italia impegnata a esibirsi dal vivo con il tour Tutti nel vortice. Insieme alla collega Elodie, è attualmente la popstar di punta della discografia italiana.

