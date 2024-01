QUALI SONO LE MIGLIORI OFFERTE DI CUI APPROFITTARE CON I SALDI BEAUTY GENNAIO 2024?

Sono iniziati i saldi beauty Gennaio 2024, le offerte invernali di inizio anno di cui approfittare al volo per fare scorta di make-up e skincare. Tra le scontistiche più vantaggiose si distinguono quelle di Lookfantastic e di Sephora, con promozioni imperdibili su prodotti delle migliori marche. Per quanto riguarda il make-up, su Lookfantastic troverete in sconto palette occhi coloratissime, ma anche un fondotinta iconico e un mascara dalle performance TOP. Tante le scontistiche anche in casa Sephora, su brand normalmente non in promozione come Charlotte Tilbury e Huda Beauty. I saldi beauty Gennaio 2024 sono l’occasione ideale per rimpinguare la propria collezione di prodotti per la cura della pelle. Su Sephora sono scontati tantissimi cofanetti e kit, ma anche dispositivi per la pulizia del viso come i Foreo. Non è da meno Lookfantastic, con offerte skincare imbattibili su referenze amatissime firmate da brand come La Roche-Posay ed Elemis.

Credits: Foto di Freepik.com | Kjpargeter

Pronte a scoprire insieme tutte le migliori offerte dei saldi beauty Gennaio 2024? Allora, iniziamo subito!

SALDI BEAUTY GENNAIO 2024: OFFERTE IRRESISTIBILI PER IL MAKE UP DA LOOKFANTASTIC

Lookfantastic ha come sempre in serbo tantissime offerte in occasione dei saldi invernali. Nello specifico, i saldi beauty Gennaio 2024 prevedono prezzi scontati fino al 50% su una vastissima gamma di prodotti delle migliori marche. Trovate qui l’elenco completo.

Se siete alla ricerca di un nuovo fondotinta, che sia leggerissimo all’indosso ma al contempo anche opacizzante e a lunga tenuta, vi consigliamo Power Fabric+ di Armani Beauty, un bestseller del brand.

Armani, Power Fabric+. Prezzo: da 52,45€ a 39,45€ su lookfantastic.it







Tante le palette occhi in sconto, a partire da questa delizia di Natasha Denona. La Mini Pastel Palette include colori pastello vibranti e intensi per un trucco di impatto, originale e cool.

Natasha Denona, Mini Pastel Palette. Prezzo: da 27,95€ a 23,95€ su lookfantastic.it

Lo schema colore di questa palette di ombretti di NARS è l’ideale per la stagione invernale. Include colori neutri ma anche tonalità decise e avvolgenti come le calde nuance borgogna e vinaccia per un Red Wine Make-up degno di TikTok.

NARS, Endless Night Eyeshadow Palette. Prezzo: da 60,45€ a 46,02€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

I mascara, ragazze, non sono mai abbastanza, per cui approfittate dei saldi beauty Gennaio 2024 per acquistarne di nuovi. Su Lookfantastic è disponibile a un ottimo prezzo il mascara ControlledChaos di Shiseido, nero come l’inchiostro e super volumizzante.

Shiseido, ControlledChaos Mascara. Prezzo: da 33,95€ a 22,75€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

LA SKINCARE DA NON FARSI SFUGGIRE SU LOOKFANTASTIC CON I SALDI INVERNALI

Concentriamoci, adesso, sulle offerte skincare di Lookfantastic in occasione dei saldi beauty Gennaio 2024. Tra i brand in sconto c’è Elemis, noto in particolar modo per i suoi burri struccanti. Da provare il Glow Cleansing Butter della linea Superfood, dall’azione illuminante.

Elemis, Superfood Glow Cleansing Butter. Prezzo: da 66,45€ a 50,36€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

ELEMIS E LA ROCHE-POSAY TRA I BRAND SCONTATI SU LOOKFANTASTIC CON I SALDI BEAUTY GENNAIO 2024

A proposito di luminosità, vi segnaliamo anche questa vantaggiosa scontistica sul siero Pure Vitamin C10 de La Roche-Posay, siero antirughe e antiossidante rivelatore di luminosità a base di vitamina C e acqua termale.

La Roche-Posay, Pure Vitamin C10. Prezzo: da 52,45€ a 31,45€ su lookfantastic.it

La vitamina C è l’ingrediente chiave della crema notte Nordic C Overnight Bright Sleeping Cream di Lumene. Il brand di skincare finlandese abbina vitamina C ed estratto di semi di lampone artico, utili a rivitalizzare la pelle spenta.

Lumene, Nordic – C Overnight Bright Sleeping Cream. Prezzo: da 30,95€ a 19,42€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Concludiamo con un altro siero viso imperdibile ovvero il celebre Vichy Minéral 89. Questo booster rinforzante, idratante e rimpolpante è a base di acido ialuronico ed è adatto a tutti i tipi di pelle.



Vichy, Minéral 89 Booster Quotidien Fortifiant et Repulpant. Prezzo: da 31,95€ a 19,45€ su lookfantastic.it

Formulato con soli 11 ingredienti, tra cui acido ialuronico e acqua termale mineralizzante, presenta una formula in gel dalla texture leggerissima e scorrevole.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

