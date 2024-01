Un look non può definirsi completo senza il trucco labbra. Che siano labbra lucide oppure opache, i trend make-up labbra le vedono protagoniste e valorizzate nella loro naturale bellezza con tonalità intense e profonde.

Nella pagina SHOP THE LOOK sul ClioMakeUpShop trovate due video tutorial make-up labbra, disponibili anche sui miei canali social, nei quali vi svelo le tendenze del momento per realizzare beauty look super edgy con i prodotti top ClioMakeUp che potrete acquistare da lunedì 29 gennaio 2024 fino a domenica 4 febbraio 2024 compresa, sul ClioMakeUpShop, nei negozi ClioMakeUp di Bari, Firenze e Torino e nei ClioMakeUp Experience Store di Messina, Napoli, Parma, Roma e Verona a un prezzo speciale, con sconto del -50% sul secondo prodotto.

Scopriamo insieme i prodotti che ho utilizzato, oltre a tantissimi consigli su come truccare le labbra per valorizzarle con i vostri finish e i vostri colori preferiti. Siete pronti? Iniziamo subito con il post con contenuto promosso da cliomakeupshop.com.

I TREND MAKE-UP LABBRA DEL MOMENTO DA RICREARE IN POCHI E SEMPLICI STEP

I trend del momento per il trucco labbra parlano chiaro: colori intensi e vibranti, contorni definiti, finish lucidi e glossati oppure finish matte, per chi preferisce l’effetto vellutato.

Con i miei video tutorial potrete realizzare un trucco labbra in linea con le ultime tendenze, in pochi e semplici step, pensati sia per le beauty-addicted sia per chi è alle prime armi con il mondo del make-up. Il segreto, infatti, sta nell’utilizzare i prodotti giusti per dei look che saranno… sulla bocca di tutti.

SHOP THE LOOK – GLOSSY CHERRY COLA LIPS: COME CREARE IL BEAUTY LOOK VIRALE SUI SOCIAL

Le Cherry Cola Lips sono diventate virali sui social con un hashtag (#cherrycolalips) che conta milioni di visualizzazioni, sono sfoggiate dalle star e copiate da tutti coloro che amano le tonalità scure e intense e le finiture glowy.

Nel video tutorial SHOP THE LOOK – GLOSSY CHERRY COLA LIPS, che potete vedere qui, vi spiego come realizzare le Cherry Cola Lips con i prodotti giusti.

Per definire il contorno labbra ho utilizzato la matita labbra AllDayLoveLips nella colorazione Amared, un elegante rosso mattone scuro, che ho anche leggermente sfumato per ottenere un sofisticato effetto ombrè che rende le labbra otticamente più grandi e voluminose. E per il tocco glossy, fondamentale per delle Cherry Cola Lips da manuale, ho scelto il mio amato Lipgloss&Glam JuicyLove Joy Joy, con il suo meraviglioso rosa freddo perlato e riflettente.





Con l’acquisto dei prodotti make-up labbra, come i rossetti liquidi LiquidLove, i rossetti cremosi CreamyLove, i Lip Balm&Glam CoccoLove e i Lipgloss&Glam JuicyLove (compreso TLK POWER, of course!) potrete acquistare le matite labbra AllDayLove Lips al -50% di sconto.

SHOP THE LOOK – KIT MATTE LIPS ULTRA FACILI, PER CHI AMA IL FINISH OPACO

Preferite il finish opaco, quasi ad effetto velluto? Vi svelo la mia combo del cuore nel video tutorial SHOP THE LOOK – KIT MATTE LIPS ULTRA FACILI che potete trovare qui.

Anche in questo caso ho scelto la matita labbra AllDayLoveLips nella colorazione Amared per definire il contorno. Se desiderate un effetto insta-plump immediato, vi consiglio di uscire leggermente fuori dal bordo mentre definite il contorno, in particolare nella zona dell’arco di Cupido per enfatizzarne la forma. Nel centro ho applicato il rossetto liquido LiquidLove nella tonalità ChocoRed, un bellissimo rosso scuro cioccolato. Con solo due prodotti potrete ottenere un look velvet touch davvero elegante.

Provate a creare anche voi questo look labbra con i prodotti ClioMakeUp: con l’acquisto dei prodotti make-up labbra, come i rossetti liquidi LiquidLove, i rossetti cremosi CreamyLove, i Lip Balm&Glam CoccoLove e i Lipgloss&Glam JuicyLove (compreso TLK POWER, of course!) potrete acquistare le matite labbra AllDayLove Lips al -50% di sconto.

Correte subito sul ClioMakeUpShop per scoprire tutti i dettagli e le informazioni nella pagina SHOP THE LOOK con i prodotti ClioMakeUp che potrete acquistare da lunedì 29 gennaio 2024 fino a domenica 4 febbraio 2024 compresa, sul ClioMakeUpShop, nei negozi ClioMakeUp di Bari, Firenze e Torino e nei ClioMakeUp Experience Store di Messina, Napoli, Parma, Roma e Verona a un prezzo speciale, con sconto del -50% sul secondo prodotto.

Il TeamClio è sempre disponibile nei negozi ClioMakeUp e nei ClioMakeUp Experience Store per una shopping experience unica e personalizzata e per rispondere a tutti i vostri dubbi e domande.

SHOP THE LOOK non si ferma qui ma prosegue anche… a Sanremo. Non vedo l’ora di potervi svelare tutto quello che, insieme al mio Team, ho pensato per voi!

Per conoscere i dettagli su alcuni prodotti presenti nei video SHOP THE LOOK LIPS EDITION non perdetevi questi post:

1) MATITE LABBRA A LUNGA TENUTA ALLDAYLOVE LIPS

2) ROSSETTO LIQUIDO CHOCO RED LIQUIDLOVE

3) NUOVI LIPGLOSS&GLAM JUICYLOVE JOY JOY E STAR GRACE

Ragazze e ragazzi, anche per questo post è tutto, ora tocca a voi. Prima di salutarvi, vi ricordo di iscrivervi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati su tutte le prossime news. Cosa ne pensate dei video tutorial dedicati ai trend make-up labbra? Preferite il finish lucido oppure opaco? Fatemi sapere tutto nei commenti. Un bacione dalla vostra Clio!