QUALI SONO I GOSSIP FEBBRAIO 2024 DI CUI SENTIREMO ANCORA PARLARE?

Il mese sta per concludersi ed è il momento di tirare le somme sui gossip Febbraio 2024. Iniziamo dalla Royal Family, con un riavvicinamento di Harry e Meghan alla Corona dopo gli screzi degli ultimi anni. Stando ad alcuni insider di Hollywood, Tom Cruise avrebbe finalmente ritrovato l’amore, anche se – stando a recenti aggiornamenti – tira già aria di maretta. Procede a gonfie vele, invece, la storia di Brad Pitt con la sua nuova fidanzata. Passando ai VIP italiani, Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati, mentre per Maria Esposito di Mare Fuori c’è un nuovo batticuore. Gli ultimi rumors alludono, purtroppo, a una pesante crisi tra Chiara Ferragni e Fedez: secondo alcune testate giornalistiche i due starebbero addirittura divorziando.

Curiose di scoprire con noi tutti i gossip Febbraio 2024 sui VIP stranieri e italiani di cui sentiremo ancora parlare a lungo nelle prossime settimane? Allora, ragazze, iniziamo subito.

GOSSIP FEBBRAIO 2024: TOM CRUISE HA UNA NUOVA FIDANZATA

Tom Cruise è ufficialmente single da ben 15 anni, più precisamente da quando ha divorziato dalla terza moglie, Katie Holmes. Ebbene, sembra proprio che per l’attore ci sia finalmente un nuovo amore. Stando alle indiscrezioni, la fortunata sarebbe una socialite russa, Elsina Khayrova, figlia di un parlamentare.

I due hanno 25 anni di differenza e, nonostante inizialmente avessero deciso di procedere con i piedi di piombo, ora stanno facendo sul serio. Secondo Page Six, Cruise avrebbe già conosciuto i figli della nuova fiamma.

Recentissimi aggiornamenti sostengono che la storia tra i due sia già arrivata al capolinea: sarà davvero finita?

HARRY E MEGHAN DI NUOVO VICINI ALLA ROYAL FAMILY

Sono passati ormai più di 3 anni da quando Harry e Meghan hanno “divorziato” dalla Royal Family prendendo le distanze da tutto ciò che ruota attorno alla Corona e accusando (neppure troppo velatamente) Re Carlo, William e Kate di razzismo e di atteggiamenti vessatori. La coppia ha rinunciato ai propri titoli e si è trasferita a Los Angeles con i figli Archie e Lilibet, dove vive ancora oggi.

GOSSIP FEBBRAIO 2024: HARRY E MEGHAN SI RIAVVICINANO ALLA ROYAL FAMILY, MA SENZA TROPPO SUCCESSO

Tutto inizialmente sembrava procedere per il meglio, ma negli ultimi mesi si è spesso parlato di una certa insofferenza di Harry nei riguardi della sua nuova vita e anche di una presunta crisi tra i due. Si tratterebbe, però, solo di pettegolezzi infondati.

Ciò che è vero e certo, invece, è che Harry e Meghan sembrano essere pronti a fare un passo indietro e a riavvicinarsi alla Famiglia Reale. Stando a quanto trapelato finora, Meghan avrebbe telefonato alla cognata Kate Midldeton dopo il delicato intervento all’addome subito alcune settimane fa. Harry, invece, dopo l’annuncio della malattia di Re Carlo – il sovrano ha un cancro alla prostata – si è precipitato a Londra per incontrarlo. Non è detto, però, che per lui si riaprano le porte di Buckingham Palace. Fonti vicine alla Corona escludono categoricamente un ritorno del Principe a Londra così come la ripresa dei suoi impegni reali.

BRAD PITT E INES DE RAMON: LA LORO RELAZIONE PROCEDE A GONFIE VELE

Brad Pitt ha da qualche tempo una relazione con la designer di gioielli Ines De Ramon. 60 anni lui, 34 anni lei, i due si frequentano da alcuni mesi e al momento risultano essere inseparabili.

People riferisce che hanno iniziato a convivere a casa di lui e che l’attore sarebbe al settimo cielo. “Stanno andando forte, è una novità abbastanza recente e sono felicissimi“.

Fatta eccezione per alcuni avvistamenti sporadici, Pitt e la sua nuova compagna stanno mantenendo il massimo riserbo sulla loro storia, prestando attenzione a non esporsi troppo all’attenzione dei media.

Per Brad Pitt è la prima relazione importante dopo la fine del matrimonio con Angelina Jolie e la dura battaglia legale del loro divorzio.

