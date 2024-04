QUALI SONO LE SCARPE MARY JANE PRIMAVERA 2024 DI TENDENZA?

Tornano di moda le scarpe Mary Jane, un autentico must have per la Primavera 2024. Le collezioni dei brand delle migliori marche si arricchiscono di tantissimi modelli, declinati in colori e materiali diversi, dalla vernice al velluto. Le scarpe Mary Jane basse, simili a ballerine ma con cinturino, sono le più richieste per i look da giorno. Sono versatili e facili da abbinare anche le scarpe Mary Jane con tacco medio, comode ma comunque in grado di regalare qualche centimetro di altezza. Non mancano le scarpe Mary Jane con tacco alto, più eleganti e femminili.

Difficile resistere al fascino vintage delle scarpe Mary Jane donna, tra le calzature più amate e desiderate del momento. Sono basse, da usare in alternativa alle classiche ballerine, oppure con tacco medio ma ugualmente comode. Quelle con tacco alto, invece, sono perfette per i look da sera e possono essere sfruttate anche per le cerimonie. Pronte a scoprire insieme le scarpe Mary Jane Primavera 2024 da non farsi sfuggire? Allora, iniziamo.

TUTTE PAZZE PER LE MARY JANE, LE CALZATURE DA AVERE PER LA PRIMAVERA 2024

Ormai sono dappertutto. Nei negozi fisici, tra le principali proposte degli shop online e nondimeno sui feed dei social. Le scarpe Mary Jane donna sono tornate, e lo hanno fatto in grande stile. Il trend le vuole perlopiù colorate, dai toni pastello particolarmente in linea con il mood primaverile, e abbinate a capi dai colori chiari.

Credits: @jeanne_andreaa Via Instagram – Look da giorno con Mary Jane azzurro cielo







Per look più audaci e grintosi, invece, via libera alle Mary Jane rosse, perfette in abbinamento con un altro trend di stagione fortissimo ovvero quello dei pantaloni animalier. Insomma, ragazze, le scarpe Mary Jane Primavera 2024 sono un autentico must.

Credits: @lookdujour.fr Via Instagram – Uno stiloso look con Mary Jane rosse e pantaloni animalier

LE SCARPE MARY JANE DONNA SONO NATE AGLI INIZI DEL ‘900

Apparse per la prima volte agli inizi del ‘900, indossate da un personaggio dei fumetti di Richard Felton Outcault chiamato appunto Mary Jane, e diventate popolarissime negli anni ’20, queste calzature si caratterizzano per la presenza di uno o più cinturini che avvolgono la caviglia o il collo del piede. Le amanti dello stile vintage e retrò non le hanno mai davvero dimenticate, ma la “Mary Jane mania” nei prossimi mesi coinvolgerà proprio tutte.

SCARPE MARY JANE BASSE: I MODELLI FLAT PER LOOK BON TON

Esistono diversi modelli di scarpe Mary Jane donna. Come le ballerine, le scarpe Mary Jane basse sono pratiche e facili da abbinare. A differenziare i due modelli è la presenza del laccetto sul collo del piede, tratto distintivo della Mary Jane.

Chicmark, Scarpe Donna Mary Jane in pelle bovina. Prezzo: 61,99€ – 67,99€ su amazon.it

In pelle nera si abbinano praticamente con tutto, ma declinate in colori chiari e luminosi come l’avorio risultano ancora più chic e raffinate.

Elerhythm, Mary Jane basse. Prezzo: 51,99€ su amazon.it

Per la Primavera 2024 spopoleranno le scarpe Mary Jane basse argento, in vernice laminata. Abbinate con un semplice paio di jeans e una t-shirt contribuiscono a creare look primaverili TOP per il tempo libero.

Steve Madden, Alisah Mary Jane basse. Prezzo: 175,12€ – 184,47€ su amazon.it

Sono molto richieste anche le Mary Jane stile friulane, interamente realizzate in velluto.

La Tranquillina, Friulane Mary Jane in Velluto. Prezzo: 89,50€ su amazon.it

Adatte alle mezze stagioni ma sfruttabili anche in inverno con un paio di calze coprenti, sono raffinate e stilose.

