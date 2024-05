TUTTE PAZZE PER IL BLUSH LILLA, NUOVA TENDENZA MAKE-UP

Il trend del blush lilla arriva dalla Corea e ha catturato in pochissimo tempo l’attenzione della beauty community internazionale viaggiando sui social. È sicuramente accattivante, ma a chi sta bene? Risulta particolarmente donante su alcune tipologie di incarnato, anche se a fare la differenza è soprattutto il sottotono. Per farlo risaltare al meglio è importante puntare su un trucco nel complesso delicato. Sono tanti i brand ad aver incluso nelle loro collezioni il blush lilla. Tra i migliori (nonché i più virali) si distinguono quelli di Dior, Clinique e NARS. Non mancano ovviamente i blush lilla economici, anche tra i cosmetici coreani.

Credits: @dior.com, Adobe Stock | Oleksiy

Il blush lilla è in breve tempo diventato un prodotto virale su tutte le principali piattaforme social, conquistando il favore della beauty community – seppure tra qualche perplessità – e occupando un posto di rilievo nelle nuove collezioni make-up delle migliori marche. Curiose di scoprire con noi a chi sta bene e quali sono i migliori da provare, di tutte le fasce di prezzo? Allora, iniziamo subito.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

BLUSH LILLA, IL PRODOTTO MAKE-UP DEL MOMENTO

La Corea è, da diversi anni, una fonte inesauribile di ispirazioni a tema beauty. L’ultima novità, sulla cresta dell’onda da qualche tempo in Oriente e ormai un trend anche in Europa, è il blush lilla. Un colore amatissimo dalle donne coreane, che lo scelgono per conferire ai loro incarnati di porcellana un aspetto più sano e curato.

Credits: @chaviiandhermakeup Via Instagram – Alcuni blush nei toni del lilla e del viola





UN TREND MAKE-UP CHE ARRIVA DALLA LONTANA COREA E DIVENTATO VIRALE IN TUTTO IL MONDO

Potremmo parlare anche di blush viola freddo chiaro o di rosa freddo scuro, ma il colore lilla è senza alcun dubbio il più adatto a definirlo, per quanto possa sembrare inusuale.

Credits: @mutying_a Via Instagram – I blush lilla sono amatissimi in Corea

C’è chi lo utilizza per truccare il viso nella sua interezza, puntando su un look total lilac per viso, occhi e labbra e chi, invece, preferisce aggiungere un tocco di lilla solo sulla parte alta degli zigomi per scolpire i lineamenti in modo etereo e delicato.

A CHI STA BENE?

Non esistono regole rigide sull’utilizzo del blush lilla. Di certo, però, dona perlopiù alle carnagioni chiare e con sottotono freddo a bassa intensità. Volendo parlare in termini di stagioni dell’armocromia, gli addetti ai lavori concordano: le Summer Soft sono quelle a cui il blush lilla sta meglio.

Credits: @amadanieves10 Via TikTok – Le carnagioni chiare sono le più affini al blush lilla

Sui social tutti stanno testando il blush lilla che, a onor del vero, dimostra una discreta versatilità. A prescindere dall’armocromia, vi consigliamo di testarlo e di verificare in questo modo se fa per voi o meno.

Credits: @haleyivers Via TikTok – Il blush lilla, in realtà, può essere indossato da tutte

L’importante è scegliere il colore giusto, preferendo tonalità intense o al contrario meno pigmentate e dalla coprenza più o meno sheer in base all’effetto che si desidera ottenere.

Credits: @nisi_fink Via TikTok – Blush lilla su pelle medio-chiara

Molti appassionati di make-up e MUA professionisti consigliano di usare il blush lilla per tonalizzare altri blush e aggiungere dei riflessi particolari al make-up se il colore utilizzato da solo non convince appieno.

Ragazze, non è finita qui. Girate pagina e continuate a leggere per scoprire quali sono i migliori blush lilla in commercio.