QUALI SONO LE BORSE COLOR SORBETTO ESTATE 2024 DA METTERE NEL GUARDAROBA?

Le borse color sorbetto saranno di grande tendenza per l’Estate 2024, e le nuove collezioni firmate dalle migliori marche lo confermano. La palette dei toni sorbetto include tonalità come il rosa fragola, il verde menta e il giallo limone ma non solo. I colori sorbetto, golosi e freschi proprio come il dessert da cui prendono il nome, caratterizzano borse di ogni genere, dalle borse a tracolla a quelle a spalla. Non mancano le borse a mano, più o meno grandi e da sfruttare per la dimensione lavorativa come per il tempo libero. Irresistibili le borse color sorbetto eleganti e particolari perfette per eventi serali e occasioni speciali, come le cerimonie.

Tenui e delicati come i colori pastello ma più vividi e saturi, simili ai cucchiai di sorbetto che si gustano in estate. I colori sorbetto sono un must di stagione e si preparano a conquistare i nostri guardaroba, partendo dagli accessori. Curiose di scoprire con noi quali sono le borse color sorbetto Estate 2024 da avere per qualsiasi occasione? Allora, iniziamo subito.

BORSE COLOR SORBETTO ESTATE 2024: QUESTO È L’ANNO DEL PESCA E DEL ROSA FRAGOLA

Le borse colorate completano i nostri outfit tutto l’anno, ma è in primavera e in estate che diventano assolute protagoniste tingendosi di nuance semplicemente irresistibili. Le borse color sorbetto per l’Estate 2024, per esempio, saranno di grande tendenza. Tante le sfumature tra cui poter scegliere, a partire dal color pesca.

D’altronde, il colore Pantone 2024 è il Peach Fuzz, un punto di rosa pesca delicatissimo e tenue. Da non confondere con il color salmone, a cui si avvicina molto, è il colore su cui puntare per essere in linea con i trend fashion dell’anno.

L’Atelier du Sac, Borsa Tracolla Belle – Rosa Pesca. Prezzo: 89,00€ su amazon.it





Per le irriducibili dello stile girlish, non c’è niente di meglio delle borse rosa che richiamano alla mente il gusto dolcissimo di un sorbetto alla fragola.

JW Pei, Borsa Tracolla Joy – Rosa. Prezzo: 103,97€ su amazon.it

DAL GIALLO LIMONE AL COLOR ALBICOCCA, I MODELLI DA NON FARSI SFUGGIRE

Continuiamo a parlare di borse color sorbetto focalizzandoci sulla palette dei gialli e degli arancioni. Il giallo limone, fresco proprio come un sorbetto ai limoni d’Amalfi, si appresta a rendere più sbarazzini e fancy anche i più minimal dei look.

Chicca Borse, Borsetta a tracolla – Limone. Prezzo: 27,00€ su amazon.it

Lo stesso dicasi per le sfumature tenui di arancio che si ispirano all’albicocca, altro frutto estivo amatissimo.

Guess, Noelle Bauletto – Peach. Prezzo: 93,29€ su amazon.it

I COLORI SORBETTO SI POSSONO ABBINARE PRATICAMENTE CON TUTTO

Le borse color sorbetto, ragazze, sono la scelta giusta se desiderate avere a portata di mano accessori versatili e stilosi facilmente abbinabili ai vostri look quotidiani.

Coccinelle, Borsa a Mano – Albicocca. Prezzo: 149,00€ su amazon.it

Immaginatele con un look total white, per esempio, oppure con outfit floreali coloratissimi. Non passerete di certo inosservate e sarete in super tendenza.

