PARCHI ACQUATICI PER BAMBINI: DOVE ANDARE A DIVERTIRSI IN ITALIA?

In estate i parchi acquatici per bambini rappresentano un ottimo stratagemma per divertirsi in famiglia trovando refrigerio dalle alte temperature Tra tutte le attrazioni estive per rilassarsi e non soccombere al grande caldo, i parchi acquatici in Italia sono un’opzione ideale se non abbiamo la possibilità di spostarci verso il mare perché troppo lontano. Sono inoltre una valida alternativa alle classiche vacanze. Se, per un motivo o per l’altro, non potete partire per la villeggiatura non temete perché i parchi acquatici sapranno essere un’alternativa più economica e ugualmente divertente per tutta la famiglia. Da nord a sud, la scelta dei migliori parchi acquatici italiani per bambini e famiglie è davvero ampia.

Credits: @parcolevele, @caribebay e @caneva_officialpage via Instagram



Dove andare? Qual è il migliore? Tutto dipende da voi, da dove abitate e quanto siete disposti a spostarvi, dall’esperienza che volete fare e magari anche dalle richieste dei vostri bimbi. Intanto noi vi sveliamo i parchi acquatici per bambini che vale la pena visitare questa estate in Italia, per una giornata (o più) di puro divertimento! Via col post!

#1 CARIBE BAY A JESOLO, IL PARCO ACQUATICO TEMATIZZATO DA NON PERDERE

Secondo la clientela, il Caribe Bay a Jesolo si riconferma anche quest’anno come il più bel parco acquatico tematizzato d’Italia. Come suggerisce il nome stesso, questo acquapark punta tutto sull’atmosfera dei Caraibi, ricreata minuziosamente nelle attrazioni che si presentano come adatte a tutti i gusti e fasce d’età.

Credits: @caribebay via Instagram





Dove poter fare il bagno in uno dei parchi acquatici per famiglie più famosi? Le “spiagge” a disposizione dei bagnanti sono diverse: si va dalla Shark Bay per i più grandi fino alla Pirate’s Bay pensata proprio per i bambini più piccoli, passando per la rilassante Laguna de Oro e la terrazza semi-privata Playa Paraiso.

Credits: @caribebay via Instagram

Tra i parchi acquatici per bambini uno dei migliori, se anche mamma e papà vogliono rilassarsi e godersi l’acqua cristallina, oltre a scivoli e attrazioni adrenaliniche, oppure se il mare è mosso e non possono sfruttare una delle tante idee per intrattenere i bambini in spiaggia.

#2 AQUAFAN DI RICCIONE, IL GRANDE CLASSICO

Rimanendo sulla riviera adriatica, tra i parchi acquatici italiani più famosi non possiamo non nominare anche l’Aquafan di Riccione.

Pensate che è attivo ben dal 1987 e che è diventato negli anni un vero punto di riferimento per giovani e famiglie che volevano provare una delle sue tante attrazioni adrenaliniche.

Negli anni, poi, ha consolidato la sua notorietà grazie al continuo inserimento di nuovi scivoli e attività per famiglie.

Credits: @aquafanriccione via Instagram

La superficie del parco è molto estesa. Vanta diversi giochi acquatici tra cui la piscina a onde, il grande scivolo M280, Black Hole l’extreme river, StrizzaCool e Speedriul, scivoli alti e surfing hill senza dimenticare kamikaze e fiume rapido. Molti anche i giochi per i bimbi più piccoli nella piscina dell’elefante, l’arca beach e l’antartic baby beach.

Inoltre vi ricordiamo che Aquafan è la sede estiva di una delle radio più amate dagli italiani: Radio Dee Jay.

Vi consigliamo di dare uno sguardo a questo parco acquatico in Emilia Romagna se cercate divertimento puro e adorate eventi, spettacoli e acquascivoli.

#3 PARCHI ACQUATICI IN PIEMONTE, ONDALAND A VICOLUNGO

Si tratta uno dei più grandi tra i parchi acquatici in Italia: Ondaland a Vicolungo, in provincia di Novara, occupa una superficie pari a 120.000 metri quadri. Ondaland si divide in diverse aree tematiche: Water Adventure, Kids Area e Sport & Wellness che permettono proprio a tutti di divertirsi al massimo tra le tante attrazioni proposte.

Credits: @ondaland via Instagram

L’area dedicata ai bambini offre scivoli a velocità ridotte e zone di gioco tematizzate, divise per fasce d’età: pensate che di fianco agli scivoli per i più piccoli sono presenti vasche idromassaggio per far rilassare anche mamma e papà mentre i bambini si divertono. Un vero trattamento SPA da provare!

#4 A FOLLONICA C’È ACQUA VILLAGE, TRA I MIGLIORI PARCHI ACQUATICI DELLA TOSCANA

Se quest’estate avete in programma un viaggio in Toscana, allora sappiate che oltre ai più bei borghi e attrazioni culturali, potreste agganciare un po’ di sano divertimento all’Acqua Village di Follonica nella Maremma Toscana. Tra l’altro ce n’è un altro a Cecina.

Si tratta di uno dei più famosi parchi acquatici tematizzati d’Italia, ideale per le famiglie e i bambini, ma anche per giovani e gruppi.

Credits: @acqua_village via Instagram

Il tema che attraversa la struttura sono le Hawaii, che sono il fulcro del divertimento all’interno dell’acquapark.

Novità del 2024 è lo scivolo anello Apo, alto 18 metri e lungo 145 metri, con un anello di 12 metri di diametro per un finale tra salita e discesa. Uno scivolo al buio da fare su gommoni mono o biposto.

Ci sono anche Ukulele by FoodNess, lo scivolo musicale, un multipista accompagnato da musiche a tema hawaiano, percorribile anche con gommoni a uno o a due posti, e Naheka, lo scivolo serpente, un percorso completamente al buio percorribile con gommoni a uno o a due posti.

Imperdibile, inoltre, l’altissimo kamikaze, le paraboliche degli Anaconda e le colline dei Surfing Hill.

#5 SUL LAGO DI GARDA NON PERDIAMOCI CANEVA ACQUAPARK

Chi non ha mai sentito parlare di Caneva World? Forse non tutti sanno, però, che nel complesso rientra non solo il parco a tema Movieland The Hollywood Park, ma anche un acquapark super apprezzato e ben attrezzato per accontentare tutta la famiglia.

Caneva Acquapark offre un’ambientazione caraibica, con acqua cristalline e angoli di relax, uniti ad attrazioni adrenaliche come scivoli mozzafiato che i più coraggiosi non possono perdere.

Credits: @caneva_officialpage via Instagram

Tra tutti i parchi divertimento in Italia, questo in Veneto è uno dei più apprezzati dalle famiglie.

Al suo interno, infatti, troviamo diversi scivoli acquatici pensati per i più piccoli, cui è stata dedicata anche una nuova area a tema dal nome Windy Lagoon, dominata da un grande mulino a vento.

Cari genitori, non sono certo finiti i parchi divertimento in Italia di cui parlarvi. Vi aspettiamo a pagina 2 per scoprirne altri, anche al sud!