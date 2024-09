DOVE TROVARE I PIÙ BEI CAMPI DI ZUCCHE? DOVE ANDARE A RACCOGLIERE LE ZUCCHE CON I BAMBINI?

Halloween è alle porte e i campi di zucche in Italia ci offrono l’opportunità di creare nuove tradizioni in famiglia. Nati in America, questi luoghi sono ormai diffusi anche in Italia e sempre più frequentati. Sostanzialmente si tratta di campi di zucche da visitare con i bambini per poter scegliere l’ortaggio preferito da intagliare per la festa di Halloween. Scegliere la propria zucca significa fare “Pumpkin Patch“, un costume americano che si è diffuso a macchia d’olio anche da noi. Ma come mai i campi di zucche piacciono tanto, ragazze? Il bello di questi luoghi è che ci danno l’occasione di fare qualcosa di diverso, impostare nuove tradizioni di famiglia, stare a contatto con la natura e portare a casa una zucca tutta nostra da usare come decorazione fai da te di Halloween.

Credits: @samaradocet, @flavia.gnt e @ilvillaggiodellezucche via Instagram – Alcuni campi di zucche in Italia dove fare Pumpkin Patch

Non solo, nei giardini di zucche è spesso possibile decorarle e intagliarle, risparmiando tempo e denaro e creando nuovi indimenticabili ricordi. In Italia, si sono moltiplicati i campi di zucche in Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Lazio e Puglia (ma non solo!). Siete a caccia di idee e soprattutto di campi di zucche in Italia vicini alla vostra casa e dove recarvi con i bambini, con le amiche o con la dolce metà? Allora scoprite insieme a noi il luogo perfetto per fare Pumpkin Patch.

Vi sveleremo quali sono i campi di zucche in Italia da visitare subito! Continuate a leggere il post!

IL CAMPO DI ZUCCHE PIÙ GRANDE DEL NORD ITALIA È A PAVIA

Si chiama Puravida Farm e ha aperto le sue porte a tutte le famiglie e a chiunque abbia voglia di vivere un’esperienza autunnale imperdibile.

Credits: @thepuravidafarm via Instagram – Il PuravidaFarm è il più esteso campo zucche Lombardia





Il più grande campo di zucche del Nord Italia si trova in provincia di Pavia, nello specifico a San Martino Siccomario. Il Villaggio delle Zucche sarà aperto per tutto il mese di ottobre e organizzerà incontri e corsi fino a novembre.

Credits: @thepuravidafarm via Instagram – Moltissime zucche tra cui scegliere la propria, per stimolare la fantasia dei bambini

All’interno del parco di Puravida Farm viene allestito anche un borgo medievale, dove si svolgono combattimenti e sfilate con Re Artù, Lancillotto e Robin Hood, i rapaci a cui i bambini potranno avvicinarsi, due laboratori didattico-creativi e tantissima animazione. È presente anche un laghetto da visitare a bordo di un pedalò e un ristorante per fermarsi e ristorarsi.

IL CAMPO DI FEDERICA IN LOMBARDIA: UN SOGNO AUTUNNALE

Si trova a Nerviano, a circa 40 minuti di auto da Milano, il campo di zucche per fare Pumpkin Patch tra i più famosi in Italia. Parliamo de Il Campo di Federica, un enorme giardino di zucche dove è possibile scegliere il proprio ortaggio preferito e intagliarlo direttamente in loco. Se siete vicino Milano, non possiamo che consigliarvi questo campo di zucche in Lombardia!

Credits: Courtesy of PR Office

Tanti i laboratori organizzati presso il campo di zucche, spazi ampi e un design davvero stupendo, un misto tra il vintage e il rustico.

Qui l’esperienza è veramente immersiva: infatti troverete anche numerose installazioni e una ruota panoramica, da cui sarà possibile avere una visuale completa sul campo. Non solo, sono presenti anche angoli ad hoc per gustare le bontà del campo con merende autunnali e dolcetti a base zucca.

Credits: Courtesy of PR Office

E se avete voglia di vivere l’atmosfera autunnale anche di sera, sappiate che il weekend (da venerdì a domenica) potrete fermarvi oltre il tramonto, durante la cosiddetta golden hour, e godere del campo by night con musica, pizza o cibo preparato sul momento dai food truck presenti. Un Festival d’autunno a 360°!

Credits: Courtesy of PR Office

FARE PUMPKIN PATCH SUL LAGO IN PROVINCIA DI LECCO: IL CAMPO DEI FIORI DI GALBIATE

Se non siete di zona ma state cercando idee per un breve viaggio di Halloween con bambini in una zona molto romantica, il lago è sempre un’ottima opzione!

Credits: @ilcampodeifiorigalbiate via Instagram – Un dettaglio delle zucche che potrete decorare qui

Se siete, quindi, in cerca di un campo di zucche in Lombardia sul lago, vi consigliamo Il Campo dei Fiori a Galbiate in provincia di Lecco. Si tratta di un giardino di fiori, come suggerisce il nome stesso, che nel periodo di Halloween viene votato alla pratica del Pumpkin Patch.

Credits: @ilcampodeifiorigalbiate via Instagram – L’atmosfera che si respira in questo campo zucche

Il bello di questo campo di zucche è che si affaccia sul lago di Annone e le montagne fanno da cornice al contesto davvero fiabesco e magico. Per poter godere di una visita al primo campo di zucche you pick, bisogna prenotarsi.

TULIPANIA A BERGAMO, UN ALTRO TRA I MIGLIORI CAMPI DI ZUCCHE IN LOMBARDIA

Sempre in Lombardia c’è un altro campo di zucche you pick, dove l’ingresso nella zona market zucca e food è sempre gratis (ci sono poi diverse opzioni per l’ingresso, a data chiusa o libera con la possibilità di fare colazione o aperitivo all’interno). Stiamo parlando di Tulipania, che si trova a Terno d’Isola alle porte di Bergamo, a due passi da Lecco e Milano.

Credits: @tulipania.world via Instagram – L’indecisione: quale zucca prendere a Tulipania? Non c’è che l’imbarazzo della scelta

Quando non è un campo di zucche, è un giardino di meravigliosi tulipani

Oltre alle moltissime zucche da raccogliere e decorare, troverete anche numerosissimi giochi in legno per divertirsi in famiglia!

Tulipania, come suggerisce il nome, durante il resto dell’anno offre una distesa di meravigliosi tulipani, vestendosi d’autunno in occasione della raccolta delle zucche. Qui si possono acquistare zucche intagliate e decorate, oppure scegliere un ortaggio da decorare presso uno degli stand laboratorio (dove si può accedere liberamente dopo l’acquisto della zucca stessa).

Credits: @barbarasopraniph via Instagram – Uno scorcio del campo Tulipania che si veste d’autunno per Halloween

Il bello è che si può scegliere la modalità d’accesso all’esperienza preferita: Raccoltazucche “semplice” oppure con aggiunta di colazione, aperitivo, servizio fotografico, merenda, picnic o laboratori.

LA CASA DELLE ZUCCHE A TORINO: TRA I CAMPI DA VISITARE IN PIEMONTE

Un altro posto che vi consigliamo di visitare se vi trovate in Piemonte, o meglio ancora nei dintorni di Torino, è la Casa delle Zucche. Si trova ad Andezeno e, rispetto ad altri veri e propri parchi tematici, si tratta di un appuntamento dove vi sarà possibile scegliere e acquistare i vostri ortaggi preferiti.

Credits: @tuttozucche via Instagram – Uno showroom per scegliere la propria zucca preferita per Halloween

Tutto Zucche – La Casa delle Zucche si svolge ormai da più di 30 anni e attira curiosi, appassionati, grandi e piccini da tutta Italia.

CAMPI DI ZUCCHE IN VENETO DA VISITARE PER HALLOWEEN

Anche in Veneto ci sono diversi campi di zucche dove organizzare una bella gita fuori porta.

Credits: @nonnoandrea_ via Instagram – Il villaggio delle zucche di Nonno Andrea vicino a Treviso

Uno di questi è il Villaggio delle Zucche di Nonno Andrea a Villorba, in provincia di Treviso. Si tratta di un vero e proprio campo con zucche coltivate in loco, dove troverete anche set fotografici a tema Halloween.

Credits: @lezucchedelbrenta via Instagram – Un dettaglio de Le Zucche del Brenta per il Pumpkin Patch di Halloween

Sempre in Veneto troviamo il campo delle Zucche del Brenta, che si tiene all’interno dell’azienda agricola La Lavanda del Brenta, sita a Fiesso d’Artico, in provincia di Venezia.

L’ingresso è gratuito e sarà possibile partecipare a lavoratori creativi e percorsi a tema.

IL PRIMO BIOCAMPO MARCHIGIANO: IL GIARDINO DEI COLORI A PESARO

A Vallefoglia di Pesaro c’è il Giardino dei Colori, un campo di zucche you pick dedicato a bambini e adulti.

Credits: @ilgiardinodeicolori_ via Instagram – L’esposizione molto scenografica delle zucche

Il pumpkin garden marchigiano offre spazi unici, atmosfere travolgenti ed eventi originali. Potrete trovare spettacoli unici, photoboot, laboratori, piramidi giganti, simpatici animaletti, giochi della fattoria e piatti tipici a base di zucca (ovviamente).

Credits: @ilgiardinodeicolori_ via Instagram – Un gioco per bambini e adulti tra una raccolta di zucche e l’altra

L’ingresso è da prenotare online e costa 8€, ma i bambini sotto i 3 anni entrano gratis.

CAMPI DI ZUCCHE IN EMILIA ROMAGNA, LA PROPOSTA ITINERANTE IL PARCO DELLE ZUCCHE TRA FERRARA E BOLOGNA

I weekend di ottobre in Emilia Romagna sono tutti dedicati alle attività presso campi di zucche diffusi tra Ferrara e Bologna.

Credits: @david.maria_ via Instagram – L’insegna del parco zucche itinerante in Emilia Romagna

Protagoniste tre location stupende, che hanno allestito il proprio spazio all’aperto proprio a mo’ di campo di zucche, offrendo anche diversi laboratori tra cui pittura, caccia al tesoro e, ovviamente, intaglio delle zucche, così da poter portare a casa una decorazione di Halloween fai da te!

Credits: @ilboscodellemeravigliefe via Instagram – L’atmosfera super autunnale del campo delle zucche diffuso a Ferrara

L’evento Il Parco delle Zucche sarà quindi presente presso il frutteto di Grand Tour Italia (ex FICO Eataly World) a Bologna e due agriturismi, La Torretta e La Florida, rispettivamente a San Bartolomeo in Bosco e Bondeno in provincia di Ferrara.

CAMPI DI ZUCCHE CAMPANIA, ALL’OASI VIVINATURA DI EBOLI VA IN SCENA LA TERRA DELLE ZUCCHE

Anche quest’anno a Eboli, località Torretta, presso l’Oasi Vivinatura Lagosele ci sarà La Terra delle Zucche, un allestimento in tema autunnale.

Credits: @lagoseletorretta via Facebook – L’allestimento del campo zucche in provincia di Salerno

Tanti gli spettacoli dal vivo e i laboratori dedicati a tutte le età che terranno banco in provincia di Salerno. Una vera attrazione per le famiglie campane, che qui potranno trovare un’atmosfera magica e immersa nella natura incontaminata del luogo.

IL GIARDINO DELLE ZUCCHE A PIGNATARO MAGGIORE IN PROVINCIA DI CASERTA: IL PIÙ GRANDE PUMPKIN PATCH D’ITALIA

Tra i campi di zucche della Campania è il più esteso, ma in realtà è anche il numero 1 in tutta Italia. Il Giardino delle Zucche a Pignataro Maggiore richiama famiglie provenienti da tutta la Regione e oltre, trovandosi a sola 1 ora e mezzo da Roma.

Credits: @claudiarizzitano via Instagram – Uno scorcio del campo di zucche a Pignataro Maggiore

IL PUMPKIN PATCH HA ORIGINI AMERICANE

Come sappiamo, ragazze, il Pumpkin Patch è una tradizione tutta americana, che solo da poco sta prendendo piede anche da noi nel Bel Paese; ebbene, perché ha così tanto successo questo campo di zucche campano?

Credits: @flavia.gnt via Instagram – Tantissime zucche esposte per fare atmosfera e altrettante attività proposte

Sappiate che la maggior parte del merito ce l’ha la famiglia italo-americana che ha deciso di installare un campo di zucche sul proprio terreno, inseguendo il proprio sogno. Ogni anno accoglie tantissimi visitatori nei weekend (la prenotazione infatti è d’obbligo) e scolaresche durante la settimana. Oltre alle zucche, qui si possono frequentare laboratori creativi e culturali di ogni genere.

Credits: @ilgiardinodellezucchepp via Instagram – Qui si possono intagliare le zucche secondo la tradizione

LE ZUCCHE DI BARBABIANCA, IL PIÙ CONOSCIUTO TRA I CAMPI DI ZUCCHE NEL LAZIO

Vi consigliamo di chiamare prima di presentarvi, perché da qualche anno la richiesta è stata davvero incredibile e i posti online sono andati tutti esauriti! Le Zucche di Barbabianca sono un campo a tema che sorge presso l’Azienda agricola Torre in Pietra Carandini a Torrimpietra, frazione di Fiumicino.

Credits: @martamari via Instagram – Qui si può accedere solo acquistando una zucca

La partecipazione è molto elevata anche perché la modalità d’accesso è super: si può entrare esclusivamente acquistando una zucca (mentre i bambini sotto il metro di altezza entrano gratis, ma senza ortaggio). Inclusi laboratori creativi di pittura e intaglio della zucca personale, con la possibilità ovviamente di portarla con sé.

IL PIÙ ESTESO TRA I CAMPI DI ZUCCHE IN PUGLIA PER L’INTAGLIO SI TROVA IN PROVINCIA DI FOGGIA

Presso la Cascina Savino a Foggia sorge il più ampio campo di zucche da intaglio della Puglia, su una superficie di 20.000 metri quadrati dedicati proprio alla decorazione e all’intaglio dell’ortaggio arancione più amato d’autunno.

Credits: @vanessa_romano_90 via Instagram – Anche in Puglia è possibile fare il Pumpkin Patch

Oltre ai classici laboratori dedicati a grandi e piccini, la cascina offre la possibilità di immergersi a 360° nell’atmosfera autunnale, permettendo di visitare e raccogliere i frutti degli oltre 400 melagrani biologici che aspettano i visitatori in un campo allestito ad hoc.

Credits: @lademarzo_ via Instagram – In questo campo zucche pugliese l’atmosfera autunnale regna sovrana

Ragazze, anche per oggi è tutto. Vi interessa la tradizione del Pumpkin Patch? Siete fan di Halloween e anche voi non potete rinunciare alla vostra Jack O' Lantern fatta con la zucca?