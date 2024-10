DOVE SOGGIORNARE IN MONTAGNA IN UNO CHALET ROMANTICO?

Ci sono tanti chalet romantici in Italia, dove poter trascorrere un weekend con la propria dolce metà. Il Trentino Alto Adige e le Dolomiti sono un po’ la patria degli chalet romantici, ma ne troviamo diversi anche in Piemonte, in Val D’Aosta, in Lombardia e in tante altre zone d’Italia. Il bello di poter soggiornare in uno chalet in montagna è che si può assaporare l’atmosfera e la tradizione legata a questi luoghi, regalandosi al contempo un viaggio romantico con la dolce metà. Oltre a un soggiorno di coppia, quello verso uno degli chalet romantici italiani può anche essere un modo per iniziare a viaggiare da soli, rilassandosi e prendendosi del tempo per sé: spesso, infatti, queste destinazioni offrono anche SPA e centri benessere. Ovviamente il nostro consiglio è di non dimenticare i prodotti skincare: vi lasciamo il nostro approfondimento sulla beauty routine montagna in inverno!

Credits: @adlersparesorts Via Instagram – Un complesso di chalet in montagna romantico dove soggiornare

L’idea di passare qualche giorno in uno chalet romantico, solo in due, lontani da stress, con il camino acceso mentre fuori nevica e con le finestre che affacciano su cime imbiancate, resta un must. È forse il più classico dei cliché romantici invernali, ma è anche un sogno che tutti vorrebbero realizzare almeno una volta. In questo post abbiamo selezionato 11 tra i più romantici chalet in montagna in Italia. Volete scoprire in quali chalet e baite trascorrere un weekend d’amore? Allora partiamo qui sotto, venite a leggere!

#1 CHALET ROMANTICI IN ITALIA: LO CHALET LEVISSIMA 3000 PER UN’ESPERIENZA TRA LE NUVOLE

Partiamo con uno chalet romantico di grandissimo lusso. Lo Chalet Levissima 3000 si affaccia sul Parco Nazionale dello Stelvio, ed è il posto ideale sia per gli appassionati arrampicatori, sia per rifugiarsi in due tra le nuvole, a 3000 metri d’altezza, circondati da silenziose cime innevate, tra cui la Cima Piazzi, da cui sgorga la famosa acqua minerale Levissima.

Credits: @levissima.it Via Instagram – La vista splendida da questo chalet romantico in Trentino Alto Adige







Il prezzo per trascorrere una notte qui è davvero molto alto, ma se si cerca un’esperienza di coppia in chalet senza eguali, potrebbe essere un regalo da farsi una volta nella vita. Questa baita romantica in montagna è un luogo in cui ci si può isolare, si può riprendere contatto con sé stessi e con la dolce metà, rilassarsi, ritrovarsi e rigenerarsi.

Credits: @giada.canu Via Instagram – Immaginate la sensazione di pace con questa vista da uno chalet in montagna così mozzafiato

Pensate di trascorrere una notte ad ascoltare le montagne, seduti su una terrazza di legno circondata da cime innevate, di poter guardare le stelle in modo ravvicinato e di vedere il sorgere del sole da una posizione privilegiata. Da questo chalet romantico sopra le nuvole si può poi scendere e godersi una sciata sulle piste di Bormio, oltre che tante attività invernali e tipiche della zona.

#2 PARK CHALET VILLAGE: A LIVIGNO IL PARCO DEGLI CHALET ROMANTICI

A soli cinque minuti dal centro di Livigno, con vista su una delle valli più spettacolari delle Alpi, sorge un intero villaggio di chalet romantici!

Credits: @parkchaletvillage Via Instagram – Non uno chalet in montagna singolo, ma un complesso ideato proprio per il relax romantico

VICINO A LIVIGNO C’è UN INTERO VILLAGGIO DI CHALET ROMANTICI

Sono tutti interamente in legno per far riassaporare il gusto dello chalet di montagna, ma con tutte le comodità e i servizi di un hotel. Il Park Chalet Village quindi propone un vero e proprio piccolo villaggio di 22 chalet in legno circondati dalla natura e vicino a uno dei più bei boschi di Livigno.

Credits: @parkchaletvillage.com Via Instagram – Uno sguardo all’interno di questi chalet in montagna molto amati

Gli chalet romantici sono ispirati alle vecchie “Tee di Livigno” (baite tradizionali) e si dividono in diverse tipologie: Romantic, Exclusive, Premium, Mountain e Deluxe. Tutti sono strutturati su tre piani e sono sempre dotati anche di una piccola Spa privata. Di questi, il più romantico, è ovviamente quello denominato Romantic: dedicato interamente alla coppia, questo chalet è suggestivo, intimo e regala un’esperienza unica.

Il prezzo degli chalet romantici al Park Chalet Village di Livigno non è bassissimo, ma è comunque abbastanza abbordabile se considerate che si tratta pur sempre di una tipologia di vacanza di coppia ricercata! Inoltre, i costi variano in base al periodo e alla soluzione che si sceglie, quindi vi consigliamo di fare un po’ di simulazioni perché si possono trovare anche offerte interessanti.

#3 MASCOGNAZ, IL VILLAGGIO DA FIABA TRAMUTATO IN CHALET DI LUSSO IN VALLE D’AOSTA

Spostiamoci in Valle D’Aosta dove troviamo un altro villaggio tutto composto di chalet romantici. A 1.800 metri d’altezza sorge Mascognaz, piccola perla da visitare anche solo per godere della vista sull’alta Val d’Ayas.

Credits: @hotellerie_de_mascognaz Via Instagram – Mascognaz è una piccola perla in montagna dove trovare chalet e baite romantiche

Nel 1323 questo villaggio era abitato dal popolo Walser e brulicava in modo dinamico, mentre oggi il relax e la quiete sono le regine di quello che è diventato un villaggio fatto di chalet di lusso, divenuti parte integrante dell’albergo diffuso Hotellerie de Mascognaz. Per raggiungere la location non si può usare l’auto, ma solo gatti delle nevi e motoslitte in inverno, oppure i fuoristrada in estate.

Credits: @hotellerie_de_mascognaz Via Instagram – Uno sguardo nell’hotel diffuso di Mascognaz

Anche in questi chalet di montagna ci si ritrova immersi nella natura, lontani dalle frastornanti e frenetiche città, dallo smog e dal grigiore. Le strutture sono le tipiche case Walser trecentesche, trasformate in chalet romantici arredati con mobili pregiati e dotati dei comfort più ricercati.

Non manca ovviamente la SPA, che permette di rilassarsi con una vista mozzafiato sul ghiacciaio del Plateau Rosa, godendosi idromassaggio, sauna, hammam, e percorso Kneipp. Anche in questo caso i prezzi sono molto elevati, ma come per altri chalet romantici di lusso, sono strutture che si può pensare di regalarsi per occasioni super speciali.

#4 MAISON DOMINIQUE: IL CONFORTEVOLE CHALET ROMANTICO VALDOSTANO

Sempre nella bellissima Valle d’Aosta troviamo la Maison Dominique, nella vecchia frazione di Maè, anch’essa incastonata nella Valle d’Ayas. La Maison si affaccia sul bellissimo castello di Graines ed è circondata dalle vette del Mont Nery, le Dame di Challand, oltre che da laghi alpini, malghe e alpeggi.

Credits: @tripadvisor.it Via Instagram – Uno scorcio degli chalet a Maè in Val d’Aosta

Il contesto è indubbiamente perfetto per un weekend romantico con la dolce metà, ma è l’ideale anche se amate gli sport di montagna. Nei dintorni ci sono infatti sia percorsi semplici che mediamente difficili, adatti per passeggiate, ciaspolate, mountain bike e cavalcate.

Credits@maisondominique.com Via Instagram – Immaginate che relax in questo chalet montanaro

D’inverno gli appassionati sono circondati da piste da sci meravigliose, come quelle di Brusson, tra le migliori d’Europa, e quelle di Champoluc, che il più grande comprensorio di sci alpino delle Alpi. Amate l’arrampicata? Nella frazione di Allesax è possibile praticare la scalata della cascata di ghiaccio!

Infine, per rilassarsi dopo lo sport, lo chalet Maison Dominique è convenzionato con il centro Wellness Monterosaterme, garantendo così un esperienza di totale benessere. I prezzi di questo chalet romantico in Val d’Aosta sono molto abbordabili, visto che si tratta di un 2 stelle, ma curato in ogni dettaglio e romantico!

#5 LE PERLE DI QRMA, GLI CHALET ROMANTICI DI COURMAYEUR

Nei borghi attorno alla mitica Courmayeur ci sono quattro chalet romantici e chic: L’Ecurie, La Roche, Le Chalet e La Petite, raggruppati poi tutti sotto il nome di “Le perle di Qrma“. L’Ecurie è ricavato da una vecchia stalla del castello di Entrèves; qui tutto è antico, caldo, accogliente, ricercato e raffinato.

Credits: @leperlediqrma.it Via Instagram – Il fascino indiscusso degli chalet in montagna nei dintorni di Courmayeur

La Roche è invece nell’antico borgo di La Saxe, in uno stabile interamente ristrutturato ed è uno chalet di montagna tipico in cui il legno e la pietra locale si alternano, creando un effetto raffinato. Le Chalet era invece il punto di raccolta del latte, un luogo di riferimento per l’antico rito quotidiano della mungitura. Oggi, è uno chalet romantico, di cui sono stati mantenuti l’identità e il fascino.

Credits: @leperlediqrma.it Via Instagram – Uno chalet di montagna ideale per un weekend di coppia con il partner

L’ultimo, La Petite, è piccolo e molto elegante, davvero perfetto per una fuga romantica con la dolce metà. Gli interni sono in legno antico, caldi e arredati con decorazioni tipiche che raffigurano gli animali del bosco. C’è anche una zona relax con una grande finestra che affaccia direttamente sul Monte Bianco. Il luogo ideale per stare da soli, in due. I prezzi dei quattro chalet romantici variano a seconda della settimana che si prenota ed è necessario contattare la struttura.

#6 CHALET ROMANTICI: LA LOCANDA LOU PITAVIN È PERFETTA PER UN WEEKEND DI COPPIA VICINO CUNEO

Spostiamoci in Piemonte, dove la Locanda Lou Pitavin offre un luogo in cui ritrovare se stessi e respirare a pieni polmoni, immersi nella bellissima Valle Maira.

Credits: @ecobnb.it Via Instagram – Uno chalet di montagna piemontese super tipico e tradizionale

Questo chalet occitano offre bellissime camere doppie con bagno privato e, alcune di queste, sono state ricavate nel fienile della vecchia casa conservando l’architettura tradizionale. Le altre sono più moderne, ma rivestite in pino cembro, che rilascia un profumo rilassante che garantisce un sonno sano e perfetto.

Credits: @ecobnb.it Via Instagram – La struttura di queste baite romantiche abbraccia anche il principio di ecosostenibilità

La struttura non solo è bella e propone anche una cucina tipica da leccarsi i baffi, ma è anche eco-sostenibile! Dall’elettricità che proviene da fonti 100% rinnovabili al cibo che è bio o a chilometro zero, dalla struttura che utilizza materiali locali all’eliminazione dei prodotti monodose, fino ad arrivare agli arredi che sono ecocompatibili. Tutto è green! Qui si che si respira davvero la natura e lo si può fare con prezzi abbordabili per uno chalet romantico in montagna.

#7 SAN LUIS RETREAT HOTEL&LODGES, PER CHALET DAVVERO DI LUSSO

Un altro luogo perfetto per una fuga romantica sorge ad Avelengo, a pochi chilometri da Merano, in Sud Tirolo.

Credits: @sanluislodges Via Instagram – Un rifugio altoatesino lussuoso

TRA GLI CHALET ROMANTICI IN ITALIA, QUELLI DEL SAN LUIS RETREAT HOTEL&LODGES SONO DI UN LUSSO ESCLUSIVO

Qui, attorno a un lago, in una radura incontaminata ed immersa in un bellissimo bosco, si trova il San Luis Retreat Hotel&Lodges, che si propone come un’interpretazione contemporanea del tradizionale rifugio altoatesino, in totale simbiosi con la natura. Gli alloggi sono pensati proprio per favorire questa immersione quasi primordiale nella natura: sono chalet in legno e casette sugli alberi, costruiti con materiali naturali e curati nei minimi dettagli.

Credits: @sanluislodges Via Instagram – Soggiornare in questi chalet di montagna è un piccolo lusso da concedersi per occasioni speciali

Ogni chalet romantico ha un camino e una sauna privata, mentre nell’ampio Clubhouse, che è il cuore del resort San Luis, troviamo reception, lobby, bar, ristoranti, cinema, cantina dei vini e dei formaggi. Non mancano un’enorme piscina coperta, una piscina riscaldata all’esterno e una Jacuzzi nel mezzo del laghetto.

La coccola forse più bella è la colazione in tipico stile alpino, che viene servita direttamente negli chalet all’ora scelta. Un luogo davvero di lusso, ideale per regalarsi una fuga romantica per un’occasione molto speciale. Il prezzo? Non economico e va richiesto tramite il sito ufficiale.

#8 CHALET ROMANTICI IN ITALIA: IL WHITE DEER A BRUNICO PER VIVERE LA MONTAGNA PIÙ ESCLUSIVA

Abbiamo già visto alcuni chalet in Trentino Alto Adige, che di fatto è un po’ la patria degli chalet romantici. Il White Deer del San Lorenzo Mountain Lodge è addirittura stato eletto Italy’s Best Ski Chalet per diversi anni consecutivi, ed è lo chalet romantico adatto a chi può permettersi di vivere una montagna molto esclusiva.

Credits: @sanlorenzolodges Via Instagram – Una baita romantica in Val Pusteria

Un’incantevole stradina passa attraverso i boschi e conduce al White Deer, un’antica residenza di caccia del ‘500 a 1200 metri d’altezza, che si inserisce armoniosamente nella natura incontaminata della Val Pusteria. Lo chalet ha 4 camere, tutte diverse tra loro e arredate in modo avvolgente, con ogni cosa curata nei minimi dettagli.

Credits: @the-ski-guru-com Via Instagram – Arredamento e atmosfera avvolgente per questo chalet romantico di montagna

Questa cura per il dettaglio è presente in ogni ambiente dello chalet, dalla stube, all’area living, passando anche per la cantina che conserva migliaia di vini altoatesini e sorge nell’ex stalla. Non mancano una sauna finlandese, un bagno turco con cromoterapia, la vasca idromassaggio, la doccia emozionale e una bellissima vasca panoramica.

Ci sono anche altri servizi d’élite, come la skiroom e le navette private che portano alle piste da sci. Ovviamente, tutta questa cura e questi servizi di lusso comportano prezzi elevati. Questo chalet romantico è sicuramente esclusivo, ma potrebbe essere un regalo molto speciale per festeggiare un importante anniversario o un bel regalo di matrimonio.

#9 GLI CHALET ROMANTICI DELL’ADLER LODGE RITTEN, ECO-SOSTENIBILI E RILASSANTI

Incastonati in una radura alto atesina troviamo 20 chalet costruiti intorno a un laghetto, tutti realizzati in legno e vetro, che sembrano mimetizzarsi con la natura circostante. Sono gli chalet romantici dell’Adler Lodge Ritten, il primo 5 stelle dell’altopiano del Renon.

Credits: @adlersparesorts Via Instagram – Baite di montagna costruite secondo i principi dell’eco- e bioedilizia

Sono un altro esempio di design in bioedilizia, in cui la natura è protagonista dentro e fuori dagli chalet di montagna: tutto è infatti realizzato con materiali naturali, che creano una sensazione di benessere immediato.

Credits: @tn_hotels Via Instagram – Materiali naturali protagonisti

QUESTI CHALET ROMANTICI GARANTISCONO UNA TOTALE IMMERSIONE NELLA NATURA CIRCOSTANTE

In ognuno di questi chalet romantici si è letteralmente circondati dalla natura silenziosa; per eliminare ogni confine tra gli interni, ogni casetta ha delle enormi vetrate che permettono di immergersi totalmente nel bosco circostante. Sia i Junior Chalet, più piccini, che gli Chalet di 90 metri quadri, sono dotati di sauna privata, caminetto e terrazza, oltre che di molto silenzio e davvero tanta intimità.

Anche questi chalet di montagna sono proprio ciò che ci vuole per una bella fuga romantica. Una fuga un po’ costosa, ma non come altre viste in questo post. Un’esperienza che ci si può regalare una volta!

#10 CHALET ZENO, IN ALTA BADIA CON UNO CHEF STELLATO

In Alta Badia, a San Cassiano, c’è lo Chalet Zeno che, come altri chalet romantici visti in questo post, risulta davvero molto costoso e super esclusivo. È uno chalet di ben 310 metri quadri, con tre camere, hammam privato, sauna finlandese e un giardino con Jacuzzi esterna.

Credits: @myprivatevillas Via Instagram – Alcuni servizi esclusivi di questo chalet di lusso montagna

Il prezzo molto elevato non è dato solo dall’esclusività della location, ma anche dalla possibilità di richiedere che lo chef del Restaurant St. Hubertus, il ristorante stellato Michelin dell’hotel Rosa Alpina e guidato a Norbert Niederkofler, cucini per voi.

Credits:@rosalpina.it Via Instagram – Se cercate uno chalet in affitto in montagna incastonato nel complesso lussuoso di un hotel, potrebbe fare al caso vostro

Lo Chalet Zeno, infatti, sebbene sia pensato come chalet e quindi a sé stante, fa parte dell’hotel Rosa Alpina, della collezione Relais & Chateaux. Si tratta quindi di un luogo dedicato agli ospiti che cercano non solo un elegante romanticismo, ma anche l’assoluta esclusività.

#11 SOGNO DI FIABA: LO CHALET FIABESCO PER UN WEEKEND ROMANTICO IN TRENTINO

Chiudiamo la lista degli chalet più romantici d’Italia con uno che già con il nome fa sognare: Sogno di Fiaba. Questo chalet si trova vicino al romantico lago di Nembia nel Parco Naturale Adamello Brenta, in Trentino, ed è un rifugio ideale per una fuga romantica e indimenticabile.

Credits: @miapaganella.it Via Instagram – Il lago di Nembia con questi chalet esclusivi è nelle vicinanze di Molveno

Il lodge è costruito in pietra e legno, arredato con mobili artigianali e con uno stile che fa respirare il tipico calore della casa di montagna.

Credits:@booking.com Via Instagram – Una piccola baita per le vostre fughe d’amore trentine

Il profumo del legno circostante, unito a quello della legna che brucia nella tradizionale stufa, crea l’atmosfera da sogno fiabesco e di relax che ci si aspetta di vivere in uno chalet di montagna in inverno, magari mentre fuori nevica.

