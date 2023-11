QUALI SONO I PROFUMI DONNA FAMOSI DIVENTATI UN GRANDE CLASSICO?

Ci sono tantissimi profumi donna famosi, ma solo alcuni di questi sono diventati iconici. Le fragranze che possono essere considerate un cult hanno il merito di riuscire a interpretare i gusti delle persone anche a distanza di anni. Molte fragranze sono passate alla storia perché il mix di aromi porta alla memoria un ricordo o una situazione particolare. Anche il design della boccetta ha un ruolo centrale come la possibilità di trasformarsi in un profumo unisex che può essere indossato da tutti. Da Dior a Guerlain, fino a Yves Saint Laurent e a Dolce&Gabbana, ci sono dei profumi che hanno scritto pagine memorabili dei brand.

I gusti personali influiscono sulla scelta di un profumo, c’è chi preferisce fragranze più fruttate, altre quelle più classiche o gourmand. Ci sono però poche fragranze che sono entrate nell’immaginario olfattivo di tutti. Sopravvissuti allo scorrere del tempo, siete curiose di scoprire quali sono i profumi donna famosi diventati iconici? Via col post.

CHANEL N°5, UNO DEI PROFUMI DONNA PIÙ FAMOSI DI SEMPRE

Quando pensate a un profumo, il primo che viene sempre in mente è Chanel N°5 che, nonostante i suoi 100 anni, rimane sempre attuale e desiderato.

Chanel, N°5.





Composto da oltre 80 ingredienti che ruotano attorno alla rosa di maggio e al gelsomino, conserva intatta la modernità cercata da Coco Chanel perché ogni aroma all’interno è in perfetto equilibrio con l’altro per un risultato vivace.

OPIUM, IL PROFUMO “SCANDALOSAMENTE” SPEZIATO

È speziato, profondo e ha dato scandalo. La scelta di Yves Saint Laurent di chiamare il suo profumo Oppio ne ha aumentato la popolarità e lo ha reso uno dei prodotti più amati della casa di moda.

Yves Saint Laurent, Opium.

Opium ha in sé le fragranze della Cina imperiale fatte di mandarino, gelsomino e vaniglia che gli donano un tocco lussuoso e fresco allo stesso tempo

ANGEL, IL PRIMO PROFUMO GOURMAND

Se amate i profumi alla vaniglia o quelli dolci, di sicuro uno dei vostri preferiti è Angel di Thierry Mugler.

Angel di Thierry Mugler è stato il primo profumo gourmand

Lo stilista era alla ricerca di note che gli portassero alla mente la sua infanzia e i pomeriggi trascorsi al luna park ed è arrivato lui, il primo profumo gourmand in assoluto.

Thierry Mugler, Angel.

Passato alla storia anche per il suo flacone che ricorda una stella, all’interno troverete note zuccherine di cioccolato e di caramello abbinate a quelle di fondo meno intense come bergamotto, pesca, albicocca e mandarino per una fragranza intensa, ma mai stucchevole.

TRA I PROFUMI DA DONNA FAMOSI, LIGHT BLUE RICORDA LE ATMOSFERE MEDITERRANEE

Ci sono tutta la Sicilia e le atmosfere mediterranee nel profumo Light Blue di Dolce&Gabbana.

Dolce&Gabbana, Light Blue.

Giovane rispetto a molti dei profumi donna famosi, ha solo 22 anni – è stato creato nel 2001 da Olivier Cresp – ma può essere considerato una delle fragranze iconiche perché racchiude in sé la vivacità e l’allegria del cedro a cui fa da contraltare la freschezza della mela che si amalgama ai gelsomini e alle rose bianche.

