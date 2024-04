QUALI SONO LE BORSE A TRACOLLA PRIMAVERA 2024 DI TENDENZA?

Le borse a tracolla donna sono accessori impassibili allo scorrere del tempo e all’alternarsi delle mode. Sempre di grande tendenza, sono disponibili in tantissimi modelli anche per la Primavera 2024. Le borse a tracolla grandi sono capienti e pratiche, in grado di contenere tutto il necessario per la vita di tutti i giorni. Per il tempo libero informale, le borse a tracolla piccole sono più che sufficienti. Borse a tracolla eleganti e particolari completano i look da sera impreziosendoli. Dalle borse a tracolla firmate a quelle economiche, esistono proposte per tutte le tasche.

Credits: Foto di Adobe Stock | Photo-Lime

Abbiamo selezionato per voi 10 borse a tracolla Primavera 2024 che vale la pena avere, da acquistare comodamente online su Amazon. Le borse a tracolla grandi sono le più pratiche e capienti, adatte a tutti i giorni, ma non mancano neppure le borse a tracolla piccole o di medie dimensioni per il tempo libero. Per le occasioni speciali, non c’è niente di meglio delle borse a tracolla eleganti e particolari. Dalle borse a tracolla firmate dalle migliori marche – come Michael Kors e Guess – a quelle economiche, curiose di scoprire con noi quali sono i modelli bags del momento? Iniziamo subito.

BORSE A TRACOLLA GRANDI PRIMAVERA 2024: I MODELLI CAPIENTI PER TUTTI I GIORNI

Chiunque apprezzi la comodità e abbia la necessita di portare con sé molti oggetti personali in ufficio, all’università o, comunque, nella propria dimensione quotidiana, non può di certo fare a meno di avere nel guardaroba una borsa a tracolla grande e capiente. I modelli più pratici sono quelli in tessuto tecnico impermeabile e lavabile, adatti anche alla frenetica vita in città e sui mezzi pubblici.

Samsonite, Move 3.0 Borsa Messenger Donna. Prezzo: 51,60€ – 52,37€ su amazon.it





BORSE A TRACOLLA GRANDI PER I LOOK QUOTIDIANI

Per look più eleganti e ricercati, la scelta ricade spesso su modelli handbag in pelle o in ecopelle dotati di tracolla. Tante le proposte affini presenti nelle nuove collezioni Primavera 2024, tra cui la borsa qui sotto firmata Guess.

Guess, Borsa con tracolla. Prezzo: 109,32€ su amazon.it

Anche Valentino Bags (brand di Mario Valentino, da non confondere con Valentino di Valentino Garavani) include nella sua nuova collezione borse a tracolla grandi e capienti dal gusto chic e ricercato.

Valentino Bags, Borsa Alexia. Prezzo: 132,87€ su amazon.it

PICCOLE E MEDIE PER LOOK GLAM E DI TENDENZA

Le borse piccole sono di grande tendenza per la Primavera 2024 e tra i modelli più apprezzati ci sono proprio quelli a tracolla. Le borse a tracolla donna piccole si adattano con facilità a qualsiasi esigenza di stile, accontentando le fashioniste in ogni momento della giornata.

Armani Exchange, Borsa donna. Prezzo: 95,91€ su amazon.it

Se siete alla ricerca di borse a tracolla piccole firmate, vi consigliamo di dare un’occhiata ai modelli di Armani Exchange e Michael Kors presenti su Amazon. In particolar modo, il modello Jet Set continua a essere uno dei più richiesti e gettonati.

Michael Kors, Jet Set Borsa a tracolla medie dimensioni. Prezzo: 134,00€ su amazon.it

Caratterizzata dall’iconica stampa logata, presenta una tracolla per metà in cuoio e per metà a catena nei toni dell’oro.

