FESTIVITÀ E PONTI 2026: COME APPROFITTARNE?

Come ogni anno, ci ritroviamo a fare i conti con i ponti 2026. Sono i giorni che, accanto a quelli rossi, come anche la domenica e le varie festività, ci consentono la possibilità di staccare la spina un periodo più lungo. Possiamo programmare piccole vacanze, rallentare un po’ la presa sulle attività quotidiane o semplicemente rilassarsi totalmente. Dal 1° gennaio, quindi Capodanno, fino al 31 dicembre, ce ne sono davvero molti. Infatti, quest’anno è particolarmente utile a chi ama fare delle piccole soste dalla quotidianità aggiungendo giorni feriali a quelli festivi.

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È il momento di scoprire quali sono tutti i possibili ponti 2026 e, fidatevi, sono davvero tanti, per organizzarsi per tempo e partire, anche solo con la mente, per ritrovarsi staccando la spina. Via col post!

PONTI 2026: FESTIVITÀ, CALENDARIO E OCCASIONI PER PARTIRE

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Nel 2026 diverse festività cadranno in giornate favorevoli per creare ponti. Ecco una panoramica dei principali appuntamenti:





Capodanno – 1° gennaio 2026 cade di giovedì: prendendo venerdì 2 come ferie è possibile ottenere un mini ponte da 4 giorni.

– 1° gennaio 2026 cade di giovedì: prendendo venerdì 2 come ferie è possibile ottenere un mini ponte da 4 giorni. Epifania – 6 gennaio 2026 cade di martedì: prendendo lunedì 5 si ottiene un ponte lungo dall’Epifania al weekend.

– 6 gennaio 2026 cade di martedì: prendendo lunedì 5 si ottiene un ponte lungo dall’Epifania al weekend. Pasqua e Pasquetta – Pasqua 2026 sarà il 5 aprile, con Pasquetta il 6 aprile. Ottimo per una fuga primaverile.

– Pasqua 2026 sarà il 5 aprile, con Pasquetta il 6 aprile. Ottimo per una fuga primaverile. Festa della Liberazione (25 aprile) – nel 2026 cade di sabato, quindi non crea ponte in automatico, ma può essere abbinata al 1° maggio.

– nel 2026 cade di sabato, quindi non crea ponte in automatico, ma può essere abbinata al 1° maggio. 1° Maggio – cade di venerdì: con il 25 aprile precedente si può pianificare una settimana intera di vacanza con soli 4 giorni di ferie.

– cade di venerdì: con il 25 aprile precedente si può pianificare una settimana intera di vacanza con soli 4 giorni di ferie. 2 giugno (Festa della Repubblica) – cade di martedì: basta prendere lunedì per un ponte di 4 giorni.

– cade di martedì: basta prendere lunedì per un ponte di 4 giorni. Ferragosto (15 agosto) – cade di sabato: meno vantaggioso, ma coincide con l’alta stagione estiva.

– cade di sabato: meno vantaggioso, ma coincide con l’alta stagione estiva. Ognissanti (1° novembre) – cade di domenica.

– cade di domenica. Immacolata (8 dicembre) – cade di martedì: prendendo lunedì si ottiene un ponte ideale per mercatini natalizi e city break.

– cade di martedì: prendendo lunedì si ottiene un ponte ideale per mercatini natalizi e city break. Natale e Santo Stefano – 25 e 26 dicembre 2026 cadranno rispettivamente in venerdì e sabato, creando un weekend lungo natalizio.

DOVE ANDARE? PICCOLE VACANZE PER GODERSI LA LIBERTÁ

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I “ponti” rappresentano un’opportunità ideale per programmare city break europei e vacanze esperienziali. In occasione di Capodanno, città come Vienna, Budapest e Praga garantiscono atmosfere eleganti e concerti tradizionali di grande richiamo. Durante l’Epifania, mete quali Madrid, Barcellona o Lisbona risultano particolarmente indicate grazie al clima mite e a un’offerta culturale vivace.

LE OCCASIONI PER PARTIRE E ANDARE ANCHE ALL’ESTERO SONO MOLTISSIME

Nel periodo di Pasqua, le principali città d’arte italiane, tra cui Roma, Firenze, Venezia e Napoli, si distinguono per le celebrazioni religiose e per la ricchezza del patrimonio museale. Il ponte del 1° Maggio favorisce invece soggiorni nel Nord Europa: Amsterdam, Copenaghen e Berlino si animano con festival, manifestazioni e attività all’aria aperta, accompagnando i visitatori nel pieno della stagione primaverile.

Con l’arrivo di giugno, l’attenzione si sposta verso destinazioni marittime come Sardegna, Puglia e Sicilia, oppure verso le isole greche, fra cui Creta e Mykonos, che offrono un clima già estivo.

Infine, a dicembre, i tradizionali mercatini di Natale di Vienna, Bolzano, Berlino e Strasburgo attirano un turismo dedicato allo shopping e alle atmosfere invernali, mentre l’Alto Adige e la Slovenia rappresentano soluzioni ideali per chi desidera abbinare relax termale e contesti naturalistici.

COME FARE PIÙ VACANZE SFRUTTANDO I PONTI 2026?

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Per quanto riguarda la possibilità di effettuare più vacanze con meno ferie nel 2026, risulta strategico adottare un approccio di pianificazione proattiva. Prenotare voli e strutture ricettive già a inizio anno consente di contenere i costi, mentre sfruttare lunedì e venerdì per prolungare i fine settimana crea finestre di viaggio più ampie senza incidere eccessivamente sul monte ferie. È inoltre utile valutare la combinazione di festività ravvicinate, come il 25 aprile e il 1° maggio, così da trasformare un semplice ponte in un’intera settimana di vacanze. La scelta di mete vicine, raggiungibili con spostamenti rapidi, permette di ottimizzare il tempo disponibile, evitando sprechi nelle trasferte. In contesti lavorativi che lo consentono, l’utilizzo dello smart working da remoto nei giorni intermedi può ridurre ulteriormente le giornate di ferie necessarie.

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