QUALI SONO LE MIGLIORI METE DI CARNEVALE?

Dove andare a Carnevale? È una domanda che un po’ tutti si fanno, specialmente quando il periodo della festività si avvicina. Quando è Carnevale 2025? Quest’anno i festeggiamenti di Carnevale saranno da lunedì 3 marzo fino a mercoledì 5 marzo 2025 (mercoledì delle Ceneri, ovvero inizio della Quaresima). Nel Carnevale Ambrosiano i festeggiamenti si protraggono fino al sabato grasso, 8 marzo 2025. Ma quali sono le mete Carnevale più gettonate in Italia? Se vi vengono in mente solo il Carnevale di Venezia e quello di Viareggio, siete nel post giusto, visto che vi faremo scoprire tante tradizioni. Dove festeggiare Carnevale nel mondo? Se avete voglia di avventura, perfetto: scopriremo anche le mete straniere per il Carnevale, come Londra o Nizza.

Credits: Foto di Adobe Stock | Katleho Seisa/peopleimages.com

Sapere come e dove festeggiare Carnevale è importante, perché oltre ai costumi di Carnevale è necessario programmare anche dove andare a Carnevale per vivere al massimo la bellezza di questa festa! Vi aspettiamo nel post per scoprire insieme 15 Carnevali in Italia e nel mondo, assolutamente imperdibili: cominciamo subito.

Tutti i link affiliati (attraverso i quali potremmo ricevere una commissione) sono inseriti in piena autonomia editoriale. Se effettuate una prenotazione tramite questi link, potremmo ricevere una commissione.

NON SOLO VENEZIA E VIAREGGIO: LA LISTA DELLE METE PER CARNEVALE PIÙ BELLE E PITTORESCHE

Quando si pensa ai viaggi Carnevale solitamente le destinazioni più gettonate che vengono subito in mente sono il celeberrimo Carnevale di Venezia, oppure quello di Viareggio, con i suoi carri e la sfilata che fa parlare di sé di anno in anno. Ma le mete per Carnevale non sono solo queste, specialmente nel nostro Paese, dove le opzioni sono davvero tante. Qui sotto, vedremo insieme dove andare a Carnevale in Italia, da nord a sud.

CARNEVALE IN ITALIA: DOVE ANDARE?

I Carnevali famosi in Italia sono diversi, anche se si tende sempre a pensare a Viareggio o a Venezia: in realtà il Carnevale in Italia è una festività molto celebrata e sentita per tutto lo stivale, tanto che non possiamo dire a prescindere quale sia il Carnevale più bello d’Italia! La scelta è tutta vostra, ma possiamo darvi una mano a capire dove poter festeggiare il Carnevale in Italia con una carrellata di destinazioni da puntare: qui sotto ne parliamo per bene insieme.

CARNEVALE DI VIAREGGIO

Cominciamo dal Carnevale di Viareggio, un vero e proprio spettacolo famoso in Italia e in tutto il mondo, grazie alla presenza di carri allegorici che sfilano per le vie della città, ogni anno seguendo un tema diverso.

Credits: Foto di Adobe Stock | A B/Wirestock Creators





Il Carnevale a Viareggio di quest’anno affronterà il tema della pace, con carri di prima categoria (ovvero quelli mastodontici), di seconda categoria, mascherate di gruppo e isolate.

CARNEVALE DI VENEZIA

Famosissimo, il Carnevale di Venezia è una festa in maschera famosa in tutto il mondo per la sua capacità di mantenere viva la propria, personale, identità e anche per la presenza di maschere tradizionali di alto livello.

Credits: Foto di Adobe Stock | katerinka

A VENEZIA SONO TANTE LE TRADIZIONI DEL CARNEVALE

Tra le tradizioni del Carnevale a Venezia, tra l’altro, ce ne sono alcune veramente scenografiche e iper seguite, come il Volo dell’Angelo, uno spettacolo unico durante il quale una giovane donna di fa “scivolare” dal campanile della chiesa di San Marco nell’omonima piazza. Altri due sono i “voli” famosi, però: il Volo dell’Aquila, quando a farsi scivolare dal campanile è una celebrità e quello del Leone, che chiude i festeggiamenti carnevaleschi. In quest’occasione viene issato il vessillo di San Marco.

Per tutto il periodo del Carnevale Venezia si veste di musica e colore, con sfilate in maschera, balli e canti.

CARNEVALE DI IVREA

Lo storico Carnevale di Ivrea è conosciuto soprattutto per la battaglia delle arance che, ogni anno, vede impiegate centinaia di persone che possono iscriversi liberamente per partecipare all’interno delle nove squadre a piedi oppure su un carro da getto. Inestimabile patrimonio culturale, Ivrea è una meta Carnevale in Italia da considerare assolutamente se cercate un’esperienza unica nel suo genere.

Credits: Foto di Adobe Stock | CreativePhotography

CARNEVALE DI PUTIGNANO

Giunto ormai alla sua 631esima edizione, il Carnevale di Putignano è una manifestazione che si svolge annualmente nella città di Putignano in Puglia e che richiama migliaia di persone.

Il centro storico è protagonista della sfilata con i carri, come accade anche a Viareggio, e sono più di 10 gli appuntamenti giornalieri tra sfilate, eventi, concerti, workshop e punti ristoro. La maschera caratteristica del Carnevale a Putignano è Farinella, e prende il nome dall’omonima e tradizionale pietanza.

CARNEVALE DI ACIREALE

Se vi chiedete dove andare a Carnevale al sud per assistere a uno spettacolo unico, eccovi con la risposta: sembra proprio che il Carnevale di Acireale sia magnifico, grazie alle sfilate con i carri allegorici e infiorati, ovvero ricoperti di fiori.

Credits: Foto di Adobe Stock | Martaopa/Wirestock Creators

Il Carnevale ad Acireale è uno dei più antichi di tutta la Sicilia, e si svolge nel centro storico, tra i vicoli barocchi, l’Etna e il mare. Da non perdere, un’ottima occasione anche per gustare le leccornie della cucina siciliana.

CARNEVALE DI FANO

Sempre al sud Italia, ecco un’altra tra le mete di Carnevale più gettonate! Passare il Carnevale a Fano significa assistere a uno spettacolo divertente ed emozionante, con la classica sfilata dei carri allegorici e il tradizionale lancio di caramelle e dolciumi. Il programma del Carnevale di Fano si arricchisce anche da una sezione di eventi tutti pensati per i più piccoli, che prende il nome di Carnival Kids con laboratori, feste in maschera e proiezioni di film per bambini.

CARNEVALE DI CENTO

Ma lo sapevate che il Carnevale di Cento è l’unico gemellato con quello di Rio de Janeiro? Ebbene sì, se non potete permettervi un volo oltreoceano, potete pensare di venire a Cento, in terra “nostrana”! La cittadina dell’Emilia Romagna si veste ogni anno di colori, musiche e danze per celebrare la bellezza di questa festività, così colorata e chiassosa.

Credits: @xperience.viaggi Via Instagram – Un’immagine del Carnevale a Cento

Il Carnevale a Cento mette in scena carri allegorici, sfilate di maschere della tradizione e non, concerti e il famoso “gettito” dalle torrette dei carri. Si tratta del lancio di doni (come peluches) di diverso tipo verso gli spettatori, un simpatico modo di coinvolgere attivamente la platea nei festeggiamenti!

CARNEVALE DI SCIACCA

Incluso nella lista dei Carnevali storici dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Carnevale di Sciacca (anche soprannominato “SciacCarnevale”) è una delle destinazioni che vi consigliamo assolutamente se state decidendo dove andare a Carnevale. A Sciacca, in provincia di Agrigento, il programma è molto ricco, con sfilate, eventi e laboratori, dedicati anche ai più piccoli.

CARNEVALE DI RONCIGLIONE

Considerato uno dei più bei 10 Carnevali italiani, quello che si svolge a Ronciglione affonda le proprie radici nel mix di Rinascimento e Barocco romano. In provincia di Viterbo, è un borgo medievale che ogni anno rivive la sua storia proprio grazie alla celebrazione del Carnevale di Ronciglione. Si va da spettacoli di teatro tradizionale fino alla storica cavalcata degli ussari, dalle sfilate fino al Corso di Gala.

CARNEVALE DI FOIANO

Prende vita ogni anno a Foiano della Chiana, piccolo borgo in provincia di Arezzo. Il Carnevale di Foiano è uno dei più antichi e famosi della nostra storia, risalendo addirittura alla metà del 1500. La celebrazione qui coinvolge anche i più piccoli, con il Carnevale dei Bambini, ma non solo: sono tanti gli eventi organizzati per tutti come sfilate dei carri allegorici, mascherate, la tradizionale “scoriandolata” e dj set.

CARNEVALE NEL MONDO: LE IDEE PER GLI AMANTI DEI VIAGGI

Tra i Carnevali famosi nel mondo non possiamo non nominarne alcuni che sono entrati di diritto nell’immaginario comune. Vediamo quindi insieme, tra poco, dove andare a Carnevale nel mondo, tra le idee più belle e quelle più originali, anche vicino a noi.

CARNEVALE DI RIO

Il più famoso Carnevale brasiliano è proprio lui, il Carnevale di Rio. Impossibile non averne mai sentito parlare almeno una volta: la fama lo precede! Il bello di questa ricorrenza è che si tratta di una vera festa, intensa e colorata, un’esperienza coinvolgente che vale la pena di provare almeno una volta nella vita se ne si ha la possibilità.

Credits: Foto di Adobe Stock | IRStone

Il Carnevale in Brasile di Rio de Janeiro è uno spettacolo unico nel suo genere, che unisce la tradizione con l’innovazione ed è diventato così famoso grazie anche alla presenza delle ballerine di samba, le cosiddette Passistas. Si tratta di un gruppo di 15-20 ballerini e ballerine che sfilano per le strade della città insieme ai magnificenti carri allegorici.

Credits: Foto di Adobe Stock | dizfoto1973

Altri protagonisti del Carnevale di Rio sono i cosiddetti blocos (quartieri) attivi sin dagli albori della manifestazione, costituiti da diverse persone dello stesso quartiere -appunto- della città, che si riuniscono per le strade e festeggiano con balli, canti e musiche.

Se state pensando dove andare a Carnevale nel mondo, allora considerate assolutamente di visitare almeno una volta Rio de Janeiro: lo porterete nel cuore, garantito!

CARNEVALE DI NIZZA

Anche in Francia questa festività è presa sul serio, decisamente. Chi non ha mai sentito parlare del Carnevale di Nizza? Anche questo è tra i Carnevali più famosi del mondo e la fortuna vuole che sia anche molto vicino al nostro Bel Paese, quindi risulta decisamente più semplice organizzare un viaggio di Carnevale verso questa cittadina!

Credits: Foto di Adobe Stock | seksun

Ma come si organizza il Carnevale a Nizza? Qui il programma è decisamente denso e fitto di eventi e sfilate allegoriche, con carri e mascherate di gruppo: potrete godere di pomeriggi festosi e colorati, adatti anche ai bambini, e di serate magiche grazie alla sfilata dei carri illuminati e anche alla presenza dei fuochi d’artificio.

ANCHE A NIZZA IL CARNEVALE È MOLTO SENTITO

Questo Carnevale è famoso in tutto il mondo grazie alla tradizionale battaglia dei fiori, dove attrici in costume lanciano fuori da carri adornati proprio da composizioni floreali. Magico!

CARNEVALE DI MENTONE

Rimaniamo in Francia per il Carnevale di Mentone, appuntamento annuale organizzato dall’ufficio turistico della città per celebrare il periodo carnevalesco e dedicata… ai limoni! Proprio così: qui il Carnevale è anche noto come Fête du Citron, ovvero Festa del limone. Un evento unico nel mondo, che vede snodarsi nel centro storico di Menton sfilate e mascherate di gruppo tutte dedicate all’agrume.

Il programma prevede anche l’Esposizione dei motivi di agrumi nei giardini Biovès, la Fiera dell’artigianato e il Festival delle orchidee, con profumi inebrianti.

CARNEVALE A LONDRA

Mai sentito parlare del Carnevale a Londra? Il più famoso è il Carnevale di Notting Hill, dal nome dell’omonimo quartiere in cui si tengono le celebrazioni. Attenzione però, perché questo evento prende luogo non a febbraio/marzo, ma ad agosto per un paio di giorni, il lunedì della cosiddetta Bank holiday e la domenica precedente. Si tratta di un Carnevale in strada, con carri, musica e dj set, che ha guadagnato fama in tutto il mondo.

Credits: Foto di Adobe Stock | Ganesha

Se capitate a Londra per il Carnevale “italiano”, niente paura: diverse associazioni culturali organizzano parate e mascherate adatte specialmente ai più piccoli.

CARNEVALE A TENERIFE

Ogni anno prendono parte ai festeggiamenti circa 2 milioni di turisti: parliamo del Carnevale di Santa Cruz de Tenerife, un evento spettacolare unico nel suo genere. Santa Cruz de Tenerife è una delle principali città delle Isole Canarie che, in occasione del Carnevale a Tenerife, diventa teatro di musiche caraibiche, orchestre e musica dal vivo, sfilate con carri allegorici. Il tutto da pomeriggio a notte inoltrata; insomma, ideale per chi ama il party hard!

