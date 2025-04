MENU DI PASQUA: IDEE PER IL PRANZO PASQUALE

Le ricette pasquali sono le più cercate in questo periodo, quando ci si prepara a festeggiare la Pasqua insieme ai propri cari. Il perfetto menu di Pasqua comprende primi piatti, secondi, dolci, ma anche antipasti e stuzzichini che possono accontentare tutti i gusti. Il pranzo di Pasqua è l’occasione per celebrare quest’importante festività religiosa, riunendosi e cucinando alcune tra le idee pranzo Pasqua più gettonate della cucina italiana. Il menu di Pasqua tradizionale e casalingo comprende ricette pasquali veloci e altre più elaborate, ideali se volete mettere in piedi un menu di Pasqua gourmet e raffinato. Accanto ai classici piatti di carne, non temete, vedremo anche cosa mangiare a Pasqua se si vuole optare per un menu Pasqua vegetariano.

Credits: Foto di Adobe Stock | Lubos Chlubny

L’agnello è, secondo la tradizione, il secondo piatto principale del menu di Pasqua italiano, ma se non vi piace l’idea di consumare la carne, non temete: oggi scopriremo insieme tante idee di ricette pasquali originali per impostare un menu pasquale fantastico, che possa accontentare ogni gusto, esigenza e scelta alimentare, compresa quelle vegana e vegetariana. Vi aspettiamo qui sotto nel post per parlarne insieme nel dettaglio!

IDEE PER RICETTE PASQUALI ORIGINALI

Le ricette sfiziose sono le protagoniste dei piatti per Pasqua, idee diverse dal solito che abbracciano la tradizione ma non temono di osare un po’. Infatti tra le ricette pasquali più gettonate, accanto a quelle che affollano la mente quando si pensa alle ricette di Pasqua, affiorano anche opzioni non convenzionali, originali e insolite che possono accontentare ogni gusto ed esigenza alimentare.

Credits: Foto di Adobe Stock | Global Perspectives





Vedremo infatti insieme ricette Pasqua vegetariana e vegana; non temete, se siete onnivori “convinti” non mancheranno anche piatti della tradizione italiana tra antipasti, primi e secondi.

LE RICETTE PASQUALI ORIGINALI RIVISITANO I PIATTI DELLA TRADIZIONE

Sia che vogliate cambiare un po’, sia che desideriate rimanere ancorati al menu di Pasqua italiana tradizionale, siamo certe che troverete “pane per i vostri denti”. E ora cominciamo, entrando subito nel vivo della questione con un esempio di menu di Pasqua con ricette TOP, da copiare subito.

ANTIPASTI DI PASQUA

Tra gli antipasti per Pasqua troviamo veramente una varietà pressoché infinita di ricette e idee, tra antipasti di Pasqua velocissimi​ e -invece- antipasti di Pasqua da fare il giorno prima.

Nella prima categoria rientra, per esempio, la famosissima torta Pasqualina. Nonostante il nome si tratta di una ricetta salata di antipasti per Pasqua, che volendo può essere servita anche come secondo vegetariano. Si tratta di un piatto tipico della Liguria che è, però, praticamente riprodotto in tutta Italia. È una delle ricette pasquali facili e veloci da preparare, adatta anche a chi è alle prime armi.

Credits: Foto di Adobe Stock | Olga

A base di pasta sfoglia, con una verdura a foglie verde scuro, quindi spinaci o bieta, ricotta e uova, è una prelibatezza che dura molto, ecco perché in tanti la portano con sé anche durante i picnic di Pasquetta. Una volta pronta, si può mettere la torta sul tavolo o su un mobile precedentemente addobbato a festa, proprio come avete fatto per decorare casa a Pasqua.

Credits: Foto di Adobe Stock | coffeeflavour

Tra gli antipasti pasquali da fare il giorno prima, invece, vi suggeriamo il casatiello napoletano, un rustico ripieno di salumi e formaggi che richiede una preparazione più meticolosa. Altra idea è quella di muffin salati con verdure o salumi, per esempio con asparagi e bacon, oppure la ricetta pasquale della cosiddetta pizza di Pasqua, un lievitato alto e soffice tipico del centro Italia.

Credits: Foto di Adobe Stock | Taufiq

Se, invece, cercate ricette di antipasti freddi per Pasqua, ragazze e ragazzi, sappiate che le idee sono tantissime ugualmente. Si va dalle uova alla diavola (ovvero uova ripiene), che possono essere adattate a ricetta vegetariana usando solo il tuorlo e i vegetali, fino a tramezzini pasquali che possono essere combinati in maniera originale creando una sorta di “crostata di Pasqua” fredda, anche soprannominata “torta tramezzino”!

PRIMI PIATTI PASQUALI

I primi piatti per Pasqua sono forse un po’ sottovalutati rispetto alle altre ricette della tradizione, ma non temete perché se cercate idee di primi piatti per Pasqua cucina italiana siete decisamente nel post giusto.

Se abbracciate una dieta onnivora, per esempio, potreste pensare di realizzare le tagliatelle al ragù bianco d’agnello, una ricetta pasquale ricca e saporita, che può fungere anche come piatto unico. Familiare e tradizionale, è uno tra i primi piatti per il pranzo di Pasqua più classici di sempre. Si realizza sia con pasta secca che con pasta fresca all’uovo e, in questa versione, rende decisamente di più.

Credits: Foto di Adobe Stock | Fightstar

Alla ricerca di un primo piatto di Pasqua vegano? Non sempre ce ne rendiamo conto, ma tante ricette non comprendono carne, pesce o uova, e possono accontentare tutti i commensali; un esempio è il risotto agli asparagi o carciofi, verdure stagionali ricche di gusto e bontà. Per una ricetta originale, potete abbellire il piatto con fiori edibili.

Credits: Foto di Adobe Stock | Marco Mayer

Altra idea per un primo piatto pasquale tradizionale è optare per pasta ripiena, come ravioli, cappelletti, lasagne (anche veg), crespelle e chi più ne ha, più ne metta.

SECONDI PIATTI DI PASQUA

L’agnello al forno è probabilmente il più conosciuto tra i secondi piatti di Pasqua: per realizzarlo nella maniera più succulenta è consigliato marinarne la carne con olio, vino bianco, bacche di ginepro, rosmarino, timo e alloro per almeno un paio d’ore prima di passare alla cottura in una casseruola.

Credits: Foto di Adobe Stock | pilipphoto

Anche le costolette di agnello impanate rientrano a pieno titolo tra i migliori secondi di carne per Pasqua, e possono essere cotte sia al forno che in olio bollente, friggendole. Per averle croccanti fuori e tenere dentro vanno passate prima nella farina, poi nell’uovo e infine nel pangrattato insaporito con del timo.

Credits: Foto di Adobe Stock | ~ LENA BUKOVSKY ~

Ma se volessimo una ricetta di secondo piatto pasquale senza carne? Le idee non mancano, per fortuna! Noi vi consigliamo, per esempio, il polpettone di tonno, un piatto che si realizza veramente in poco tempo e con poco sforzo con tonno in scatola, pangrattato, uova e parmigiano; una variante prevede l’uso delle patate lesse.

E se volessimo un secondo di Pasqua vegetariano? Possiamo realizzare un polpettone con patate e ceci, oppure un gateau di patate, il tofu al forno marinato oppure una qualunque torta salata con ripieno veg.

DOLCI DI PASQUA

Ed eccoci arrivati alla parte preferita dai golosoni, vero? I dolci di Pasqua sono moltissimi, e spaziano dai dolci di pasqua calabresi​ come le cuzzupe fino ai dolci di pasqua napoletani​ come il casatiello dolce, senza saltare -ovviamente- i dolci di pasqua siciliani​ come la famosa cuddura cu l’ova.

Credits: Foto di Adobe Stock | noirchocolate

I migliori dolci di Pasqua sono probabilmente anche i più conosciuti, infatti si va dalla pastiera napoletana fino alla colomba di Pasqua fatta in casa, da realizzare anche con il Bimby per un risultato eccezionalmente professionale e super lievitato.

Credits: Foto di Adobe Stock | uliab

Non dimentichiamoci, poi, i dolci con uova di Pasqua, realizzati sia con piccole uova di cioccolato da decorare per l’occasione, sia con il cioccolato delle uova vere e proprie: di questi, però, probabilmente si potrà godere dopo le festività se effettivamente sarete riusciti ad avanzare un po’ cioccolato!

IL MENU DI PASQUA PREVEDE DOLCI GOLOSISSIMI

Sempre dopo la Pasqua, le ricette pasquali dolci prevedono anche il riutilizzo della frolla avanzata dalla pastiera (o dalle altre creazioni dei vostri dessert pasquali) per realizzare biscotti golosissimi.

E PER IL LUNEDI DELL’ANGELO? ECCO IDEE PER UN MENU DI PASQUETTA

Ma come organizzare il menu di Pasquetta? Visto che in questa giornata ci si dedicherà probabilmente al classico picnic, il nostro consiglio è di optare per piatti veloci e freddi, da gustare all’aria aperta. Se avete ancora fame dopo il pranzo pasquale, potete anche pensare di realizzare una grigliata di Pasquetta, con carne e tante verdure, leggere e invitanti.

Credits: Foto di Adobe Stock | Prime Stox

Torte salate, tramezzini, insalatone e cous cous sono solo alcune delle ricette Pasquetta da provare, mixando verdure stagionali da condire in maniera originale con salsine ad hoc, per esempio con olio, senape, yogurt, curry ed erbe aromatiche.

Via Tenor

