QUALI LAVORETTI DI PASQUA REALIZZARE? QUALI SONO I PIÙ BELLI E FACILI?

Pensare ai lavoretti di Pasqua è divertente! Le idee semplici da fare, anche insieme ai bambini, sono davvero tantissime e ci consentono di trascorrere qualche ora di risate e fai-da-te tra colla, feltro, rotoli di carta igienica, cartoncino… siete pronte ragazze? In questo post scopriremo le proposte per lavoretti di Pasqua per bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del nido, ovviamente divisi in base alla difficoltà per coinvolgere anche i più piccini. Non solo, vedremo anche i migliori lavoretti di Pasqua facili per noi adulti. Per passare dei divertenti pomeriggi primaverili con i bambini e combattere la noia, non c’è nulla di meglio che creare insieme simpatiche ghirlande di Pasqua, divertenti uova colorate oppure decorate con collage di fiori e foglie. In occasione della festività sarà bellissimo passare del tempo con i nostri piccoli e fare insieme dei lavoretti di Pasqua fai da te. Se siete attrezzate (mi raccomando, forbici dalla punta arrotondata) e incuriosite allora scaldiamo i motori per questi lavoretti per bambini facili e stupendi!

Credits: @our_happiness_is_homemade, @mer_mag e @cardboardfolk via Instagram | Qualche idea stupenda di lavoretti di Pasqua per bambini

Questa festività si avvicina e non c’è modo più bello e divertente di celebrarla con uno dei più bei lavoretti di Pasqua semplici (e semplicissimi), anche con materiali di riciclo o di semplice reperibilità, come carta, cartone, spago e così via. Realizzare insieme ai bambini i lavoretti di Pasqua è una tradizione che può davvero rafforzare il legame, facendoci trascorrere ore di spensieratezza e serenità. Seguiteci allora qui sotto nel post per scoprire consigli, foto e ispirazioni dei migliori lavoretti di Pasqua da fare insieme ai bambini, ma non solo: scopriremo in fondo anche tante idee per DIY per noi adulti!

CESTINI DI PASQUA: I LAVORETTI PIÙ AMATI

I bambini del nido si divertiranno molto anche a decorare questi cestini di Pasqua lavoretti da usare -perché no- il giorno di Pasquetta per un picnic casalingo oppure per raccogliere le uova che avrete nascosto per casa! Potrebbe essere una simpatica idea per un’attività da fare a Pasqua con i bimbi.

Credits: @our_happiness_is_homemade via Instagram | Una decorazione semplice ma stupenda come lavoretto di Pasqua per bambini del nido





Per realizzare le decorazioni dei cestini pasquali, sarà sufficiente tagliare il cartoncino con le forme preferite (uova, coniglietto, pulcino) e far passare un filo colorato tra la formina e gli intrecci del vimini. Piccolo sforzo, massimo risultato!

com-four®, 10x cestini in Rafia in Colori Vivaci per la Decorazione – Cestino di Pasqua. Prezzo: 22,99€ su amazon.it

CONIGLIETTI DI PASQUA: LAVORETTI SIMPATICI

Per questo lavoretto di Pasqua dovrete essere presenti per aiutare i bambini a ritagliare la sagoma del coniglietto.

Credits: @mer_mag via Instagram | Il risultato di un lavoretto di Pasqua per bambini della scuola dell’infanzia: una maschera da coniglietto

Per il lavoretto coniglio di Pasqua occorreranno davvero pochi materiali: forbici, foglio spesso di cartoncino, spago (o aghi di pino) per creare i baffi e un elastico per fissare la maschera sul viso. Il resto ce lo metteranno i più piccoli, dipingendo il muso del coniglietto pasquale con tutta la loro fantasia!

GALLINA DI PASQUA, UN LAVORETTO CHE STUPISCE

La gallina di Pasqua, lavoretto amatissimo da grandi e piccini, è un’altra idea stupenda che può essere realizzata insieme oppure da noi adulti da soli.

Si può davvero pensare a diverse opzioni, come un disegno di gallina da colorare per i bambini o come un segnaposto di Pasqua a forma di gallina realizzato da noi.

A questo proposito i modi per realizzare questo lavoretto di Pasqua facile sono diversi, ma provate a dare uno sguardo a questo tutorial semplicissimo che vi lasciamo qui sopra.

CAMPANA DI PASQUA: UN LAVORETTO SIMBOLICO

Sono tanti i modi anche per realizzare questo lavoretto a forma di campana di Pasqua.

I più piccini possono ritagliare la campana stessa da cartoncini colorati e occuparsi, poi, di assemblare le varie parti a mo’ di collage, mentre noi adulti possiamo optare per una campana pasquale di stoffa, da appendere in casa come decorazione stagionale.

Credits: @iltelaioditoninasalvatore Via Instagram | Un esempio di campana pasquale realizzata in stoffa: potete cucire insieme le varie sezioni oppure optare per la colla a caldo

newamishquilt, 25 pezzi di stoffa a quadrati. Prezzo: 9,49€ su amazon.it

TANTE IDEE PER LAVORETTI DI PASQUA PER BAMBINI

I lavoretti di Pasqua per bambini sono idee pensate appositamente per loro. Abbiamo pensato potesse essere utile dividerle in base alla difficoltà; nello specifico troverete qui sotto tanti DIY per la scuola primaria, dell’infanzia e per il nido. Cominciamo subito!

I LAVORETTI DI PASQUA PER BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA, PAROLA D’ORDINE: CREARE

I bambini della scuola primaria possono realizzare tanti lavoretti di Pasqua un po’ più complessi: sanno già usare bene le forbici e hanno manualità. Ovviamente, sempre meglio dare una mano ed essere sempre presenti!

Credits: Foto di Pexels | Eren Li

GHIRLANDA DI PASQUA IN FELTRO O IUTA

Un’idea originale per i lavoretti di Pasqua per i bambini più grandicelli è coinvolgerli nella realizzazione di una ghirlanda pasquale in feltro da appendere in casa (e da aggiungere alle opzioni più carine per decorare casa a Pasqua).

Credits: @sewyeahsocialclub via Instagram | Una ghirlanda pasquale con fiori in feltro, super colorata

Usando feltro colorato, forbici e colla a caldo sarà possibile creare una corona pasquale da appendere per celebrare la primavera e il periodo di Pasqua: basterà farsi ispirare dalle immagini della natura e poi procedere con la fantasia!

Credits: @designimprovised via Instagram | Iuta e ovetti per decorare questo stupendo lavoretto pasquale

Un progetto un po’ più complesso vede l’utilizzo di iuta, cartoncino colorato e piccole uova di cotone o peluche: il segreto per realizzare questo lavoretto di Pasqua è piegare insieme la iuta dando una forma arricciata, fermandola subito con la colla a caldo.

CAPPELLI DI PASQUA, LAVORETTI DI PRECISIONE E DIVERTIMENTO

Un’idea per lavoretti pasquali per bambini della scuola primaria davvero divertente è quella di stimolare la loro fantasia e il loro estro creativo dando loro la possibilità di personalizzare dei cappelli di paglia a falde larghe.

Credits: @northshoremums via Instagram | Un’idea carina e diversa come lavoretto di Pasqua per bambini è un cappello da decorare a tema

Potete usare fiori e foglie del vostro giardino, se ne avete uno, oppure propendere per quelli finti.

Sterntaler, Cappello paglia. Prezzo: da 17,25€ in base alla taglia su amazon.it

PER I LAVORETTI DI PASQUA PER BAMBINI POTETE USARE I MATERIALI CHE PREFERITE

Altri materiali per questo lavoretto di Pasqua comprendono cartoncino colorato ritagliato (a forma di coniglietto, per esempio!), uova finte, piccoli cestini in vimini, pulcini in peluche… insomma, chi più ne ha, più ne metta!

QUADRETTI DI PASQUA CON PERLINE DA STIRARE

I bambini della scuola primaria possono stirare, sempre sotto la nostra sorveglianza. Ecco perché un’idea originale per lavoretti di Pasqua un po’ diversi e che non richieda solo l’uso di acquerelli comprende proprio il ferro da stiro!

Credits: @jollystoys via Instagram | Un’idea diversa dal solito per i lavoretti pasquali

Possiamo realizzare dei quadretti pasquali con le perline da stirare, ricalcando disegni a tema Pasqua (rigorosamente su carta da forno, il normale A4 non va bene!), come l’uovo di cioccolato oppure un coniglietto.

Hama Beads, set di perline da stirare. Prezzo: 22,24€ su amazon.it

I bambini posizioneranno le perline all’interno dei bordi e poi, con il vostro supporto, le stireranno.

LAVORETTI DI PASQUA PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Per i piccini della scuola dell’infanzia possiamo trovare tante idee semplici per lavoretti di Pasqua originali e simpatici, da fare insieme a loro stimolando la loro curiosità come l’albero di Pasqua, ma anche la loro voglia di esplorare il mondo della natura in generale.

Credits: @mer_mag via Instagram | Maschere pasquali come lavoretti per bambini

Per i bambini di questa fascia d’età sono perfetti tutti quei lavoretti pasquali che permettono loro di “mettere le mani in pasta”, toccando diversi materiali e consistenze, oppure di travestirsi e fingersi per esempio un simpatico coniglietto!

UOVA DI PASQUA CON COLLAGE DI DIVERSI MATERIALI

I bambini della scuola dell’infanzia sono in una fase di totale scoperta verso il mondo esterno: sono quindi perfetti tutti quei lavoretti di Pasqua facili che permettono loro di toccare con mano diverse consistenze e materiali, creando da zero qualcosa di unico!

Credits: @sustainablemumma via Instagram | Un uovo di Pasqua come lavoretto, usando materiali dal mondo naturale come foglie e fiori

Per esempio, bellezze, potremmo proporre loro di decorare le uova pasquali usando fiori, foglie, piante e sassolini.

UNA VERA CACCIA AL TESORO PER QUESTO LAVORETTO DI PASQUA PER BAMBINI

La prima fase del progetto consisterà ovviamente nella raccolta del materiale: per i sassi dovranno sceglierli e colorarli con il vostro aiuto, mentre per i fiori il gioco sarà trovare quelli con i petali più colorati e accesi.

Credits: @so.happening.kids via Instagram | Uova di Pasqua con sassi e piante, bellissimi lavoretti per bambini

Per la base si potrà usare un cartoncino spesso magari ricavato da uno degli scatoloni del vostro ultimo acquisto online. È cruciale comunque essere presenti nel momento in cui si dovrà incollare il collage, perché per questi lavoretti di Pasqua i bambini della scuola dell’infanzia sono troppo piccoli per poter maneggiare la pistola della colla a caldo!

LAVORETTI DI PASQUA CON LE UOVA

Una delle più classiche idee per lavoretti di Pasqua per bambini piccoli è l’utilizzo di uova di legno per creare delle uova pasquali colorate con la tecnica dell’acquerello.

Se non si hanno a disposizione gli acquerelli, nessun problema: potremo sempre usare dei coloranti alimentari che porremo in ciotole piene d’acqua.

Credits: Foto di Pexels | Cottonbro

In questo caso, sarà bene usare delle uova vere, opportunamente bollite per non rischiare di trasformare la cucina in un campo di battaglia!

JOYIN, 10 uova pasquali in legno da verniciare. Prezzo: 17,99€ su amazon.it

Per chi ama la comodità, poi, sono disponibili online tanti kit per decorare le uova di Pasqua con i bambini piccoli, comprensivi in partenza di tutto l’occorrente!

LAVORETTI DI PASQUA PER BAMBINI DEL NIDO, TANTE IDEE PER I NOSTRI CUCCIOLI

Si pensa spesso che non esista la possibilità di realizzare lavoretti pasquali con i bambini piccolissimi, ma non c’è niente di più sbagliato!

Credits: Foto di Pexels | Dziana Hasanbekava

È vero, i bambini del nido sono davvero piccoli, e non sanno destreggiarsi tra forbici, fogli, penne e così via. Ma ci siamo noi genitori ad aiutarli!

Credits: Foto di Pexels | Cottonbro

Potremmo proporre loro di colorare alcuni semplici disegni a tema pasquale, oppure usare la fantasia per creare pulcini di carta, decorazioni per la casa o per i cestini di vimini per il picnic di Pasquetta.

LAVORETTI DI PASQUA CON I ROTOLI DI CARTA IGIENICA, QUANDO IL RIUSO DIVENTA CUTE

Da oggi non guarderete più con gli stessi occhi i rotoli di carta igienica. Non buttateli via: possono servirvi per i lavoretti di Pasqua con i bambini del nido di quest’anno!

Credits: @mer_mag via Instagram | La carta igienica diventa dolcissima come base per i lavoretti pasquali per bambini

PER REALIZZARE un LAVORETTO DI PASQUA POTRESTE USARE CARTONCINO COLORATO RIGIDO

Da realizzare con i più piccini, i rotoli di carta igienica con i lavoretti per Pasqua diventeranno in men che non si dica dei simpatici coniglietti! Come? Ma semplicissimo! Prendete una biro o un pennarello dalla punta sottile e disegnate il muso del coniglio; poi attaccate le orecchie che avrete realizzato con del cartoncino sottile. Et voila!

PULCINI IN FELTRO, I LAVORETTI PASQUALI PER I PIÙ PICCINI

Se il vostro bimbo è davvero molto piccolo, non sarà in grado di usare i pennarelli. Ecco allora che vengo in vostro soccorso con un’idea semplicissima per un lavoretto di Pasqua adatto anche a loro.

Credits: @diy_rosanna via Instagram | Il feltro ci aiuta a realizzare un lavoretto di Pasqua con bambini piccolissimi

Basterà poggiare la mano del bambino su un cartoncino giallo o su uno di feltro, fare il contorno con una matita e tagliare con le forbici.

Menmamenma, Feltro in Fogli, 40 Colori Feltro 20 * 30 cm. Prezzo: 10,90€ su amazon.it

Il piccolo potrà poi aiutarvi ad attaccare le decorazioni sul suo lavoretto pasquale oppure voi potrete dipingere il visino del pulcino con un pennarello indelebile.

LAVORETTI PASQUALI SEMPLICISSIMI? UOVA DA APPENDERE IN CARTONCINO

Anche quest’idea è adatta ai lavoretti pasquali con i bambini più piccoli: l’occorrente è presto detto. Serviranno solo dei cartoncini colorati, dei fili e un bastone per appendere il nostro lavoretto di Pasqua.

Credits: @foxesart_crafts via Instagram | Pochi elementi ma effetto super per questo lavoretto pasquale

Tagliate il cartone a forma di uovo, fate un buco in cima e chiedete al bambino di aiutarvi a far passare il filo per poterlo poi appendere. Semplice e di grande effetto! Se poi volete un lavoretto di Pasqua più elaborato, potete aiutare il piccolo di casa a creare figure intere, come pulcini.

COME DECORARE LE UOVA DI PASQUA

Se al posto di quelle di legno volessimo decorare le uova “vere” per Pasqua, come dovremmo muoverci? Attività molto divertente da condividere con i più piccoli, imparare come decorare le uova di Pasqua con i bambini è un modo perfetto per coinvolgerli in un’attività stimolante in cui dovranno scatenare la fantasia.

Credits: Foto di Pexels | Cottonbro

La prima regola per decorare le uova di Pasqua con i bambini, infatti, è dare libero sfogo alla creatività e trovare soggetti originali da riprodurre utilizzando tempere, pennarelli, colla e cartoncino. Che si tratti di trasformarle in pietanze golose, simpatici animaletti o personaggi dei cartoni le animati, il miglior modo per imparare come decorare le uova di Pasqua con i bambini è lasciarsi guidare da loro e dalla loro immaginazione.

I METODI FAI DA TE PER COLORARE LE UOVA PER PASQUA

Per scegliere come decorare le uova di Pasqua con i bambini e quali sfumature utilizzare dovrete decidere essenzialmente tra i colori naturali e acrilici, a seconda del risultato che desiderate ottenere. In ogni caso, però, le uova dovranno essere sode.

Credits: Foto di Adobe Stock | gpointstudio

Se decidete di optare per una colorazione naturale, potete utilizzare dei classici coloranti alimentari, ma anche ottenere la giusta tonalità utilizzando verdure come barbabietole, spinaci, zafferano, caffè o mirtilli.

In questo caso, dovrete far bollire prima gli ortaggi in modo che rilascino il colore, scolarli e successivamente aggiungere un cucchiaio di aceto e le uova (da cuocere), che dovranno poi asciugare per circa 20 minuti. A questo punto, sono pronte per essere trasformate!

Klever, Kit colorante per Uova di Pasqua DIY fai da te – festa a tema di Pasqua – attività creative. Prezzo: 18,99€ su amazon.it

Anche colorare le uova con i colori acrilici è facilissimo, infatti, potrete usare tempere e pennelli o immergere semplicemente le vostre uova sode nel colore e lasciarle successivamente asciugare. Per i dettagli optate per disegni creati a mano con un pennarello nero (o colorato). Il risultato di questo lavoretto di Pasqua sarà strabiliante!

COME DECORARE LE UOVA DI PASQUA CON I BAMBINI? CON IL DECOUPAGE

Per coinvolgere grandi e piccini nella decorazione delle uova di Pasqua potete provare con il decoupage. In questo caso, i soggetti tra cui scegliere sono moltissimi, a partire dai classici fiori ed elementi primaverili. Un’ottima idea, poi, è scegliere i tipici simboli della Pasqua e decorare le uova con coniglietti, carote e pulcini, a cui aggiungere fiori e altri animaletti.

Credits: Foto di Adobe Stock | anastasiia

Se non avete l’occorrente per il decoupage, potete utilizzare stickers e adesivi per decorare le uova di Pasqua con i bambini, che potranno semplicemente appiccicarli creando le fantasie che preferiscono.

LAVORETTI DI PASQUA PER BAMBINI AL CATECHISMO

La Pasqua è una festa molto sentita dalla comunità cattolica, ecco quindi che i lavoretti di Pasqua per bambini catechismo​ sono tra le idee più cercate (anche dagli adulti che vogliono proporre loro interessanti DIY!).

OLgyn, Fai da Te Lavoretti Creativi per Bambini Catechismo Pasqua. Prezzo: 8,99€ su amazon.it

Tra le proposte più carine ci sono sicuramente dei kit già pronti, come quelli che vi proponiamo qui, che rievocano elementi chiave della tradizione pasquale per la comunità cristiana, come la croce di Gesù. Potete realizzarla con feltro, pannolenci e adesivi, oppure proporre lavoretti di catechismo per Pasqua più colorati, come questa qui sotto, acchiappasole.

Baker Ross, Croci Acchiappasole con Supporto per Bambini da Colorare Decorare e Personalizzare per Creazioni Fai da Te a Tema Pasqua Cristiana. Prezzo: 13,06€ su amazon

LAVORETTI DI PASQUA PER ADULTI

Non solo i piccini, anche noi grandi ci appassioniamo di DIY, vero? In questa sezione del post abbiamo quindi pensato di raccogliere qualche idea per i lavoretti di Pasqua per adulti, proposte che si possono realizzare da soli oppure in compagnia. Scopriamone alcune sempre belle e valide!

LAVORETTI DI PASQUA CON GOMMA EVA

I lavoretti di Pasqua con gomma EVA sono super gettonati. Non sapete cos’è la gomma EVA? Si tratta di un materiale plastico flessibile e morbido (simile al caucciù), molto utilizzato nei lavoretti fai da te, perché facilmente modellabile, intagliabile e semplice da cucire, forare e dipingere.

Un esempio sono delle uova di Pasqua in gomma EVA, oppure simpatici pulcini su cui applicare decorazioni e strass, come mostrato qui sotto. Potete anche usare dei pennarelli indelebili per scrivere ciò che desiderate!

Giugio, Kit artigianale per uova di Pasqua, set artigianale per uova di Pasqua adesivi EVA. Prezzo: 12,99€ su amazon.it

LAVORETTI DI PASQUA CON LA CARTA E IL CARTONCINO

Carta e cartoncino sono materiali prediletti quando si tratta di lavoretti di Pasqua. Se non volete optare per i classici colorati, scegliete alcuni fogli con glitter. Sono l’ideale per un DIY pasquale molto particolare e soprattutto sono decisamente resistenti.

Con questo materiale potete dare vita a decorazioni pasquali fai da te di ogni tipo, dai classici pulcini, uova e galline fino alle ghirlande da appendere in casa o sul balcone.

RMIVEGLIA, Carta glitterata – 20 fogli in 10 colori, 250g/m² di alta qualità per progetti creativi Fogli colorati A4. Prezzo: 6,36€ su amazon.it

LAVORETTI DI PASQUA ALL’UNCINETTO

I lavoretti di Pasqua all’uncinetto​ sono ideali per vi piace sferruzzare e alcuni sono adatti anche ai principianti. Il nostro consiglio è di acquistare un libro, come quello che vi proponiamo qui sotto, per fare pratica e scegliere il soggetto preferito; si possono realizzare uova di Pasqua all’uncinetto, per esempio, ma anche simpatici centrotavola pasquali.

Giulietta Croce, Uncinetto Per Principianti Pasquale: 20 Schemi Pasquali Facili e Rilassanti + 20 Schede per le Proprie Creazioni. Prezzo: 11,72€ su amazon.it

LAVORETTI DI PASQUA IN FELTRO E IN PANNOLENCI

Così come la carta e la gomma EVA, anche i lavoretti di Pasqua in feltro e pannolenci sono gettonatissimi. Il materiale è ancora più leggero della gomma, e ugualmente sfruttabile per lavoretti pasquali facili, di ogni tipo.

QIMMU, Kit Pasqua in feltro. Prezzo: 10,99€ su amazon.it

Il bello di questi materiali è che si possono incollare con la colla a caldo su qualunque supporto, dando vita a decorazioni personalizzate al massimo.

LAVORETTI DI PASQUA CON VASETTI DI VETRO

Last but not the least, si possono sfruttare anche i vasetti di vetro per i nostri lavoretti pasquali. Si possono scegliere quelli trasparenti oppure quelli a base bianca, l’importante è optare per decorazioni a tema come uova, pulcini oppure colombe, usando colori ad hoc e accessori comodi, come i pennarelli acrilici.

