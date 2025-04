COSA FARE E DOVE ANDARE A PASQUETTA CON AMICI E BAMBINI?

Ogni anno ritorna la fatidica domanda: cosa fare a Pasquetta? Il lunedì dopo la Pasqua , di solito, viene festeggiato con una gita fuori porta o con un picnic insieme alla famiglia. Tradizione vuole che si sfrutti questa giornata per visitare musei o alcune delle città più belle d’Italia. Per chi ha bambini grandi o piccoli, la festività si trasforma in un’occasione per trascorrere del tempo insieme e organizzare attività divertenti. Allo shopping non si dice mai di no, neanche a Pasquetta.

La Pasqua capita in piena primavera e approfittando delle belle giornate abbiamo voglia di organizzare viaggi e picnic: il giorno ideale per farlo è il lunedì dell’Angelo. Ancora non sapete cosa fare a Pasquetta? Venite con noi nel post alla scoperta dell’attività più divertente.

QUAND’È PASQUETTA 2025?

Come succede per la Pasqua, anche il lunedì dell’Angelo non ha una data fissa, perché è strettamente legata alla festività che la precede.

Quest’anno pasquetta si festeggia il 21 aprile

Ogni anno quindi prima di organizzare le nostre vacanze, dobbiamo avere il calendario alla mano e verificare la data precisa. Pasquetta 2025 quest’anno si festeggia il 21 aprile, quando le belle giornate sono pronte ad accoglierci e a consentirci di organizzare attività all’aperto.

DOVE ANDARE A PASQUETTA?

Ragazze, se prendiamo in considerazione il detto “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi” possiamo tranquillamente aggiungere “Pasquetta fuori porta”. Sì perché secondo tradizione, il lunedì dell’Angelo è la giornata ideale per organizzare piccoli viaggi, ma dove andare a Pasquetta? La scoperta di città d’arte o di borghi è un’idea che piace sempre.

PASQUETTA A ROMA

Una delle città più belle d’Italia, oltre ad avere piatti gustosi come la carbonara, quando arriva la primavera si veste di colori e atmosfere uniche. Se vi trovate a Pasquetta a Roma, una bella passeggiata nei luoghi storici come la Via Appia Antica è una tappa d’obbligo. Anche una giornata nei parchi disseminati nella Capitale come Villa Borghese, Villa Ada o Villa Torlonia è l’occasione per ammirare edifici dal fascino senza tempo immersi nel verde.

Quest’anno Pasquetta coincide con il Natale di Roma, che segna la nascita leggendaria della città. In occasione del suo “compleanno” il Circo Massimo sarà protagonista di rievocazioni storiche che culmineranno con un corteo fino ai Fori Imperiali. Uno spettacolo che affascinerà anche i più piccoli.

PASQUETTA A MILANO

Se avete scelto di trascorrere la Pasquetta a Milano, la città ha organizzato tantissime attività per intrattenere i visitatori. Gli amanti della musica e dei teatro potranno approfittare di una serie di concerti e spettacoli in programma anche il lunedì dell’Angelo.

Per conoscere questi luoghi da un altro punto di vista, invece è molto interessante esplorarli facendo un giro in battello sui Navigli o sullo storico Tram 10 che vi conquisterà con un tour tra i luoghi più incredibili.

PASQUETTA A NAPOLI

Nel caso in cui la meta per la Pasquetta sia Napoli, anche qui potete approfittare di mostre, spettacoli e concerti che la animeranno. La città partenopea, però nasconde anche luoghi insoliti che vanno scoperti con un tour che vi mostrerà la Napoli segreta.

Poi se vi trovate nel capoluogo campano con i bambini potete approfittare del The Easter Garden, un incredibile giardino di Pasqua organizzato nella Mostra d’Oltremare. Qui i grandi e i piccoli potranno divertirsi tra giochi e svaghi di vario tipo.

PASQUETTA IN CAMPANIA

Non solo Napoli, tutta la Campania merita di essere visitata, ma cosa fare a Pasquetta? Tra le destinazioni più gettonate ci sono Capri e Ischia, ma per chi vuole approfondire un altro aspetto della regione, vi consigliamo di visitare la Reggia di Caserta con i suoi meravigliosi interni diventati patrimonio dell’Unesco.

Gli amanti della natura, invece potranno immergersi nel verde incontaminato del parco naturale del Cilento, oppure concedersi una tranquilla gita fuori pota al lago di Fusaro.

PASQUETTA IN PUGLIA

Durante le festività della Pasqua in Puglia si respira già l’atmosfera estiva, da sfruttare in pieno per una giornata al mare o nelle riserve naturali come quella di Torre Guaceto.

Interessante è anche la scoperta dei diversi borghi che hanno reso la regione famosa in tutto il mondo. Dopo una bella passeggiata, non resta che andare alla ricerca di sagre: da non perdere quella della Palme a Monopoli dove assaggerete i prodotti tipici pugliesi. Poi se vi piace la musica non perdetevi il Festival di Pasquetta 2025 al Raffo Parco Gondar di Gallipoli.

COSA FARE A PASQUETTA? IDEE ORIGINALI?

Andare in giro per le città d’arte in Italia è una buona idea, ma se volete una giornata in tranquillità cosa fare a Pasquetta? La soluzione più semplice è quella di passarla con la famiglia all’aperto o poco distanti da casa.

PRANZO DI PASQUETTA IN FAMIGLIA A CASA O AL RISTORANTE

Le feste, si sa, sono scandite da giornate in famiglia e anche il pranzo di Pasquetta si può trasformare in un’occasione per ore piacevoli in casa e mettersi tutti insieme dietro ai fornelli. Il menù di Pasquetta prevede piatti tipici della tradizione come agnello, torte salate, dolci a base di uova e i prodotti della stagione.

Se non avete voglia di cucinare, allora l’alternativa è andare al ristorante o in un agriturismo dove potrete respirare l’atmosfera di casa e assaporare i piatti come quelli della nonna.

GRIGLIATA DI PASQUETTA O PICNIC DI PASQUETTA ALL’ARIA APERTA

Il lunedì dell’Angelo tradizionalmente è una giornata da passare, temperature permettendo, all’aperto e la grigliata di Pasquetta è un momento conviviale da condividere con amici e parenti. Nel caso in cui non vogliate rinunciare alla comodità di casa non resta che organizzare il barbecue in giardino.

Per gli amanti della natura il picnic di Pasquetta permette di unire una giornata all’aperto al buon cibo, l’importante è scegliere aree attrezzate per ospitarvi.

GITA DI PASQUETTA FUORI PORTA

La Pasquetta è la giornata perfetta per una gita fuori porta. In qualsiasi zona d’Italia vi troviate, di sicuro ci saranno giardini, boschi o borghi in cui staccare per qualche ora dalla quotidianità e fare trekking. Il picnic al mare è il più gettonato, ma se siete in Toscana non fatevi sfuggire a Volterra l’Omaggio di Primavera, dove il Gruppo Storico Sbandieratori offre uno spettacolo imperdibile.

Avete intenzione di andare nelle Marche? A Urbania e nelle pievi limitrofe la mattina di Pasqua e Pasquetta c’è la lotta delle uova sode detta “Punta e Cul”, dove gente del posto e turisti si sfidano a turno a colpire l’uovo dei diversi giocatori senza romperlo.

PASQUETTA CON BAMBINI: ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA

Pasquetta con i bambini deve essere all’insegna del divertimento e i giochi sono la soluzione perfetta per coinvolgerli e passare alcune ore in allegria.

Per far divertire i bambini a Pasquetta potete organizzare una serie di giochi

Visto che siamo a Pasqua le attività che hanno come protagoniste le uova sono le più adatte. La caccia alle uova è quella più popolare: divertente è anche decorarle tutti insieme oppure organizzare una corsa con i sacchi o la pignatta, ma questa volta a forma di coniglio.

Nel caso in cui preferiate allontanarvi dalla città, allora una gita fuori porta con una meta non troppo distante è la soluzione più efficace. Tra i luoghi più interessanti per i bambini ci sono i parchi divertimento o la visita a una fattoria per farli interagire con gli animali.

QUALI SONO LE PREVISIONI METEO PER PASQUA E PASQUETTA 2025?

Con le feste sempre più vicine prima di dar vita a qualsiasi attività è bene sapere che tempo farà. Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta non sono molto incoraggianti. Domenica sono previste precipitazioni al centro-nord e sulla Sardegna che potrebbero alternarsi a improvvise schiarite. Per quel che riguarda le temperature in generale sono sotto la media primaverile, tranne in Sicilia, Sardegna e Calabria dove risultano più miti.

Il meteo per Pasquetta prevede tempo instabile con temporali anche forti che si concentreranno durante la mattinata e avranno una durata breve, perché per il pomeriggio ci saranno miglioramenti.

COSA FARE A PASQUETTA SE PIOVE?

Con le previsioni meteo incerte bisogna organizzarsi e trovare un’alternativa su cosa fare a Pasquetta se piove. La più pratica è quella dei pranzi in casa con amici e parenti, poi se ci sono bambini che ne dite di giochi come quelli da tavola o la caccia alle uova direttamente in casa? Vi divertirete tutti insieme. Interessante è anche la maratona di film o serie tv, oppure un simpatico karaoke.

Se non volete rimanere in casa ci sono sempre i musei dove andare alla scoperta di opere e artisti, oppure dedicarvi allo shopping o ancora andare a vedere un bel film al cinema.

MUSEI APERTI A PASQUETTA: PER UNA GIORNATA CULTURALE

A prescindere dal meteo, Pasquetta è l’occasione per visitare i musei soprattutto se avete intenzione di trascorrerla in una delle tante città d’arte. In questo caso avete solo l’imbarazzo della scelta, ma per essere sicuri di trovare la mostra che desiderate, vi consigliamo di consultare i portali online del museo o dei comuni per essere certi che sia aperto.

NEGOZI APERTI A PASQUETTA: PER UNA GIORNATA DI SHOPPING

Sempre più spesso i negozi sono aperti anche a Pasquetta così da permettervi di fare un po’ di shopping. Nelle città molti centri commerciali o catene sono aperte, ma consultare i loro siti per averne la certezza è sempre meglio.

Spesso anche nei borghi i negozi non rimangono chiusi, un’occasione in più per acquistare prodotti artigianali o locali e conservare un ricordo della gita fuori porta.

