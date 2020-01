Le nuove tendenze moda primavera estate 2020 strizzano l’occhio allo stile retrò, in particolar modo alle grafiche anni ’60 e al mood estroso e particolare, che pensavamo ormai superato e dimenticato, degli anni ’80.

I colori si fanno sempre più intensi, i disegni oversize e le decorazioni non mancano. In particolar modo tornano le tinte evidenziatore, le stampe geometriche e floreali, in stile vecchia tappezzeria e carta da parati, e le piume abbelliscono gli abiti ma anche gli accessori.

Ragazze, siete pronte per iniziare un viaggio nel mondo delle tendenze moda primavera estate 2020? Non perdiamo altro tempo e scopriamo quali sono le più importanti della stagione calda e quali sono i must have da non farsi scappare. Via col post!

I COLORI EVIDENZIATORE E I COLLETTI A PUNTA DIRETTAMENTE DAGLI ANNI ‘80

Al di là delle regole su come abbinare i colori e su tutto ciò che riguarda l’armocromia, chi vuole seguire le ultimissime tendenze moda primavera estate 2020, deve tenere conto di tonalità tutt’altro che convenzionali e che non passano per niente inosservate.

Sono i colori evidenziatore, proprio come quelli dei pennarelli che si utilizzano per sottolineare parole e frasi salienti sui libri. Li abbiamo utilizzati tutti a scuola, anche sotto forma di matitoni neon, e ora gli stilisti li utilizzano fortemente sui tessuti scelti per i loro capi di abbigliamento.





Long dress rosa evidenziatore by Valentino. Credits: @valentino Via Facebook

In realtà è già da un po’ che queste nuance così estrose e particolare circolano nell’ambiente fashion. In particolar modo le abbiamo ammirate sui pantaciclisti che tra 2018 e 2019 sono tornati in voga, ma per fortuna in maniera piuttosto limitata. Ma se i pantaloncini per andare in bicicletta non hanno ottenuto il successo sperato, seppur tuttavia abbiano fatto discutere moltissimo, i vestiti evidenziatore puntano ad ammaliare fashion victims e non solo.

Billie Eilish con total look evidenziatore di Valentino. Credits: @valentino Via Facebook

Tra le Maison che hanno saputo meglio interpretare e utilizzare queste nuance troviamo Valentino, che ha presentato in passerella una serie di maxi dress imponenti e vaporosi, che hanno colpito immediatamente.

Via Pinterest

SAREMO UN PO’ TUTTE COME TONY MANERO

L’altro richiamo alla moda anni ’80 è il ritorno all’uso dei colletti lunghi e appuntiti. Lo ricordate John Travolta nel film cult Saturday Night Fever (o la febbre del sabato sera)? Tony Manero è una star, un’icona indiscussa e il suo completo bianco con camicia nera caratterizzata proprio dal colletto appuntito è rimasto indimenticato. La pellicola risale al 1977, quindi la tendenza in effetti rimanda alla fine degli anni ’70, ma nel decennio successivo era ancora viva e vegeta, quasi difficile da sradicare.

Camicia nera con colletto appuntito. Credits: @pacorabanne Via Facebook

Credits: @pacorabanne Via Facebook

Tra i designer che hanno maggiormente contribuito a questo ritrovato fashion trend, spicca il nome di Paco Rabanne, che sulle passerelle della New York Fashion Week ha mostrato il suo stile retrò e attualissimo, insolito e stravagante.

TENDENZE MODA PRIMAVERA ESTATE 2020: LE STAMPE TAPPEZZERIA SIXTIES

Abito con stampa anni ’60. Credits: @etro Via Facebook

Le avete viste anche voi le stampe anni ’60? Quelle ispirate alle grafiche dalla carta da parati dell’epoca? Sui vestiti, sulle camicie, sulle gonne e su tantissimi altri capi di abbigliamento spiccano i disegni floreali, ma non i soliti che in genere caratterizzano la stagione primaverile. I fiori sono grandi e i contrasti cromatici decisi. In più grafismi e geometrie contraddistinguono i fashion trend della calda stagione.

Madelaine Petsch in Etro. Credits: @etro Via Facebook

Credits: @etro Via Facebook

Cosa fare? È semplice, bisogna attrezzarsi con proposte che siano in linea con questo mood. Facciamo spazio nell’armadio a tutti i disegni più estrosi e particolari, a un effetto tapestry rivisitato in chiave multicolor e arcobaleno, e vestiamo il tutto con sicurezza estrema. Come se fossimo le padrone del mondo!

