Il mio ritorno a casa non poteva ancora considerarsi completo senza la riapertura del ClioPopUp di Padova che avviene finalmente oggi, sabato 7 novembre 2020! A circa un anno di distanza dalla prima apertura, che ha sempre un posto speciale nel mio cuore e che conservo tra i miei ricordi più cari, riaprono le porte dello store tutto rosa, situato in via Stefano Breda 17, a pochi passi dal centro cittadino e dal Palazzo della Ragione.

Nel ClioPopUp di Padova verrete accolti dal Team ClioPopUp e potrete vivere un’esperienza in totale sicurezza rispettando alcune fondamentali e semplici norme igienico-sanitarie. La vostra pazienza sarà ripagata da un servizio di consulenza dedicato: il Team ClioPopUp, composto da professioniste molto preparate, non vede l’ora di potervi guidare in un magnifico viaggio all’insegna dei colori e della bellezza! Inoltre, ho il grande piacere di annunciarvi che il salotto veneto firmato ClioMakeUp si veste di alcune novità , ma non voglio svelarvi tutto subito!

Per la prima volta, potrete vedere dal vivo le new entry tra i prodotti ClioMakeUp, come le due favolose tonalità degli ormai irrinunciabili Lip Balm&Glam CoccoLove, Back Home e Brooklyn, e anche scegliere la tonalità più adatta a voi tra le quattordici shade del correttore effetto “insta-relax” OhMyLove! Divertitevi a scoprire, con l’aiuto del Team ClioPopUp tutti i prodotti che fanno parte della linea ClioMakeUp, compresi quelli attualmente sold out sul ClioMakeUpShop, in un’atmosfera unica, accogliente e familiare.

Ragazze e ragazzi, non vi voglio spoilerare tutto subito! In questo post vi parlerò in maniera approfondita di tutto quello che c’è da sapere sulla riapertura di novembre 2020 del ClioPopUp di Padova. Scoprirete i dettagli sulla location, sulle novità , sugli orari e sui prodotti e anche importanti informazioni sulle norme di sicurezza da rispettare. Siete curiosi? Allora via con il post!

CLIOMAKEUP C’È! IL CLIOPOPUP DI PADOVA RIAPRE LE PORTE OGGI, SABATO 7 NOVEMBRE 2020

Ormai avete imparato a conoscermi e sapete quanto io mi senta profondamente legata al Veneto, la terra in cui sono nata e in cui sono cresciuta nella campagna di Belluno. La prima apertura del ClioPopUp di Padova è stata per me la realizzazione di un sogno e la sua seconda riapertura, che avviene proprio oggi, sabato 7 novembre 2020, è un altro importante traguardo per me e per tutto il mio Team.

Il ClioPopUp di Padova si trova nel cuore pulsante della città , in via Stefano Breda 17, a pochi passi dal Palazzo della Ragione e dalla colorata Piazza delle Erbe. Lo store sarà aperto con orario continuato, da lunedì a domenica, dalle 9.30 alle 20.00. Per conoscere ulteriori dettagli e rimanere sempre aggiornati in tempo reale, vi ricordo di visitare il sito cliopopup.com, il canale preferenziale in cui trovate tutte le informazioni di cui avete bisogno per la vostra visita.

Come vi avevo anticipato, il ClioPoPUp di Padova si veste di favolose novità ! Nella riproduzione del salotto della mia casetta di New York troverete degli speciali protagonisti. Sto parlando di una simpatica incursione felina, formato peluche, dei miei amati micioni: Mimì, Oscar, Potter e Toti, supplied by Trudi, vi aspetteranno con impazienza! Per chi non lo sapesse, Trudi è un importante brand italiano: dal 1954 è sinonimo di gioco, creatività , sicurezza, emozione e design, tutte caratteristiche imprescindibili e irrinunciabili delle sue collezioni.

E non è finita qui, ragazze e ragazzi! Il Team ClioPopUp vi accoglierà con una divisa speciale: dei favolosi cardigan gifted by OVS, azienda fashion italiana leader nel settore dell’abbigliamento, nata proprio a Padova. Per me è davvero un grande piacere e un onore poter collaborare con queste aziende italiane!

ANCHE QUESTA VOLTA ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO FONDAMENTALE E PREZIOSO AIUTO PER UN ’ ESPERIENZA SAFE

Per garantire la massima sicurezza di tutti i visitatori e del Team ClioPopUp, è fondamentale rispettare alcune norme igienico-sanitarie vigenti.

All ’ interno del ClioPopUp di Padova possono accedere solo due persone alla volta: la vostra pazienza sarà ripagata da una consulenza personalizzata e dedicata;

interno del ClioPopUp di Padova possono accedere solo due persone alla volta: la vostra pazienza sarà ripagata da una consulenza personalizzata e dedicata; Si deve indossare obbligatoriamente la mascherina nel modo corretto, coprendo naso e bocca, senza mai rimuoverla;

NON è consentito accedere allo store senza la mascherina;

NON è possibile accedere al locale con sintomi influenzali o con una temperatura al di superiore ai 37,5°C oppure se un familiare, o un convivente, presenta i suddetti sintomi;

Ricordatevi sempre, come direbbe Grace, WASH MANINE: è OBBLIGATORIO sanificare le mani prima di entrare. Potete usare l ’ apposito gel a vostra disposizione all ’ ingresso;

apposito gel a vostra disposizione all ingresso; Il Team ClioPopUp sarà felice di aiutarvi e guidarvi nella scelta, provando per voi i prodotti e supportandovi nella vostra esperienza di acquisto in store;

Per poter rispettare la giusta distanza di sicurezza, seguite i bollini presenti sul pavimento.

AL CLIOPOPUP DI PADOVA POTRETE SCOPRIRE E VEDERE DAL VIVO TUTTI I PRODOTTI CLIOMAKEUP, COMPRESE LE FAVOLOSE NEW ENTRY

Al ClioPopUp di Padova potrete scoprire e ammirare dal vivo tutti i prodotti che fanno parte della linea ClioMakeUp, compresi sia i prodotti attualmente sold out sull’e-commerce ClioMakeUpShop, sia le meravigliose new entry.

ClioMakeUp, Lip Balm&Glam Back Home CoccoLove. Prezzo: 12,50€ su cliomakeupshop.com

Potrete scegliere il Lip Balm&Glam CoccoLove più adatto a voi tra tutte le tonalità disponibili, tra cui Back Home e Brooklyn che sono entrati da poco a far parte della linea! Due nuance inedite che non solo colorano le labbra in modo sofisticato, ma le rendono idratate, rimpolpate, levigate e volumizzate, grazie allo speciale mix di principi attivi unici contenuti nella formula non-sticky, ideale anche sotto la mascherina.

ClioMakeUp, Lip Balm&Glam Brooklyn CoccoLove. Prezzo: 12,50€ su cliomakeupshop.com

Fatevi guidare dal Team ClioPopUp nella scelta della shade più adatta a voi del correttore fluido effetto “insta-relax” OhMyLove ClioMakeUp, capace di fondersi alla perfezione con l’incarnato andando a minimizzare occhiaie, imperfezioni e discromie per un risultato effetto second skin omogeneo, disteso e naturalmente luminoso.

ClioMakeUp, Correttore fluido insta-relax OhMyLove. Prezzo: 17,50€ su cliomakeupshop.com Credits: @cipriaecioccolato Via Instagram

E non solo, potrete anche scoprire qual è la vostra tonalità del cuore tra le cinque che fanno parte della linea dei blush in polvere dalla texture vellutata CuteLove!

Ovviamente non mancheranno anche tutti i best seller della linea ClioMakeUp, come l’iconico mascara vegan DarkLove, l’eyeliner vegan DeepLove e le matite occhi temperabili AllDayLove, nelle colorazioni Black e Choco.

Per non parlare degli altri prodotti per il trucco occhi, come l’intera gamma degli ombretti cremosi long lasting SweetieLove, le favolose palette FirstLove e BeautyLove e anche tutti i must have per il trucco labbra, ovvero le linee dei rossetti liquidi LiquidLove e dei rossetti cremosi CreamyLove.

Ragazze e ragazzi, vi ricordo che per rimanere sempre aggiornati su tutte le news, sulle informazioni di servizio, sugli annunci, sugli orari e sugli aggiornamenti riguardo al ClioPopUp di Padova, potete visitare il sito cliopopup.com.

Ragazze e ragazzi, per questo post è tutto, ora vi lascio la parola. Chi è già stato al ClioPopUp di Padova lo scorso anno? Quali prodotti siete curiosi di scoprire dal vivo? Fatemi sapere tutto nei commenti. Un bacione dalla vostra Clio!