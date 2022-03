Il palinsesto di Rai 1 accoglie Noi remake di This Is Us, iconica serie TV NBC ormai diventata una pietra miliare della serialità in tutto il mondo e forte di un grande successo anche in Italia.

Quando esce Noi? Il remake italiano di This Is Us andrà in onda in prima serata a partire dal 6 marzo e si snoderà per 6 puntate (ognuna da 2 episodi) per un totale di 12 episodi. Il cast comprende Lino Guanciale e Aurora Ruffino (nei panni dei protagonisti Pietro e Rebecca) ma anche Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone (i figli) e molti altri.

Il trailer, da poco svelato, è stato accolto con curiosità dal pubblico, intrigato dall’idea che This Is Us possa avere un adattamento italiano. Sarà un esperimento riuscito oppure no? In attesa di scoprirlo, ecco tutte le informazioni sul cast, la trama e le differenze tra Noi remake italiano di This Is Us e l’originale. Iniziamo!

Credits: @cattleya_produzione Via Instagram

LA TRAMA DI NOI SI ISPIRA A THIS IS US, MA OVVIAMENTE IN ‘SALSA’ ITALIANA

Dopo il grande riscontro avuto da L’amica geniale stagione 3, un’altra serie italiana si appresta a conquistare i palinsesti. Parliamo di Noi, remake italiano di This Is Us.

This Is Us, di cui in Italia è attesa prossimamente la sesta e ultima stagione, è un family drama dal successo senza precedenti. Non sbagliamo nel dire, quindi, che l’idea di Noi, remake italiano della serie, è sicuramente un azzardo, un esperimento che suscita curiosità ma – specialmente nei fan dell’originale – anche qualche perplessità.

Credits: @nbcthisisus Via Instagram





Sappiamo bene che This Is Us racconta, snodandosi tra passato e presente, la storia della famiglia Pearson. Questa è composta da Jack (Milo Ventimiglia), Rebecca (Mandy Moore) e i loro tre figli, Randall (Sterling K.Brown), Kate (Chrissy Metz) e Kevin (Justin Hartley).

Credits: @nbcthisisus Via Instagram

Una storia tutta americana quella dei Pearson a cui si ispira la trama di Noi, rivisitata ovviamente in “salsa” italiana. Il regista Luca Ribuoli ha diretto questo adattamento – firmato da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero – che vede la sua trama iniziare nel 1984, a Torino, e dividersi poi tra la città piemontese, Milano e Roma.

Credits: @il.mondo.delle.fiction Via Instagram

I protagonisti sono i Peirò, famiglia guidata da Pietro (Lino Guanciale) e Rebecca (Aurora Ruffino) e completata dai tre figli, due biologici e uno adottivo. La serie inizia con i giovani Pietro e Rebecca in attesa dei loro tre gemelli: il terzo bambino, però, muore purtroppo durante il parto. Il caso vuole che nella nursery ci sia un terzo neonato di colore, abbandonato dai genitori naturali, che i Peirò decidono di adottare.

IL CAST ITALIANO: DA AURORA RUFFINO E LINO GUANCIALE A DARIO AITA

Aurora Ruffino – nota al grande pubblico per moltissime interpretazioni in importanti fiction, da Braccialetti rossi a Un passo dal cielo – interpreta la versione italiana di Rebecca, di cui conserva il nome. La conosciamo come una giovane ragazza stanca della vita borghese torinese con il sogno di diventare cantante.

Credits: @cattleya_produzione Via Instagram

Rebecca, però, dopo aver incontrato Pietro capisce subito che è lui l’uomo giusto e, complice la nascita dei figli, finisce per mettere da parte le sue ambizioni per dedicarsi completamente alla famiglia.

Credits: @aurora_ruffino_officialpage Via Instagram

AURORA RUFFINO E LINO GUANCIALE SONO I PROTAGONISTI DI NOI

Lino Guanciale non ha bisogno di presentazioni. L’attore, volto di tantissime fiction di successo come L’Allieva, interpreta Pietro. Di origini meridionali, cresce nella Torino operaia degli anni ’50. L’incontro con Rebecca gli cambierà l’esistenza: i due, contando solo sulle loro forze, vivranno un’avventura lunga una vita.

Credits: @cattleya_produzione Via Instagram

Dario Aita interpreta Claudio (ispirato a Kevin), un attore di successo che decide di cambiare completamente la sua vita. Legatissimo alla gemella Cate, si è sempre sentito il figlio “invisibile” e per questo prova un profondo mix di stima e gelosia per il fratello Daniele.

Credits: @cattleya_produzione Via Instagram

Cate (ovviamente ispirata a Kate) è interpretata da Claudia Marsicano. Lotta sin da bambina con i suoi problemi di peso e ha una splendida voce come la madre Rebecca. Ad aiutarla a uscire dal suo guscio arriverà Teo (Leonardo Lidi).

Credits: @cattleya_produzione Via Instagram

Daniele (ispirato al personaggio di Randall) è invece interpretato da Livio Kone. Cresciuto con l’idea di dover dimostrare di essere sempre all’altezza, riesce a emergere nel lavoro diventando un importante manager e a costruirsi una splendida famiglia. Nella serie lo vedremo alle prese con la ricerca del padre biologico.

Credits: @cattleya_produzione Via Instagram

Il cast, ovviamente, trattandosi di una serie corale è molto più ampio ed esteso. Per conoscere gli altri personaggi, non ci resta che seguire tutti gli episodi. Noi è un andirivieni continuo tra passato e presente, per cui fanno parte del cast anche alcuni bambini talentuosi, nei panni dei figli Peirò da piccoli.

Credits: @noi_la_serie_this_is_us Via Instagram

Ragazze, non è ancora tutto! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire tante altre curiosità su Noi, remake italiano di This Is Us!