In estate i parchi acquatici sono un ottimo stratagemma per divertirsi in famiglia trovando refrigerio dalle alte temperature. Se siete alla ricerca di un parco acquatico per bambini allora continuate a leggere!

Tra tutte le attrazioni estive per rilassarsi e non soccombere al grande caldo, i parchi acquatici in Italia sono un’opzione ideale se non abbiamo la possibilità di spostarci verso il mare perché troppo lontano, oppure come alternativa alle classiche vacanze. Se, per un motivo o per l’altro, non potete partire per la villeggiatura non temete perché i parchi acquatici sapranno essere un’alternativa più economica e ugualmente divertente per tutta la famiglia. Da nord a sud, la scelta dei migliori parchi acquatici italiani per bambini e famiglie è davvero ampia.

Vi aspettiamo quindi qui sotto nel post per scoprire insieme i nomi dei parchi acquatici più belli da visitare almeno una volta. Cominciamo!

Credits: @parcolevele, @caribebay e @caneva_officialpage via Instagram

Dove non diversamente specificato, le foto sono prese da Instagram

#1 CARIBE BAY A JESOLO, IL PARCO ACQUATICO TEMATIZZATO DA NON PERDERE

Secondo la clientela, il Caribe Bay a Jesolo si riconferma anche quest’anno come il più bel parco acquatico tematizzato d’Italia. Come suggerisce il nome stesso, questo acquapark punta tutto sull’atmosfera dei Caraibi, ricreata minuziosamente nelle 27 attrazioni che si presentano come adatte a tutti i gusti e fasce d’età.

Credits: @caribebay





Dove poter fare il bagno in uno dei parchi acquatici per famiglie più famosi? Le “spiagge” a disposizione dei bagnanti sono diverse: si va dalla Shark Bay per i più grandi fino alla Pirate’s Bay pensata proprio per i bambini più piccoli, passando per la rilassante Laguna de Oro e la terrazza semi-privata Playa Paraiso.

Credits: @caribebay

Tra i parchi acquatici per bambini uno dei migliori se anche mamma e papà vogliono rilassarsi e godersi l’acqua cristallina oltre a scivoli e attrazioni adrenaliniche, oppure se il mare è mosso e non possono sfruttare una delle tante idee per intrattenere i bambini in spiaggia.

#2 AQUAFAN DI RICCIONE, IL GRANDE CLASSICO

Rimanendo sulla riviera adriatica, tra i parchi acquatici italiani più famosi non possiamo non nominare anche l’Aquafan di Riccione.

L’ACQUAFAN DI RICCIONE È UNO DEI PARCHI ACQUATICI PIÙ FAMOSI

Pensate che è attivo ben dal 1987 e che è diventato negli anni un vero punto di riferimento per giovani e famiglie che volevano provare una delle sue tante attrazioni adrenaliniche. Negli anni, poi, ha consolidato la sua notorietà grazie al continuo inserimento di nuovi scivoli e attività per famiglie.

Credits: @aquafanriccione

La superficie del parco è molto estesa: pensate che per le sole piscine si parla di 11.500 mq)! Vi consigliamo di dare uno sguardo a questo parco acquatico in Emilia Romagna se cercate divertimento puro e adorate eventi, spettacoli e acquascivoli.

#3 PARCHI ACQUATICI IN PIEMONTE, ONDALAND A VICOLUNGO

Si tratta uno dei più grandi tra i parchi acquatici in Italia: Ondaland a Vicolungo, in provincia di Novara, occupa una superficie pari a 120.000 metri quadri. Ondaland si divide in diverse aree tematiche: Water Adventure, Kids Area e Sport & Wellness che permettono proprio a tutti di divertirsi al massimo tra le tante attrazioni proposte.

Credits: @ondaland

L’area dedicata ai bambini offre scivoli a velocità ridotte e zone di gioco tematizzate, divise per fasce d’età: pensate che di fianco agli scivoli per i più piccoli sono presenti vasche idromassaggio per far rilassare anche mamma e papà mentre i bambini si divertono. Un vero trattamento SPA da provare!

Cari genitori, non sono certo finiti i parchi divertimento in Italia di cui parlarvi. Vi aspettiamo a pagina 2 per scoprirne altri, anche al sud!