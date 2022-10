I ndividuare le ciglia finte 2022 ideali può essere complicato, perché la scelta tra quelle proposte dalle migliori marche in commercio è davvero molto ampia.

Da MAC ed Eylure, Ardell e Huda Beauty a brand come Kiko ed Essence, sono tantissime le ciglia finte da tenere in considerazione per ottenere uno sguardo valorizzato al meglio, sia per le occasioni speciali che per tutti i giorni. Ci sono ciglia figlie naturali – quelle a ciuffetti, di solito, sono le più indicate se si preferisce questo mood – e ciglia finte drammatiche a tutto volume o comunque particolari, specialmente tra le ciglia finte a nastro (o intere). Da alcuni anni, inoltre, spopolano le ciglia finte magnetiche, più semplici da applicare rispetto a quelle tradizionali.

Curiose di saperne di più e di scoprire con noi le migliori ciglia finte 2022? Allora, iniziamo!

Credits: Foto di Pexels | Nataliya Vaitkevich

MIGLIORI CIGLIA FINTE 2022 A NASTRO (O INTERE): NATURALI O DRAMMATICHE, I PRODOTTI TOP

Le ciglia finte a nastro (ovvero quelle intere) sono ancora oggi le più diffuse e le preferite da chi ama soprattutto effetti particolari, come la tendenza Spider Eyelashes 2022 – le ciglia a ragnetto! – oppure, semplicemente, uno sguardo a tutto volume. Tra le marche migliori, con un buon rapporto qualità /prezzo, si distingue Ardell che propone ciglia finte voluminose e al contempo leggerissime.

Ardell, Faux Mink. Prezzo: 7,56€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it





ESISTONO CIGLIA FINTE NATURALI O DALL’EFFETTO DRAMMATICO

Se si ricercano ciglia finte dall’effetto naturale, l’ideale è puntare su ciglia a nastro più discrete e preferibilmente nei toni del marrone. Sono molto valide, per esempio, quelle di Sweed Lashes, ciglia finte naturali non solo all’apparenza ma anche nella composizione (sono realizzate con capelli veri).

Sweed Lashes, Caro Pro Lashes. Prezzo: 11,56€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Parlando di brand più commerciali, vantano recensioni eccellenti ormai da anni le ciglia finte di Kiko. Queste sono, nello specifico, le False Eyelashes Volume Effect e si trovano anche su Amazon, oltre che negli store fisici e sullo shop online del brand.

Kiko, False Eyelashes Volume Effect. Prezzo: 8,49€ su amazon.it

Cercate ciglia finte professionali ma dall’applicazione tutto sommato semplice? Puntate su quelle di MAC, disponibili in tantissime varianti così da soddisfare un po’ tutte le esigenze.

MAC, False Lash – 89 Megastar Lash. Prezzo: 15,30€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

A proposito di facilità d’utilizzo, se siete alle prime armi Sephora propone questo Starter Kit Ciglia finte dall’effetto naturale, che include anche colla e applicatore. Il prezzo è davvero conveniente.

Sephora, Starter Kit Natural Effect False Eyelashes. Prezzo: 12,99€ su sephora.it

CIGLIA FINTE A CIUFFETTI PER UNO SGUARDO “SU MISURA”

Passiamo, adesso, a una piccola selezione delle migliori ciglia finte 2022 a ciuffetti. Applicando singoli ciuffi di ciglia, solo laddove si desidera, si riesce a ottenere un risultato personalizzato, praticamente “su misura”, e generalmente anche più naturale. Attenzione, perché l’applicazione delle ciglia a ciuffetti può risultare più complessa rispetto a quella delle ciglia finte a nastro, che seguono la forma dell’occhio intero.

Huda Beauty propone questo ricco kit di ciglia finte con cui poter valorizzare lo sguardo in tanti modi diversi, optando per ciuffetti più corti oppure dalla lunghezza estrema.

Huda Beauty, Hoodie Flares #25 Classic. Prezzo: 21,90€ su sephora.it

Vi consigliamo anche questo multipack del brand Kiss, marca professionale specializzata in ciglia finte. Anche in questo caso, i ciuffetti sono divisi per lunghezza, dai più corti ai più lunghi.

Kiss, Falscara Ciuffetti Ciglia. Prezzo: 8,97€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Non avete ancora grande dimestichezza con le ciglia finte e volete provare prima con qualcosa di economico? Date un’occhiata alle ciglia finte di Essence, sempre a ciuffetti e davvero super low cost.

Essence, Lashes To Impress. Prezzo: 2,99€ su marionnaud.it

*Fino al 31/12/2022 spendendo più di 49€ sul sito sephora.it è possibile ricevere il 20% di sconto inserendo al checkout il codice speciale BEAUTY20 dedicato alla community di ClioMakeUp. Alcuni marchi potrebbero essere esclusi, per dettagli e condizioni visitare il sito sephora.it.

