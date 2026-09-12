QUALI SONO I GOSSIP SETTEMBRE 2026 DA CONOSCERE?

Harry e Meghan sono pronti a fare ritorno nel Regno Unito, ma attenzione: Re Carlo è stato chiaro, non dovranno comportarsi come reali. Penelope Cruz e Javier Bardem hanno incantato Venezia mostrandosi sempre più affiatati e innamorati. Bianca Balti presto sposa? Pare si sia fidanzata ufficialmente con il compagno Alessandro Cutrera. Nuovo amore per Maddalena Corvaglia che si è mostrata sui social insieme al giornalista Matteo Gracis. Cupido ha fatto breccia anche nel cuore di Michele Morrone, alle prese con una nuova fiamma.

Credits: @javierbardem.penelopecruz, @meghan, @maddalena_corvaglia Via Instagram

Abbiamo selezionato per voi alcuni dei gossip Settembre 2026 in assoluto più interessanti. Pronte a scoprirli insieme e a saperne di più? Allora, iniziamo subito.

HARRY E MEGHAN SI TRASFERISCONO UFFICIALMENTE IN INGHILTERRA

Sono passati circa 6 anni dal divorzio di Harry e Meghan dalla Royal Family e dal loro trasferimento negli Stati Uniti. Ora i Sussex, insieme ai loro bambini, hanno fatto ritorno in Inghilterra, ma nulla fa pensare a un rapporto disteso con il resto della famiglia.

UN RITORNO DOLCEAMARO PER HARRY E MEGHAN

Re Carlo III ha inviato un comunicato ufficiale ai vertici del governo britannico e delle forze armate per sottolineare che il principe Harry e Meghan Markle sono dei semplici cittadini privati e che non devono assolutamente comportarsi come membri attivi della Famiglia Reale, quindi non avranno nessun compito. Una presa di posizione che avrebbe sorpreso e deluso Harry e Meghan che, a quanto pare, non sarebbero intenzionati a restare in silenzio e si sarebbero già pubblicamente lamentati.

Credits: @meghan Via Instagram – Un selfie della coppia a un evento





Dal canto suo, Re Carlo ha manifestato di non voler replicare ulteriormente e di volere ignorare qualsiasi loro provocazione. Il Principe William è di un altro avviso: se dovessero essere superati dei limiti, è pronto a correggere il tiro e a mettere le cose in chiaro una volta per tutte. Quali saranno i prossimi sviluppi?

Credits: @meghan Via Instagram – Harry con i due figli

PENELOPE CRUZ E JAVIER BARDEM BELLISSIMI AL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA

Insieme dal 2007, Penelope Cruz e Javier Bardem sono una delle coppie più belle e longeve di Hollywood. Hanno recentemente sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia e il loro legame, unico e speciale, ha fatto sognare tutti i presenti. Tra sorrisi complici, sguardi densi di ammirazione e parole di stima reciproche, i due attori non potrebbero essere più felici.

Credits: @javierbardem.penelopecruz Via Instagram – Javier Bardem e Penelope Cruz insieme a Venezia

UNA COPPIA SOLIDA E AFFIATATA

A Venezia hanno presentato il loro ultimo film insieme, Bunker, dove interpretano una coppia in crisi. Mai scenario fu più distante dalla realtà, perché tra i due regnano la passione e l’armonia.

Credits: @javierbardem.penelopecruz Via Instagram – Un’altra foto della coppia alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica Biennale di Venezia 2026

IL NUOVO AMORE DI MICHELE MORRONE

A proposito di amore, pare che Cupido abbia fatto breccia nel cuore dell’attore Michele Morrone. Il bel tenebroso del cinema è stato fotografato in più di un’occasione in compagnia di un’affascinante donna bionda.

Credits: @michelemorronekoreafanpage Via Instagram – Morrone con la nuova compagna

Si tratta di Maria Francesca Palomba, 47enne farmacista e imprenditrice nel settore farmaceutico in Campania. I due hanno ufficializzato la loro relazione alla prima di The Gentleman a Londra, debuttando insieme sul red carpet. Sarà proprio lei la donna giusta per Morrone?

BIANCA BALTI SI SPOSA?

La stagione dei matrimoni VIP 2026 non è ancora finita e già si inizia a pensare ai matrimoni “celebri” che verranno. Bianca Balti potrebbe essere vicina al fidanzamento ufficiale con il compagno Alessandro Cutrera. Stando alle indiscrezioni la proposta sarebbe arrivata a Malibu e ad alimentare i rumors è stata l’ultima celestiale apparizione della supermodella a Venezia.

Credits: @biancabalti Via Instagram – La supermodella sul red carpet a Venezia

Al suo dito c’era un solitario che aveva tutta l’aria di un anello di fidanzamento. La coppia sta insieme da alcuni anni e lui le è stato molto vicino durante la difficile esperienza della malattia. Quella che era iniziata come una semplice frequentazione si è trasformata in breve tempo in una storia davvero importante. Non ci resta che aspettare per saperne di più su quello che, se venisse confermato, sarà sicuramente uno dei matrimoni più glamour dello star system.

Credits: @biancabalti Via Instagram – Bianca Balti con il suo fidanzato

MADDALENA CORVAGLIA E IL GIORNALISTA MATTEO GRACIS STANNO INSIEME

Maddalena Corvaglia ha ufficializzato, in un giorno di fine estate, la sua relazione con il giornalista e scrittore Matteo Gracis. I due si frequenterebbero da qualche mese ma, a quanto sembra, sarebbero già molto innamorati.

Credits: @maddalenacorvaglia Via Instagram – Uno scatto sorridente di Maddalena Corvaglia con Matteo Gracis

L’ex velina ha postato alcuni scatti in compagnia del nuovo fidanzato, aggiungendo “Conoscersi è stato un caso. Riconoscersi è stato un dono“. I fan della Corvaglia hanno reagito con grande entusiasmo a questo aggiornamento sulla vita privata della loro beniamina, che sembra aver finalmente ritrovato l’amore.

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Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sui gossip Settembre 2026, con tutte le ultime novità dal mondo dei VIP stranieri e italiani. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!