QUANDO COMINCIA LA FESTA DELLE OFFERTE AMAZON PRIME 2025?

Il 7 e 8 ottobre 2025 inizia la Festa delle Offerte Amazon Prime. Come ogni anno le aspettative sono altissime, visto che si tratta di uno degli eventi shopping online più attesi di sempre. Come avrete intuito, si tratta di un evento pensato esclusivamente per gli iscritti al servizio Amazon Prime. Se ancora non siete membri Amazon Prime non temete, perché diventarlo è veramente molto semplice e immediato. Nel post vi spiegheremo come fare, e vi daremo anche utili informazioni su come approfittare degli sconti della Festa delle Offerte Amazon Prime 2025. Sicuramente vi starete chiedendo quali saranno i deal più interessanti, vero? Nel post vi faremo conoscere anche le categorie su cui concentrare la vostra attenzione durante le giornate evento Amazon: la Festa delle Offerte Amazon Prime, infatti, si preannuncia davvero ricca e interessante. Proprio non riuscite a resistere? Allora controllate subito la pagina dedicata alla Festa delle Offerte Amazon Prime 2025 e salvatela tra i preferiti per approfittare degli sconti appena saranno online il 7 ottobre.

Credits: Courtesy of Amazon PR Office

Ci siamo: anche quest’anno la stagione autunnale si aprirà con un evento di shopping attesissimo. Ovviamente parliamo della Festa delle Offerte Amazon Prime, un evento di due giorni (quest’anno il 7 e 8 ottobre 2025) durante il quale gli iscritti al servizio Amazon Prime potranno beneficiare di deal esclusivi. Un motivo in più per diventare membri Amazon Prime, se già non lo siete! In programma migliaia di offerte di diverse categorie, come moda, bellezza, elettronica e delle grandi marche. Volete sapere come arrivare preparati? Allora continuate a leggere perché vi faremo scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla Festa delle Offerte Amazon Prime 2025.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

FESTA DELLE OFFERTE AMAZON PRIME, LE DATE DI QUEST’ANNO

Come ogni anno, anche nel 2025 le giornate dedicate a uno degli eventi di shopping online più attesi di sempre sono due. Il 7 e 8 ottobre 2025 prenderà vita la Festa delle Offerte Amazon Prime!

Centinaia di migliaia le offerte nelle varie categorie che accenderanno il nostro shopping, a partire da un minuto dopo la mezzanotte del 7 ottobre. Ma dove, nel dettaglio?

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Le due giornate di shopping saranno condivise, per la prima volta, anche da Colombia, Irlanda e Messico insieme agli altri Paesi: Australia, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Singapore, Spagna, Svezia, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.

QUALI SARANNO LE OFFERTE PIÙ INTERESSANTI?

Ma quali sono le categorie da tenere in considerazione? Come annunciato da Amazon, i deal per la Festa delle Offerte Amazon Prime 2025 saranno veramente centinaia di migliaia e abbracceranno tutte le categorie merceologiche in commercio sulla famosa piattaforma di e-commerce.

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I DEAL PER LA FESTA DELLE OFFERTE AMAZON PRIME INTERESSERANNO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PRODOTTI

Casa e cucina, elettronica, moda, bellezza, cura della persona, giochi per bambini sono solo alcune delle categorie che vi consigliamo di tenere d’occhio in occasione della due-giorni di offerte speciali dedicate ai membri Amazon Prime. Non solo, comunque: come annunciato da Amazon, si potrà anche anticipare lo shopping natalizio approfittando di incredibili offerte. Scaldate assolutamente i carrelli!

Infine, ma non per importanza, sappiate che durante la Festa delle Offerte Amazon Prime tutti i clienti Amazon Prime potranno beneficiare delle offerte sui prodotti Made in Italy di piccole e medie imprese del territorio nazionale.

COME PREPARARSI ALLA FESTA DELLE OFFERTE AMAZON PRIME: TIPS E CONSIGLI DA SEGUIRE

Ma quindi, come arrivare preparati all’evento più esclusivo del periodo per ciò che riguarda lo shopping online? Prima di tutto, se già non lo siete, vi consigliamo di diventare membri di Amazon Prime fin da subito.

I vantaggi, infatti, non si limitano (per così dire!) alle offerte anticipate o all’accesso ai deal dell’evento Festa delle Offerte Amazon Prime, ma vanno ben oltre: un esempio? Chiunque sia membro del programma Amazon Prime, infatti, può beneficiare di molti vantaggi, come le consegne veloci (illimitate e gratuite) su milioni di articoli, streaming illimitato su Amazon Prime Video e su Amazon Music Prime e l’accesso esclusivo a eventi e offerte, come la Festa Offerte Amazon Prime 2025.

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Oltre a creare una lista dei desideri, poi, il nostro consiglio è di attivare le notifiche personalizzate sulle offerte dell’evento legate ai prodotti visualizzati, alle ricerche effettuate e ai prodotti preferiti.

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Non solo: un altro strumento super prezioso è Rufus, l’assistente virtuale per lo shopping Amazon. Rufus si basa sull’intelligenza artificiale generativa ed è molto utile per guidare i clienti in ogni fase dello shopping, dalla ricerca dei prodotti fino ai confronti per suggerire la scelta migliore, dai consigli personalizzati alla scoperta di nuove “chicche”. È disponibile per tutti i clienti all’interno dell’APP smartphone Amazon e su desktop da computer.

OFFERTE ANTICIPATE PER I MEMBRI AMAZON PRIME, COME ACCEDERVI

Parlavamo prima di offerte anticipate per i membri Amazon Prime cui accedere prima dell’inizio vero e proprio della Festa delle Offerte Amazon Prime: ma come fare per visualizzarle, e quali sono?

La pagina da tenere d’occhio è questa, dedicata proprio alla Festa delle Offerte Amazon Prime. Cliccando su “Offerte di oggi” e filtrando la categoria prescelta, sarà possibile accedere da subito a deal anticipati e super convenienti come, per esempio, lo sconto fino al 35% su prodotti e marchi di bellezza o fino al 25% sui brand più famosi del mondo fashion.

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MOLTI I VANTAGGI SUI BRAND AMAZON

Molti i vantaggi sui marchi Amazon prima dell’inizio effettivo dell’evento, come sconti fino al 25% su una selezione di prodotti Amazon Basics, Amazon Essentials e By Amazon e sconti fino al 30% sui prodotti della linea moda e accessori Amazon Essentials.

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Dal 16 settembre, poi, i clienti Amazon Prima hanno la possibilità di accedere alle offerte anticipate di Amazon Fresh, il supermercato online di Amazon con deal interessanti su prodotti freschi, per la dispensa, surgelati e cura personale ricevendoli direttamente in giornata.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

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Via Giphy

Eccoci alla fine anche del post di oggi. E voi, siete pronti alla Festa delle Offerte Amazon Prime 2025? Cosa pensate di acquistare? Ditecelo come sempre con un commento sulla nostra pagina Facebook, un abbraccio dal TeamClio!