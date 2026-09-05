DA CHE ETÀ LEGGERE I LIBRI DI SCIENZA AI BAMBINI?

I libri di scienza per bambini sono titoli accattivanti che sanno interessarli fin dalla più tenera età alle tematiche STEM (l’acronimo inglese che indica “Science, Technology, Engineering, and Mathematics” – ovvero in italiano “Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica”) Non esiste un momento migliore di un altro per cominciare a introdurre questi argomenti. Prima dei 2-3 anni, però, difficilmente i bambini possono davvero interessarsi a questi titoli o, in generale, avere una buona soglia di attenzione durante la lettura. La letteratura scientifica per bambini parte proprio da quest’età, ovviamente con libri adatti nel linguaggio e nelle immagini. I migliori libri di scienza per bambini spiegano intrigandoli, aggiungendo infografiche e mappe concettuali uniche che, insieme agli esperimenti, li renderanno presto i loro titoli preferiti!

Credits: Foto di Adobe Stock | SYATRI RAWU

Libri illustrati che insegnano la scienza ai bambini, raccolte di esperimenti e prove pratiche per mettersi alla prova e imparare divertendosi, titoli che raccontano il mondo naturale strizzando l’occhio alla curiosità dei più piccoli: oggi non si possono non avere alcuni dei migliori libri di scienza per bambini nella propria collezione. Scopriamo insieme i migliori, via col post!

LIBRI SCIENZA BAMBINI, I TITOLI DEDICATI ALLA BIOLOGIA E AL MONDO NATURALE

La biologia spiegata ai bambini è uno di quei titoli che non dovrebbero mancare nella librerai dei più piccoli: le spiegazioni sono chiare e precise e le illustrazioni accattivanti. Se cominciate a ricevere domande sempre più specifiche sul mondo della biologia (come, per esempio, ” qual è la differenza tra batteri e virus?”) allora non fatevelo sfuggire. Integra quiz, cruciverba e disegni da colorare rigorosamente a tema.

Eric Mason, La biologia spiegata ai bambini: Introduzione alla scienza del vivente per ragazzi curiosi. Prezzo: 14,90€ su amazon.it





I LIBRI DI SCIENZA AVVICINANO ALLE MATERIE STEM CON DIVERTIMENTO

La serie “Il libro dei perché” è una delle più apprezzate per la semplicità con cui spiega concetti anche complessi ai più piccoli, quindi il titolo dedicato al corpo umano rientra assolutamente nei libri di scienza per bambini da leggere almeno una volta (ma sicuramente innumerevoli!). Con oltre 60 linguette da sollevare, è consigliato dai 5 anni in su.

Katie Daynes e Marie-Eve Tremblay, Il corpo umano. Il libro dei perché. Ediz. illustrata. Prezzo: 13,77€ su amazon.it

Gli animali più assurdi del mondo è quel volume scientifico dedicato al mondo naturale che è davvero un peccato non far scoprire ai nostri bambini! Illustrazioni buffe e linguaggio irriverente, si tratta di un libro sugli animali divertente che, però, trasmette informazioni scientifiche precisissime.

Philip Bunting, Gli animali più assurdi del mondo. Prezzo: 17,10€ su amazon.it

I MIGLIORI LIBRI DI TECNOLOGIA PER BAMBINI

Si chiama Il mio libro di tecnologia il titolo che vi proponiamo nell’ambito dei libri di scienza per bambini sul mondo della tecnologia e delle grandi scoperte della storia. Questo manuale illustra le invenzioni tecnologiche che hanno cambiato il mondo con schemi, illustrazioni e curiosità che aiutano ad approfondire i vari argomenti.

Frances Durkin, Primo libro di tecnologia. Chi, dove, come e perché. Ediz. a colori illustrata da The Boy Fitz Hammond. Prezzo: 14,25€ su amazon.it

Dedicato ai bambini che si domandano ogni giorno come funziona la tecnologia moderna, Perché il touchscreen non soffre il solletico è un libro scientifico per bambini che ci accompagna alla scoperta delle domande più interessanti e curiose. Può esistere davvero un mantello dell’invisibilità? E ci si può teletrasportare? Scopritelo nel libro.

Federico Taddia e Valerio Rossi Albertini, Perché il touchscreen non soffre il solletico? E tante altre domande sulle nuove tecnologie. Prezzo: 9,38€ su amazon.it

Lo sapevate che molte scoperte e invenzioni tecnologiche in realtà sono state prese in prestito dal regno animale? Dagli animali si impara è un testo di scienza e tecnologia per bambini che spiega come abbiamo tratto insegnamenti fondamentali dalla natura, con il sorriso sulle labbra.

Gianumberto Accinelli, Dagli animali si impara. Le invenzioni tecnologiche che abbiamo copiato dal regno animale. Prezzo: 15,20€ su amazon.it

SPAZIO E FISICA: I LIBRI SCIENTIFICI PER BAMBINI CHE LI INTERESSANO SUBITO

Consigliato già dai 4 anni, Albert Einstein è un libro di scienza per bambini piccoli che spiega con semplicità la fisica secondo il più grande esponente di tutti i tempi. Sono 5 i pop-up che affascineranno i nostri piccoli, avvicinandoli a questo complesso mondo con curiosità e divertimento.

Jamie Collins, Albert Einstein. Ediz. a colori illustrata da.Josie Bloggs. Prezzo: 15,20€ su amazon.it

I LIBRI SULLO SPAZIO INTERESSANO SEMPRE MOLTO I BAMBINI

Come è nato l’universo è un libro di scienza per bambini che ci fare un viaggio indietro nel tempo fino al momento del Big Bang, la teoria che spiega proprio come sia nato lo spazio, il sistema solare, le stelle, le galassie, i pianeti e quindi anche la nostra terra.

Catherine Barr e Steve Williams, Come è nato l’universo. Il mio primo libro sullo spazio. Ediz. a colori. Prezzo: 13,30€ su amazon.it

Un tuffo nella scienza – Il sistema solare è un manuale coloratissimo dedicato anche ai più piccoli che tra alette da sollevare e buchi attraverso cui osservare stelle e pianeti.

Rob Lloyd Jones, Un tuffo nella scienza: Il Sistema Solare. Prezzo: 11,87€ su amazon.it

TITOLI PER BAMBINI, I LIBRI PRATICI PER GLI ESPERIMENTI

Cercate un libro di scienza per bambini pratico, con esperimenti per mettersi alla prova? Allora scoprite i 3 titoli che abbiamo selezionato per voi: buono shopping!

Agnese Sonato, Tanti esperimenti Stem. Prezzo: 12,25€ su amazon.it

Giuseppe Zonzo e Caterina Zoppini, La fisica dell’aria. Gioca, sperimenta, impara. Prezzo: 13,30€ su amazon.it

Pini Mazza Padoa-Schioppa, Magie della scienza: Tanti esperimenti per esplorare il mondo!. Prezzo: 11,30€ su amazon.it

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Eccoci anche per oggi alla fine del post dedicato ai migliori libri di scienza per bambini. E voi, avete altri titoli da consigliare alla community? Fateci sapere con un commento sui social, un abbraccio dal TeamClio!