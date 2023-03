PRODOTTI PER SOPRACCIGLIA 2023: ALLA SCOPERTA DELLE ULTIME NOVITÀ

Sono diversi i brand che hanno firmato dei nuovi prodotti per sopracciglia 2023. Matite, tinte e cere serviranno a ottenere uno sguardo impeccabile. Layla presenta la sua prima linea di prodotti per sopracciglia. Abbondano quest’anno i gel trasparenti per sopracciglia. Di tendenza le sopracciglia naturali e ben pettinate.

Credits: Foto di Unsplash| Marina Vitale

Nel mondo del make-up arrivano una serie di prodotti nuovi per prendersi cura del proprio sguardo e, in particolar modo, delle sopracciglia, sottili o folte che siano. Vediamo allora quali sono i brand che firmano le ultime novità.

Vi sveliamo tutte le più interessanti nuove uscite tra i prodotti per sopracciglia 2023. Pronte, ragazze? Via col post!

ALLDAYLOVE BROW, LA LINEA DI MATITE PER SOPRACCIGLIA DI CLIOMAKEUP

Una delle recenti uscite più interessanti del settore sono certamente le matite sopracciglia automatiche a lunga tenuta AllDayLove Brow.

ClioMakeUp, AllDayLove Brow, matita sopracciglia automatica a lunga tenuta. Prezzo: 12,50€ su cliomakeupshop.com







La collezione di matite automatiche dal finish long lasting, waterproof e smudge-proof, comprende 6 tonalità, dal Blondie al Dark Brown, passando per il Light Red.

Le matite AllDayLove Brow di ClioMakeUp permettono di disegnare piccoli tratti veloci, e non troppo marcati, per un look ultra naturale.

LA PRIMA LINEA DI PRODOTTI PER SOPRACCIGLIA DI LAYLA COSMETICS

Layla Cosmetics, And Now Brow Pen. Prezzo: 13,90€ su laylacosmetics.it

Layla Cosmetics lancia la sua prima linea di prodotti per sopracciglia dal nome And Now… Brow Pen & Brow Gel.

è arrivata la prima linea di prodotti sopracciglia di layla cosmetics

Come è facile immaginare, i cosmetici per prendersi cura delle eyebrows sono due, ossia una penna e un gel per sopracciglia dal design di ultima generazione.

And Now… Brow Pen è la penna studiata per disegnare o definire le sopracciglia in un gesto veloce e facile dall’effetto naturale e duraturo. La punta “fourpeaks” in feltro con struttura a pettine sagomato con quattro estremità, garantisce una precisione assoluta e un effetto simile a un pelo naturale.

Layla Cosmetics, And Now Brow Gel. Prezzo: 12,90€ su laylacosmetics.it

And Now… Brow Gel è il mascara in gel di ultima generazione di Layla Cosmetics studiato per fissare, volumizzare e colorare con effetto laminazione immediato. La sua formula sfrutta la nuova tecnologia Layla Cosmetics che permette di fissare le sopracciglia senza seccarle ed evitando antiestetiche patine bianche. Un lato dello scovolino è realizzato con un morbido cuscinetto dall’effetto volumizzante, l’altro da uno speciale pettinino che dona immediato effetto lifting fissando e laminando le sopracciglia.

PRODOTTI PER SOPRACCIGLIA 2023: LA COLLABORAZIONE TRA ROUGJ E LIU JO

Tra le novità make-up 2023 troviamo anche una particolare collaborazione che unisce bellezza e moda. Si tratta della linea realizzata da Rougj x Liu Jo che si chiama Armonia dei Colori e Stili.

ROUGJ X LIU JO, Brow Fixer Sport. Prezzo: 22€ su rougj.com

La linea è suddivisa per stagioni e si compone di tinta labbra, palette occhi e viso, matita e eyeliner e mascara.

A tutto ciò si aggiunge il Brow Fixer Sport, un gel trasparente che si asciuga rapidamente e non appiccica. In questo modo si potranno ottenere sopracciglia perfettamente pettinate e fissate. È realizzato con l’86% di ingredienti di origine naturale e olio di ricino. È caratterizzato da uno scovolino piccolo e arrotondato per stendere il prodotto facilmente e con precisione.

SI CHIAMA FLUFF UP L’ULTIMA CREAZIONE DI BENEFIT

Anche Benefit torna a conquistarci con un altro interessante prodotto per sopracciglia, disponibile nel formato normale e mini. Si chiama Fluff Up ed è una cera dalla texture trasparente e morbida, che premette di pettinare e modellare le sopracciglia rendendole più folte, ma, allo stesso tempo, rilavorabili con una tenuta fino a 24 ore.

Benefit, Fluff Up, cera sopracciglia flessibile. Prezzo: 30,50€ su sephora.it

Fluff Up è perfetto per ottenere l’effetto fluffy, una delle nuove tendenze sopracciglia 2023. La cera è cremosa, permette di ottenere sopracciglia molto morbide e naturale, la tenuta è flessibile e non lascia residui. Il finish è opaco naturale ed è impermeabile e resistente a umidità e sudore. Al suo interno ci sono cera di candelilla, olio di semi di jojoba, burro di karitè e olio di argan.

Ragazze, a pagina 2 vi sveleremo altre interessantissime novità nel settore prodotti per sopracciglia. Continuate a leggere il post.