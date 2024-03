QUALI SNEAKERS PRIMAVERA 2024 ACQUISTARE?

Le sneakers donna si adattano facilmente a qualsiasi tipologia di look, dallo stile sporty al casual chic, e rientrano nei modelli di scarpe che ogni fashionista dovrebbe avere. Immancabili per la primavera sono le sneakers bianche, un grande classico. Sono versatili e si abbinano praticamente con tutto. In alternativa, i trend fashion della stagione accendono i riflettori sulle sneakers nere. Da provare se si è alla ricerca di sneakers basiche ma non si apprezza l’idea delle scarpe bianche. Non mancano le sneakers eleganti e particolari, come quelle logate o con stampe. Tante le sneakers firmate dalle migliori marche tra cui poter scegliere in questa stagione, dalle iconiche New Balance alle innumerevoli proposte in casa Adidas.

Abbiamo selezionato per voi 10 sneakers Primavera 2024 che vale la pena avere nella scarpiera, in grado di creare abbinamenti stilosi e di tendenza per tutti i gusti. Troverete sneakers bianche e nere, minimal oppure particolari e più eleganti. Pronte a scoprire insieme quali sono le sneakers donna del momento? Allora, iniziamo subito.

LE SNEAKERS FIRMATE ADIDAS E NEW BALANCE MUST HAVE DELLA PRIMAVERA 2024

Il panorama delle sneakers 2024 è vastissimo: i modelli tra cui poter scegliere, soprattutto con l’arrivo della primavera, sono praticamente infiniti e permettono di spaziare tra proposte diverse tra loro per mood, stile e fascia di prezzo. Le sneakers firmate dai migliori brand shoewear sono sempre le più richieste e ambite.

In particolar modo, stanno vivendo un momento di grandissima popolarità le sneakers Adidas. Tra i modelli più cool le ormai iconiche Samba, disponibili in tante varianti cromatiche. Quasi del tutto piatte, prevedono inserti scamosciati e hanno linee semplicissime e pulite.

Adidas, Samba Energy Bounce. Prezzo: 95,31€ – 120,00€ su amazon.it





ADIDAS E NEW BALANCE TRA I BRAND TOP QUANDO SI PARLA DI SNEAKERS

Continueranno a riscuotere consensi anche le New Balance, specialmente le 530. Praticissime, in linea con il mood chunky ma non troppo ingombranti, sono davvero comode e – a detta di chi le ha provate – dopo averle messe ai piedi è difficilissimo tornare indietro.

New Balance, Oxford Unisex. Prezzo: 105,00€ – 130,00€ su amazon.it

BIANCHE PER LOOK SPORTY CHIC

Le sneakers bianche sono un classico. La loro allure vintage è irresistibile e la facilità con cui è possibile abbinarle fa sì che si riconfermino, stagione dopo stagione, un autentico must have per le fashioniste di ogni età. Tra le più vendute su Amazon spiccano le Reebok Club C 85, interamente realizzate in pelle.

Reebok, Club C 85. Prezzo: 63,99€ – 77,00€ su amazon.it

Se siete alla ricerca di un paio di sneakers bianche platform vi invitiamo a dare un’occhiata alla nuova collezione di Calvin Klein Jeans. Le sneakers del brand sono la quintessenza del minimal chic.

Calvin Klein Jeans, Trainers Flatform. Prezzo: 63,90€ – 63,92€ su amazon.it

Un altro brand che ha fatto dello stile casual chic il proprio tratto distintivo è Tommy Hilfiger. La nuova collezione del marchio include moltissime proposte in termini di sneakers bianche primaverili.

Tommy Hilfiger, Sneakers Signature. Prezzo: 79,99€ su amazon.it

Le sneakers bianche, ragazze, stanno bene davvero con tutto: che si tratti di un paio di jeans, di abitini o di pantaloni dal taglio sartoriale per look più formali e classici.

