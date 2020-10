Sapete cosa sono i giochi montessoriani? Sono delle attività stimolanti e divertenti per bambini di ogni età, di 1 anno o anche di 6. Chi approccia per la prima volta a questo mondo, entra in contatto con il metodo Montessori, principalmente basato sulla stimolazione delle capacità cognitive dei più piccini.

Il fine è quello di spingere i bimbi a lavorare in modo del tutto libero e autonomo, sperimentando e scoprendo. Sono giochi, anche fai da te, manuali e pratici, perché il fulcro di tutto è la sfera sensoriale, essenziale nell’apprendimento montessoriano.

Si parla spesso di travasi, che è un’attività che piace molto ai bambini, sin da piccolissimi, e si possono realizzare con moltissime cose che si hanno in casa. Inoltre ai genitori non è richiesta alcuna capacità fantasiosa, perché si tratta di un tipo di giochino very simple.

Volete saperne di più, bellezze, e far scoprire ai vostri piccoli i giochi montessoriani più belli e stimolanti? Allora continuate a leggere il post!

GIOCHI MONTESSORIANI PER BAMBINI DI 1 E 2 ANNI

Sin da quando sono piccolini, quindi in verità anche prima dei 12 mesi, è possibile e consigliabile stimolare i bambini con giochi pensati appositamente per loro.

I GIOCHI MONTESSORIANI ALLENANO LA MOTRICITà FINE DEI BAMBINI

Ci sono due opzioni per i genitori che vogliono proporre i giochi montessoriani ai propri figli: puntare sul fai da te oppure acquistarli.

In ogni caso è bene sapere che questo tipo di attività serve ad allenare la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine, che è la capacità di compiere determinate azioni e movimenti in modo sempre più preciso.

Uno dei giochi montessoriani per 1 anno più noti e anche regalati è il cubo con le formine. Non è altro che un contenitore con dei buchi di forme diverse (triangolo, quadrato, cerchio) in cui infilare degli elementi colorato che hanno la stessa sagoma. È un tipo di attività molto stimolante per i più piccini e li aiuterà a maneggiare e capire come essere più precisi nell’infilare le varie formine.

Sulla stessa scia troviamo le torrette, composte da vari pezzi da infilare nell’impilatore. Anche i mattoncini in legno sono delle ottime soluzioni per far giocare i più piccini.

Banalmente, anche una palla, meglio ancora se caratterizzata da pannelli differenti alla vista e al tatto, stimolerà la manualità così come la presa.

GIOCHI FAI DA TE MONTESSORIANI

Per quanto riguarda i giochi fa da te montessoriani, vi suggeriamo innanzitutto i travasi. Cosa sono?

Nient’altro che il passaggio di cose, che possono essere dei tubetti di pasta ad esempio, da un barattolo a un altro, che in questo caso potrebbero essere dei bicchieri di plastica. È un giochino semplicissimo ma che richiede al bambino grande concentrazione e una buona dose di manualità e precisione. Perfetto per le giornate di pioggia, quando si è costretti a stare in casa.

Un altro gioco basato sul metodo Montessori è quello di infilare sempre dei tubetti o delle formine in un filo. Praticamente è il gioco della collana, perfetto soprattutto per i bimbi un po’ più grandi, quindi circa 3 anni, sempre per migliorare la motricità fine.

Sempre sul fronte giochi montessoriani fai da te, potreste ingegnarvi e creare dei pannelli. In buona sostanza si tratta di avere un piano di lavoro, che può essere anche un foglio di cartone, sul quale montare vari oggetti, che possano consentire gesti differenti, tra cui delle cerniere, meglio ancora se tutto colorate e posizionate in sensi diversi.

Molto belle e super consigliate le bottiglie sensoriali montessoriane. Cosa sono? Nient’altro che delle bottiglie di plastica o del materiale che ritenete più opportuno, all’interno delle quali mettere del liquido e degli elementi che evocano qualcosa di specifico.

Pensate alle sfere di neve: quelle evocano ricordano l’inverno e, per l’appunto, la neve. Potreste crearne a tema, ad esempio ricordando le stagioni, mettendo delle foglie per l’autunno, della sabbia per l’estate e dei fiorellini coloratissimi per la primavera.

Bellezze, non ho ancora finito! A pagina 2 scoprirete tanti altri giochi montessoriani per bambini più grandi e delle belle idee regalo. Continuate a leggere il post!