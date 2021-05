Gli autoabbronzanti 2021 ci aiuteranno a ritrovare una pelle ambrata, colorata e soprattutto non bianca dopo gli interminabili mesi invernali. Questo è quel periodo dell’anno in cui ci scopriamo di più, togliamo le calze sotto le gonne e preferiamo pantaloni sempre più corti e magliette scollate e sbracciate.

È quel periodo dell’anno in cui ci scopriamo ma la nostra pelle è ancora bianca, quasi lattea. Che fare se questo chiarore cutaneo proprio non ci piace? Bisogna procurarsi dei cosmetici tan self. E tra le ultime novità sono principalmente quelli in mousse e in gocce i veri protagonisti del settore.

Per viso e corpo, chiari, medi e scuri, ce ne sono di ogni tipologia. Ragazze, siete pronte per scoprire quali sono i nuovi migliori autoabbronzanti 2021 in mousse e gocce ma anche come applicarli al meglio? Allora via col post!

Credits: @tan_luxe Via Instagram

AUTOABBRONZANTI IN MOUSSE E GOCCE: DIFFERENZE E COME APPLICARLI

Solitamente, quando si parla di autoabbronzanti, ci si riferisce spesso alle creme e agli spray. Ultimamente, però, hanno preso piede i prodotti in mousse e in gocce. Ma quali sono le differenze e, soprattutto, quali sono i migliori?

Credits: @theoutletluxurynews Via Instagram





Su quest’ultimo punto in realtà la scelta è esclusivamente personale. C’è chi preferisce un tipo di consistenza o una tipologia di applicazione. Quindi la selezione dei migliori autoabbronzanti è strettamente personale.

St Tropez, Mini Kit Self Tan Express. Prezzo: 22,00€ su sephora.it

Quello che però possiamo dirvi è come si usano queste proposte in mousse e gocce, così da capire se possono fare al caso vostro.

St Tropez, Self Tan Express. Prezzo: 48,00€ su sephora.it

TRA I NUOVI AUTOABBRONZANTI 2021 SPICCANO SOPRATTUTTO I PRODOTTI IN MOUSSE E GOCCE

Gli autoabbronzanti in mousse si applicano sulla pelle pulita e detersa – come tutti gli autoabbronzanti. L’applicazione va effettuata utilizzando un guanto applicatore. A questo punto non resta che erogare il prodotto e massaggiare tutto corpo, prestando particolare attenzione alle zone quali gomiti, ginocchia e caviglie, dove generalmente tende ad accumularsi più prodotto. Entro una o due ore è consigliabile fare una doccia per ottenere un finish naturale.

Tan Luxe, The Face. Prezzo: 31,95€ su lookfantastic.it

Cosa sono invece le gocce autoabbronzanti? Di sicuro vi sarete imbattute in quelle di Collistar, che sono le più famose e amate in assoluto, ma non sono le uniche al mondo. In ogni caso, questa tipologia di prodotto difficilmente si usa direttamente sulla pelle, a meno che non si applichi solamente su zone piccole come il viso. Le gocce autoabbronzanti, infatti, si mescolano con la propria crema idratante, così da colorarsi uniformemente.

Tan-Luxe Wonder Oil Self-Tan 100ml. Prezzo: 40,95€ su lookfantastic.it

Tan Luxe, Hydra-Mousse. Prezzo: 45,00€ su sephora.it

La differenza tra i due è probabilmente l’intensità del colore, oltre al modo di applicazione. Quelli in mousse, un po’ come gli autoabbronzanti in crema o gli spray abbronzanti gambe, possono risultare molto evidenti, a volte “troppo finti”, se applicati inadeguatamente. Quelli in gocce, invece, sono decisamente più modulabili e leggeri, soprattutto se mescolati con le proprie creme di bellezza.

Isle of Paradise, Gocce Autoabbronzanti. Prezzo: 24,95€ su sephora.it

AUTOABBRONZANTI 2021 IN GOCCE PER VISO E CORPO

Come abbiamo già avuto modo di capire, gli autoabbronzanti in gocce, di cui il più famoso resta sempre quello di Collistar, sono modulabili, leggeri e si inseriscono alla perfezione nella nostra beauty routine.

Collistar, Gocce Magiche Corpo-Gambe. Prezzo: 21,60€ su sephora.it

Tuttavia oltre a quelle per il viso, il noto brand firma anche, tra le novità 2021, le Gocce Magiche Corpo e Gambe, un vero e proprio concentrato autoabbronzante di cui, chi conosce già i prodotti precedenti del marchio, non potrà proprio fare a meno.

Tan Luxe, The Body. Prezzo: 52,00€ su sephora.it

Molto interessanti anche gli autoabbronzanti in gocce di Tan Luxe, disponibili in varie sfumature e sia per viso che per corpo, con proprietà rassodanti. Più gocce utilizzerete, più la pelle diventerà abbronzata ma anche idratata, grazie alla presenza di vitamina E, aloe vera e caffeina.

Clarins, Addition Concentré Eclat Corps. Prezzo: 20,40€ su sephora.it

Da Clarins arriva Self Tan Addition Concentré Eclat Corps, un concentrato che il marchio ha ideato per ottenere un’abbronzatura naturale mescolando le gocce nei suoi cosmetici idratanti giorno e notte.

Incarose, Maxi Bronze Sun Drops. Prezzo: 19,01€ su amazon.it

Nature’s, Arga’ Oro Solare Gocce di Sole per il Viso, Fluido Autoabbronzante – 30 ml. Prezzo: 19,00€ su amazon.it

Incarose presenta Maxi Bronze Sun Drops, per un’abbronzatura ultra rapida, mentre da Nature’s ecco a voi l’olio abbronzante in gocce con olio di argan.

Diego dalla Palma, Tan Tan Mix Concentrato Autoabbronzante Gocce Corpo 50ml. Prezzo: 33,00€ su amazon.it

Da non perdere Tan Tan Mix di Diego dalla Palma, un autoabbronzante in gocce per il corpo da usare insieme alla propria lozione e assicurarsi una pelle ambrata al punto giusto.

Ragazze, non abbiamo ancora finito! A pagina 2 continueremo a parlare di autoabbronzanti 2021 scoprendo i prodotti in mousse. Continuate a leggere il post!