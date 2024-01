I PROTAGONISTI DE LA TATA OGGI: COME SONO DIVENTATI?

Il primo episodio della serie TV La Tata è andato in onda nel 1993 e, a distanza di 30 anni, tutti ricordiamo ancora la spumeggiante tata Francesca Cacace. La trama raccontava le vicissitudini di Francesca, nella versione italiana della serie originaria di Frosinone, diventata per caso la tata dei figli di Maxwell Sheffield, affascinante vedovo. Il cast includeva l’attrice Fran Drescher, strepitosa nei panni della protagonista, Charles Shaughnessy (suo interesse amoroso e capofamiglia) e molti altri personaggi che nel tempo sono diventati amatissimi. Tra i protagonisti, per esempio, impossibile non citare il maggiordomo Niles (Daniel Davis), zia Assunta (Renee Taylor), zia Yetta (Ann Morgan Guilbert) e la snob C.C. Babcock (Lauren Lane). Con loro c’erano anche i giovanissimi attori interpreti dei figli di Sheffield, letteralmente cresciuti sul set.

Credits: @thenanny_tv Via Instagram, CBS – I protagonisti de La Tata in una scena della serie

Curiose di scoprire con noi che fine hanno fatto e come sono diventati gli attori protagonisti de La Tata oggi? Allora, iniziamo subito.

TATA FRANCESCA OGGI: CHE FINE HA FATTO L’ATTRICE FRAN DRESCHER

Fran Drescher è diventata famosa in tutto il mondo nei panni della simpaticissima Francesca Cacace, ma non tutti sanno che è stata anche autrice e produttrice de La Tata assieme all’ex marito Peter Marc Jacobson.

Credits: @thenanny_tv Via Instagram – Fran Drescher nei panni di tata Francesca Cacace





Difficile tornare con la mente agli elementi beauty iconici anni ’90 – e, nondimeno, ai trend fashion di quell’epoca – senza pensare a lei. Con la sua trascinante allegria e i suoi outfit colorati incredibilmente glamour, tata Francesca è ancora oggi un’icona di stile transgenerazionale.

Classe 1957, Fran Drescher (66 anni) dopo la serie ha preso parte a moltissimi film e serie TV, anche se il suo impegno più grande e importante è stato quello nel sociale. Dopo aver sconfitto un tumore all’utero nei primi anni ’00, ha dedicato la sua vita al supporto e all’assistenza delle donne malate di cancro creando la fondazione Cancer Schmancer.

Credits: @thenanny_tv Via Instagram – Fran Drescher oggi

FRAN DRESCHER HA GUIDATO IL RECENTE SCIOPERO DEGLI ATTORI DI HOLLYWOOD

Nel 2021 è stata eletta presidente della Screen Actors Guild e di recente è stata promotrice dello sciopero che ha coinvolto buona parte degli attori di Hollywood. Non ha figli ed è stata sposata in seconde nozze con lo scienziato indiano Shiva Ayyadurai, da cui ha divorziato nel 2016.

CHARLES SHAUGHNESSY ALIAS MAXWELL SHEFFIELD HA CONTINUATO A RECITARE IN TV

L’attore Charles Shaughnessy ha prestato il volto al protagonista maschile de La Tata ovvero al produttore di Broadway Maxwell Sheffield (o solamente Signor Sheffield, come lo chiamava Francesca). Malato di lavoro, vedovo e con poco tempo da dedicare ai suoi figli per via dei suoi viaggi ed impegni, Sheffield finirà per innamorarsi della tata e il resto è storia.

Credits: @thenanny_tv Via Instagram – Fran Drescher e Charles Shaughnessy ai tempi de La Tata

Conclusa l’esperienza sul set de La Tata, l’attore (oggi 68 anni) successivamente ha preso parte a serie televisive come Mad Men, The Mentalist, Modern Family e ha recitato ancora con Fran Drescher nelle serie A casa di Fran e Happily Divorced.

Credits: @charlesshaughnessy Via Instagram – Charles Shaughnessy in un recente scatto condiviso sui social direttamente da uno dei suoi set di lavoro

Sposato dal 1983 con la collega attrice Susan Fallender, è padre di due figli.

DANIEL DAVIS (NILES) HA LAVORATO SOPRATTUTTO IN TEATRO

Daniel Davis con il suo Niles ha interpretato uno dei personaggi più amati della serie. Il maggiordomo dalla lingua tagliente, infatti, ci ha regalato tantissime risate specialmente per via dei suoi battibecchi con C. C. Babcock, con la quale aveva un rapporto di amore e odio.



Daniel Davis oggi ha 78 anni e, dopo La Tata, ha continuato a recitare al cinema come in TV. Di recente l’abbiamo visto nella serie New Amsterdam. L’attore è stato particolarmente prolifico specialmente a teatro, il suo primissimo amore.

Credits: @daniel_davis_fans Via Instagram – Daniel Davis oggi

ATTORI PROTAGONISTI DE LA TATA OGGI: LAUREN LANE (C.C. BABCOCK) INSEGNA RECITAZIONE

C.C. Babcock, la cinica e arrivista socia del Signor Sheffield e storica rivale in amore di tata Francesca, sul finire della serie sposa Niles. I due formavano una coppia strepitosa: irriverente, autoironica e dall’umorismo pungente. A interpretare C.C. era Lauren Lane, attrice oggi 62enne.

Credits: @thenanny_tv Via Instagram – Lauren Lane nei panni di C.C. Babcock

Dopo aver collezionato svariate partecipazioni a film e serie TV, Lauren Lane è diventata professoressa di Teatro alla Texas State University e continua a recitare e a dirigere spettacoli locali. Ha una figlia, Kate, nata dal suo matrimonio con David Wilkins terminato nel 2009.

Credits: @officiallaurenlane Via Instagram – In questa foto l’attrice Lauren Lane oggi

NICHOLLE TOM (MAGGIE SHEFFIELD) HA AVUTO UNA CARRIERA TELEVISIVA MOLTO PROLIFICA

A questo punto, iniziamo a scoprire che fine hanno fatto oggi i giovani attori protagonisti de La Tata che interpretavano i figli di Maxwell Sheffield. Nicholle Tom ha recitato nel ruolo di Maggie Sheffield, figlia maggiore di Maxwell all’inizio della serie davvero molto timida ed introversa.

Credits: @thenanny_tv Via Instagram – Nicholle Tom nei panni di Maggie

Con l’aiuto di Francesca, con cui instaura subito un rapporto speciale, Maggie diventa un’adolescente determinata e sicura di sé. A distanza di 30 anni da allora, la sua bellezza non è stata affatto scalfita dal tempo.

Credits: @nicholletom Via Instagram – Un sorridente ritratto di Nicholle Tom oggi

Oggi, a 45 anni, Nicholle Tom lavora come attrice e doppiatrice. Tra le sue ultime esperienze in TV segnaliamo Masters of Sex e Gotham.

